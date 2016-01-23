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Dünyanın ilk "Oyuncu Oteli" açıldı

Teknoloji tutkunları genelde seyahat günlerini teknolojiden uzak şekilde geçirirler. Amsterdam'da açılan yeni bir otel ise seyahat edecek oyun tutkunlarını en iyi şekilde ağırlamayı planlıyor.
3 yıl
5,3b
1
16
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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Dünyanın ilk
 
Turizm ve oyun çok nadiren yolları kesişen iki büyük sektör. Amsterdam'da açılan yeni bir otel ise nadir kesişmelerden birine ev sahipliği yapıyor. The Arcade Hotel adındaki bu otel baştan sona oyuncuların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış.
36 Odaya sahip otel tüm odalarında bedava konsol oynama imkanı sunuluyor. Otel barına inen müşteriler ise burada bulunan platformlarda multiplayer oyunları beraber oynayabiliyorlar. Bar kısmında oyunların yanı sıra ücretsiz çizgi romanlar da bulunuyor. The Arcade Hotel, şehri gezmek isteyen oyunculara ise otelden ayrıldıkları süre boyunca ödünç bisiklet de sağlayabiliyor. Amsterdam'da milyonlarca bisikletin bulunduğunu ve şehirdeki asıl ulaşım yönteminin bu olduğunu da hatırlatalım.
Otel sahibi Daniel Salmanovich ise yaptığı açıklamada "Oyuncular için özel bir otel hazırladık, buraya gelen oyun severler sanki arkadaşlarının evindeymiş gibi hissedecek" diyor. Amsterdam'a ziyaret edecek oyun severler varsa otelin Facebook adresine kaynak linkinden ulaşabilirler.
Dünyanın ilk
 

https://www.facebook.com/thearcadeamsterdam/ Yorum Yaz
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Sarısin 3 yıl en beğenilen benhuraxu
Fikrini paylaşıyor burası bir forum
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ssbrutality 3 yıl
benhuraxu
Kalmak istiyorsan kal bize niye soyluyorsun

Artistlik bedava nasıl Olsa Dostum.
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berkay_53 3 yıl
Orda bi mario oynamak rahat 500$ vardır
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ssbrutality 3 yıl
umut_baris
CommandPrompt 2 gün önce Amsterdam daydım 3 gün için, erken yapsanıza haberi, kalmasak da gider bişeyler içerdik
Ah be, yazık olmuş. Harbi sizin adınıza ben daha çok üzüldüm.


Emin ol arkadaşın durumuna ben nasıl nasıl üzüldüm tahmin bile edemezsin :D
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artenis 3 yıl
hmmm
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
güzel bir fikir sosyal bir ortam olur
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TORU-NAGA 3 yıl
Bundan sonra amsterdam adresimiz belli
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Espa 3 yıl
Günlüğü ne kadar acaba. Hosteller gibiyse olabilir :)
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Okisht 3 yıl Espa
Booking'den kontrol ettim şimdi. Geceliği 40€ civarı oda bulunabiliyor ama tarihler uygun olur mu gitmek için orası muamma. Genelde daha pahalı fiyatları çünkü.
40€ Amsterdam için normal sayılabilir sanırım en azından bir gece konaklanılırmış :)
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benhuraxu 3 yıl
Kalmak istiyorsan kal bize niye soyluyorsun
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Sarısin 3 yıl benhuraxu
Fikrini paylaşıyor burası bir forum
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BekirTemel 3 yıl
çok güzel fikir,bir kaç gün kalmak isterim burada,haberdar olmak iyi oldu
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CommandPrompt 3 yıl
2 gün önce Amsterdam daydım 3 gün için, erken yapsanıza haberi, kalmasak da gider bişeyler içerdik
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umut_baris 3 yıl CommandPrompt
CommandPrompt

2 gün önce Amsterdam daydım 3 gün için, erken yapsanıza haberi, kalmasak da gider bişeyler içerdik

Ah be, yazık olmuş. Harbi sizin adınıza ben daha çok üzüldüm.

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Spiderhip 3 yıl CommandPrompt
Sizde mi aktarma öncesinde hava muhalefeti dolayısıyla seferlerin ertelenmesi sonucu Schiphol oteline yerleştirildiniz. Genelde bu dönemlerde orada kışlar çok daha sert geçtiği için bu sık sık oluyor. Bende seneler önce Aralık'ın sonlarına doğru KLM ile Amsterdam aktarmalı Amerika'ya uçuyordum. En son uçak biz inebildik, o da ne iniş :) Bizden sonra tüm seferler iptal. 3 günlük geçici vize verip Schiphol oteline yerleştirdiler. Doyasıya ye iç :) şirketten.
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Patren 3 yıl
eski konsolları bile koymuşlar
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