Dünyanın ilk çift çentikli telefonu ile tanışın: Sharp Aquos R2 Compact

Son bir yıl içerisinde çentikli ekrana sahip çok sayıda akıllı telefon piyasaya sürüldü. Her ne kadar kullanıcıların büyük bir bölümü çentikli tasarımdan hoşlanmadıklarını dile getirseler de üreticiler bu yolda yürümeye devam etti. Şimdi ise Sharp, çift çentikli bir akıllı telefon çıkararak olayı farklı bir boyuta taşıdı.

Dünyanın ilk çift çentikli telefonu olan Sharp Aquos R2 Compact aslına bakılırsa hoş bir tasarım sunuyor. Ön yüzünün üst ve alt kısımlarında birer adet çentik var. İkinci çentik yani daha büyük olan parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapıyor.

Sharp Aquos R2 Compact teknik özellikleri

Akıllı telefonda HDR10 ve Dolby Vision desteği sunan 5.2 inç Full HD+ (2280 x 1080 piksel) Yüksek Hızlı IGZO LCD ekran mevcut. Gücünü ise sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 4 GB RAM kombinasyonundan alıyor. 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın hafızasını microSD kart ile 512GB'a kadar genişletmek mümkün.

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Sharp Aquos R2 Compact, f/1.9 diyafram açıklığına sahip optik görüntü sabitleme özelliği sunan 23 megapiksellik bir arka kamera ile geliyor. Video kaydederken, elektronik görüntü sabitleme teknolojisini kullandığını belirtleim. Ön tarafında ise f/2.2 diyaframlı 8 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası var.

Önümüzdeki yıl piyasada olacak

Cihazda hızlı şarjı destekleyen 2.500 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Kapasite olarak biraz düşük kaldığını söylemek gerekir. Diğer özellikleri arasında yüz tanıma, USB Type-C portu ve suya/toza dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Sharp Aquos R2 Compact, 2019 yılının ortalarında satışa sunulacak. Fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

http://www.sharp.co.jp/products/aquos-r2-compact/index.html