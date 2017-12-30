WhatsApp orta parmak emojisine dava tehdidi

Bugün sayısız platformda yer alan metin giriş alanlarına emojiler koyarak derdimizi daha kısa ve anlamlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Ne var ki bazı emojiler büyük tartışmalara da yol açabiliyor.

Kanuna aykırı

WhatsApp platformunda yer alan orta parmak emojisi bunlardan birisi. Hindistan’da faaliyet gösteren bir avukatlık bürosu, orta parmak emojisinin kanunlara aykırı olduğunu belirterek dava açacağını duyurdu.

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Büronun dayanak gösterdiği kanunlar temeli 1860 yılına dayanan ve hala uygulanmakta olan iki kanun. Bu kanunlarda kelimeler, hareketler ve diğer davranışlarla genel veya özel olarak insanlara karşı saldırgan, aşağılayıcı veya müstehcen davranışlarda bulunmayı tanımlıyor.

Aslında kanunlarda doğrudan emojilere karşı bir madde yok ancak avukatlar, müstehcenlik maddesine aykırı olduğu şeklinde yorumlamışlar. Ayrıca İrlanda’da da bu emojinin kanunlara aykırı olduğu belirtiliyor. Büro platforma 15 gün mühlet verdi ve bu emojinin kaldırılmasını istedi.