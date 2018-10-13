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Dünyanın en uzun ticari uçuşu başarıyla gerçekleştirildi

Airbus A350-900ULR tipi yolcu uçağı ile Singapur ve New York arasında yapılan dünyanın en uzun ticari uçuşu 18 saatte başarıyla gerçekleştirildi. Detaylar haberimizde...
7 ay
5,1b
1
11
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Singapur Havayolları dünyanın en uzun ticari uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Newark Liberty Uluslararası Havaalanı web sitesi, Singapur Havayolları'nın SQ22 sefer sayılı uçağının Singapur'un Changi havaalanından saat 23: 23'te ayrıldığını ve saat 05:29'da New York'a indiğini açıkladı. 18 saat 25 dakika sürmesi planlanm bu uçuş 17 saat 52 dakikada tamamlandı.

Yolculuk çok rahattı

150 yolcu ve 17 mürettebat taşıyan Airbus A350-900ULR tipi yolcu uçağı 10.250 mil (16.500 kilometre) katederek ticari uçuşlarda bir rekora imza attı. Uçağın oldukça rahat ve konforlu bir yolculuk sunduğunu belirten yolcular ise, şanslı olduklarını çünkü uçakta rahat bir şekilde uyuyabildiklerini ifade ettiler.
Selefinden %25 daha az yakıt tüketen, Airbus A350-900ULR, 161 yolcuyu ağırlayabilecek şekilde özel olarak tasarlandı. Uçakta, 67 Business Class ve 94 Premium Ekonomi koltuk yer alıyor. Uçuş biletlerinin ise 1.500 dolardan satıldığı açıklandı.

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egny134 7 ay en beğenilen
Yeni havalimanı boş yatırımdan başka bişey değil 😕
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irish 7 ay
İnternet kullanmayı bilen ve okuma yazması olan bir insanın, yeni havalimanının bomboş bir iş olduğunu anlaması çok basit. Ufak tefek düzenlemeler ile Atatürk havalimanı müthiş bir merkez haline gelebilirdi.
Biri de bu uçuş için pahalı demiş. 1500 dolar bu uçuş için oldukça iyi. Kimse aktarmalı uçmanın rezilliğini çekmek istemez.
İnternet kullanmayı bilen ve okuma yazması olan bir insanın, yeni havalimanının bomboş bir iş olduğunu anlaması çok basit. Ufak tefek düzenlemeler ile Atatürk ...
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gurkanse 7 ay
artık yeni havalanına çimenlik yapın.yuvarlanacak çok koyun var
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Olgi 7 ay
1500 dolar cok iyi fiyat ve ucak baktigimda alt modelinden daha hafif gorunuyorm sadece 2 jet motoruna sahip acaba motorlar ilave mi guclendirildi? Sormak istedigim ucak A noktasindan B noktasina yonu nasil buluyor? Uydular vasitasiyla mi? Kuslarin goc yolu da arastirilmis olabilir mi?
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tozparcasi 7 ay
Ilgilenenler var ise, yeni havalimani Jeppesen chartlari yayinlandi ve database`lere de eklenildi.LTBA yaklasmada STAR uygularken gorunuyor yeni havalimani.
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irish 7 ay
İnternet kullanmayı bilen ve okuma yazması olan bir insanın, yeni havalimanının bomboş bir iş olduğunu anlaması çok basit. Ufak tefek düzenlemeler ile Atatürk havalimanı müthiş bir merkez haline gelebilirdi.
Biri de bu uçuş için pahalı demiş. 1500 dolar bu uçuş için oldukça iyi. Kimse aktarmalı uçmanın rezilliğini çekmek istemez.
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Spider_hip 7 ay
Havaalanı 1 uzun mesafeli uçak çıktı diye boşuna denemez. Bir kere 20milyon(bence 30) nüfusuyla inanılmaz hareketli bir metropol. Artı gelişmiş ülkelerde her şehirde 2şer 3er havaalanı var. Ha tabi onu bile yap işlet, şu kadar uçak garantisi bizden, olmazsa parası cebimizden, çürüyünce bizim olsun mantığıyla yaptıysak onu bilemem.
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OverClocK1ng 7 ay
Dünyanın çevresi 40.000 km iken, 16.500 km. çok yüksek bir değer...
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egny134 4 ay OverClocK1ng
Bide bunun acj si var onun menzili 20.000 km 😮
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Tommy Shelby 7 ay
İyiymiş
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qrolica 7 ay
bunlar yaygınlaşırsa biz bu yeni havalimanını boşuna mı yaptık demek oluyor?
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olağan_şüpheli 7 ay qrolica
O uçaklar pahalı .Aktarmasız uçaklar da pahalı hatta uzun mesafenin vereceği rahatsızlığı azaltsın diye çok daha az yolcu taşıyor ki yarısı kadar haliyle daha da pahalı.Aktarmalı uçuşlar sadece uçakların menzil yetersizliğinden dolayı değil , ekonomik sebeplerden dolayı da epeyce bir süre devam edecek. bize ne kadar ekmek çıkar buradan bilmemem tabi.
bu arada tasarımı çok tatlı uçağın

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egny134 7 ay
Yeni havalimanı boş yatırımdan başka bişey değil 😕
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