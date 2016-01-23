Dünyanın ilk "Oyuncu Oteli" açıldı

Turizm ve oyun çok nadiren yolları kesişen iki büyük sektör. Amsterdam'da açılan yeni bir otel ise nadir kesişmelerden birine ev sahipliği yapıyor. The Arcade Hotel adındaki bu otel baştan sona oyuncuların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış.

36 Odaya sahip otel tüm odalarında bedava konsol oynama imkanı sunuluyor. Otel barına inen müşteriler ise burada bulunan platformlarda multiplayer oyunları beraber oynayabiliyorlar. Bar kısmında oyunların yanı sıra ücretsiz çizgi romanlar da bulunuyor. The Arcade Hotel, şehri gezmek isteyen oyunculara ise otelden ayrıldıkları süre boyunca ödünç bisiklet de sağlayabiliyor. Amsterdam'da milyonlarca bisikletin bulunduğunu ve şehirdeki asıl ulaşım yönteminin bu olduğunu da hatırlatalım.

Otel sahibi Daniel Salmanovich ise yaptığı açıklamada "Oyuncular için özel bir otel hazırladık, buraya gelen oyun severler sanki arkadaşlarının evindeymiş gibi hissedecek" diyor. Amsterdam'a ziyaret edecek oyun severler varsa otelin Facebook adresine kaynak linkinden ulaşabilirler.

https://www.facebook.com/thearcadeamsterdam/