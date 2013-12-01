Dünyanın ilk 3D dövüş oyunu Virtua Fighter 20 yaşında





Çocukluğu atari salonlarında geçmiş oyunseverler için Virtua Fighter yapımın yeri şüphesiz ayrıdır. SEGA tarafından geliştirilen ve 1993 yılında makinalarda yerini alan Virtua Fighter atari salonlarında uzun kuyruklar oluşmasına neden olmuştu.





Dünyanın ilk 3D dövüş oyunu olarak kabul edilen Virtua Fighter, 20 yılını da böylece geride bırakmış oldu. Dövüş oyunlarının o dönemlerde şekillenmeye başlayan yapısına Virtua Fighter da önemli bir katkı yaptı. Ancak iki dövüşçü, zaman sınırı ve yaşam sınırı dinamikleri ise hiç değişmedi.





Sega Saturn üzerinde de oynanabilen Virtua Fighter, günümüz konsollarına kadar ulaşmayı başardı. 10. yıl özel sürümü PS2 için yayınlanan Virtua Fighter, Final Showdown ile geçen yıl Xbox 360 ve Playstation 3 için de yayınlanmıştı.





SEGA, 20. yıl anısına hatırlaranızı canlandıracağınız özel bir web sayfasını da yayına soktu.

http://vf20th.sega.jp/