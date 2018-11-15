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Dünyanın ilk çift çentikli telefonu ile tanışın: Sharp Aquos R2 Compact

Çentikli telefonlar bile daha tüketici nezdinde tam olarak kabul görmemişken Sharp olayı farklı bir boyuta taşıyarak çift çentikli tasarıma sahip Aquos R2 Compact modelini resmen tanıttı.
6 ay
6,1b
1
33
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son bir yıl içerisinde çentikli ekrana sahip çok sayıda akıllı telefon piyasaya sürüldü. Her ne kadar kullanıcıların büyük bir bölümü çentikli tasarımdan hoşlanmadıklarını dile getirseler de üreticiler bu yolda yürümeye devam etti. Şimdi ise Sharp, çift çentikli bir akıllı telefon çıkararak olayı farklı bir boyuta taşıdı.
Dünyanın ilk çift çentikli telefonu olan Sharp Aquos R2 Compact aslına bakılırsa hoş bir tasarım sunuyor. Ön yüzünün üst ve alt kısımlarında birer adet çentik var. İkinci çentik yani daha büyük olan parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapıyor.

Sharp Aquos R2 Compact teknik özellikleri

Akıllı telefonda HDR10 ve Dolby Vision desteği sunan 5.2 inç Full HD+ (2280 x 1080 piksel) Yüksek Hızlı IGZO LCD ekran mevcut. Gücünü ise sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 4 GB RAM kombinasyonundan alıyor. 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın hafızasını microSD kart ile 512GB'a kadar genişletmek mümkün.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin kalitesine daha fazla önem verecek"
Sharp Aquos R2 Compact, f/1.9 diyafram açıklığına sahip optik görüntü sabitleme özelliği sunan 23 megapiksellik bir arka kamera ile geliyor. Video kaydederken, elektronik görüntü sabitleme teknolojisini kullandığını belirtleim. Ön tarafında ise f/2.2 diyaframlı 8 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası var.

Önümüzdeki yıl piyasada olacak

Cihazda hızlı şarjı destekleyen 2.500 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Kapasite olarak biraz düşük kaldığını söylemek gerekir. Diğer özellikleri arasında yüz tanıma, USB Type-C portu ve suya/toza dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Sharp Aquos R2 Compact, 2019 yılının ortalarında satışa sunulacak. Fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

http://www.sharp.co.jp/products/aquos-r2-compact/index.html Yorum Yaz
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CWaRRioR 6 ay en beğenilen
Ekransız çentik modelini sabırsızlıkla bekliyorum.
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nikony 6 ay
yetmez sağ ve sol tarafa da çentik koyulmalı.
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12 Angry Men 6 ay
Bir çentikten daha kötüsü iki çentik olmasıdır. :D
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El_domingo 5 ay
normal boyutlarda telefona hasret kaldık resmen cihazın alternatifi yok...
bu çirkin cihaz bile gözüme hoş gelmeye başladı resmen..
kucugu var mesela..


donanimhaber.com/...
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Olasandra 6 ay
Tek avantajı boyutlarının küçük olması. Hem amiral gemisi isteyip hem de küçük ekran isteyenlere hitap eder.
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Olasandra 6 ay
Tek avantajı boyutlarının küçük olması. Hem amiral gemisi isteyip hem de küçük ekran isteyenlere hitap eder.
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Xiaomiseverim 6 ay
Biri Sharp'a ekrana gömülü parmak izi tarayıcısından bahsedebilir mi?
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El Prezidente 6 ay
kamera çentiği aşırı leş görünüyor.
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alp0007 6 ay
Çift hörgüçlü deve gibi olmuş.
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kalamalka* 6 ay
Nasılsa satılmıcak,bakıp geçtik bunuda
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10ff 6 ay
2 tarafı çentiklerle kapli telefon parcasi...
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sistemli adam 6 ay
Ooooo ! çentiklere telefon takmışlar.
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Y-ZiyA 6 ay
Pixel 3'de çift çentik vardı. Hata denildi.
webtekno.com/...
Teknoloji basınımızın daha tutarlı olması lazım. Bu telefon ilk çift çentiğe sahip değil
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telefon, akıllı telefon ve
6 etiket daha cep telefonu sharp aquos r2 compact çift çentikli tasarım Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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