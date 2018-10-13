Dünyanın en uzun ticari uçuşu başarıyla gerçekleştirildi

Singapur Havayolları dünyanın en uzun ticari uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Newark Liberty Uluslararası Havaalanı web sitesi, Singapur Havayolları'nın SQ22 sefer sayılı uçağının Singapur'un Changi havaalanından saat 23: 23'te ayrıldığını ve saat 05:29'da New York'a indiğini açıkladı. 18 saat 25 dakika sürmesi planlanm bu uçuş 17 saat 52 dakikada tamamlandı.

Yolculuk çok rahattı

150 yolcu ve 17 mürettebat taşıyan Airbus A350-900ULR tipi yolcu uçağı 10.250 mil (16.500 kilometre) katederek ticari uçuşlarda bir rekora imza attı. Uçağın oldukça rahat ve konforlu bir yolculuk sunduğunu belirten yolcular ise, şanslı olduklarını çünkü uçakta rahat bir şekilde uyuyabildiklerini ifade ettiler.

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Selefindentüketen, Airbus A350-900ULR,ağırlayabilecek şekilde özel olarak tasarlandı. Uçakta,vekoltuk yer alıyor. Uçuş biletlerinin ise 1.500 dolardan satıldığı açıklandı.