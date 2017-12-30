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WhatsApp orta parmak emojisine dava tehdidi

Düşüncelerimizi ifade etmenin en kısa yolu haline gelen emojiler bazen davalara da konu olabiliyor. Hindistan’da WhatsApp'ın orta parmak emojisi için dava açılacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp orta parmak emojisine dava tehdidi

Bugün sayısız platformda yer alan metin giriş alanlarına emojiler koyarak derdimizi daha kısa ve anlamlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Ne var ki bazı emojiler büyük tartışmalara da yol açabiliyor.

Kanuna aykırı

WhatsApp platformunda yer alan orta parmak emojisi bunlardan birisi. Hindistan’da faaliyet gösteren bir avukatlık bürosu, orta parmak emojisinin kanunlara aykırı olduğunu belirterek dava açacağını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "WWE Mayhem ile kıran kırana mücadele başlıyor"

Büronun dayanak gösterdiği kanunlar temeli 1860 yılına dayanan ve hala uygulanmakta olan iki kanun. Bu kanunlarda kelimeler, hareketler ve diğer davranışlarla genel veya özel olarak insanlara karşı saldırgan, aşağılayıcı veya müstehcen davranışlarda bulunmayı tanımlıyor.

Aslında kanunlarda doğrudan emojilere karşı bir madde yok ancak avukatlar, müstehcenlik maddesine aykırı olduğu şeklinde yorumlamışlar. Ayrıca İrlanda’da da bu emojinin kanunlara aykırı olduğu belirtiliyor. Büro platforma 15 gün mühlet verdi ve bu emojinin kaldırılmasını istedi. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/12/indian-lawyer-threatens-whatsapp-over-middle-finger-emoji.html Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl
Adamlar bir yerlere dava açabilmek için her fırsatı yokluyor arkadaş işsizlik mi can sıkıntısı mı adını duyurmak mı artık seç beğen al.
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huhuq 1 yıl
dava açmak moda oldu
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Astforum 1 yıl
Millet neleri düşünüyor. :))))
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BekirTemel 1 yıl
saçmalık, müslümanları memnun ediyim, marjinalleri mmenun edeyim derken emoji sisteminin içine ettiler iyice.
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shadowtr 1 yıl
İşaret parmağıyla baş parmağın birleşimi ile oluşan "tamam" emojisi de bizim memlekette sakat ona kalırsa.
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Mr. Jingles 1 yıl
Bence gayet gerekli bir emoji. Arkadaşımla geyik yaparken bi parmak gönderirim ne olmuş yani?
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QuexSeeL 1 yıl
Adamlar bir yerlere dava açabilmek için her fırsatı yokluyor arkadaş işsizlik mi can sıkıntısı mı adını duyurmak mı artık seç beğen al.
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Rachsuchtig 1 yıl QuexSeeL
Kısaca çakallık yapmaya çalışıyorlar. Bu davayla ülkede ses getirecek bir nevi bedava reklam yani
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Mianfei 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL
Adamlar bir yerlere dava açabilmek için her fırsatı yokluyor arkadaş işsizlik mi can sıkıntısı mı adını duyurmak mı artık seç beğen al.


Para kardes
Köpeğini çamaşır makinesine atıp oldukten sonra dava açıp kullanim kilavuzunda yazmiyodu diyip para alan mi dersin..
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