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Dünyanın ilk dokunmatik Windows televizyonu Apek Maxpad

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk dokunmatik Windows televizyonu Apek Maxpad

Oturma odalarımız artık akıllanan televizyonlara emanet ve giderek daha fazla özellik kazanıyorlar. Ebatları nedeniyle tüketicinin birebir etkileşime geçmediği televizyonlar fonksiyonel kumanda ve kameralar ile kontrol ediliyor. Ancak Brezilyalı Apek kullanıcıyı tabiri yerindeyse ekran başına çekecek bir yeniliğe imza attı.

Firmanın Maxpad adını verdiği cihaz dünyanın ilk dokunmatik televizyonu olarak lanse edildi. Maxpad asıl olarak bir Full HD LED televizyon görevi görüyor. Akıllı televizyon kısmının Windows 8.1'e emanet edildiği ürün arka planda üst seviye bir bilgisayar çalıştırıyor. 

Cihazda 4 çekirdekli 3.8GHz saat hızında çalışan AMD A10 APU'su, ATI Radeon HD7660 grafik kartı, 60GB SSD, 500GB HDD donanımı ile geliyor. Air Mouse ve kablosuz klavye barındıran evrensel uzaktan kumanda ile cihaz kontrol edilebiliyor. 

Cihazın çoklu dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcılar parmak hareketleri ile pek çok fonksiyonu başlatabiliyor. 5MP çözünürlükteki kamerası ile görüntülü görüşme yapmak mümkün. 

Cihazı oturma odanızdan çıkarmak istediğinizde kaidesi sayesinde bir dokunmatik sehpa, Kiosk veya masaüstü ekranı haline gelebiliyor. Ancak fiyatı nedeniyle cihazın biraz daha kurumlara hitap ettiği söylenebilir. 39, 50, 64.5 inç boyut seçeneklerine sahip olan ürünün başlangıç fiyatı 5700$ olarak belirlenmiş. 

http://www.maxpad.com.br/indexeng.html Yorum Yaz
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SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Metro arayüzü televizyona çok yakışıyormuş bunu anladım
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyattan kaybediyor
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onur01651 5 yıl
bi format çekmediğimiz tv kalmıştı :D

diyenleri görim...
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sertacarslan 5 yıl
Dokunmatik televizyon mu???
64.5 inch mi???
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Public_Enemy 5 yıl
nasıl ya , oturma odasında kalkıp televizyona dokunup sonra yerimize mi oturucaz ?
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System X 5 yıl
kinect de koyun abi uğraştırmayın bizi kumandayla
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Son of Gloin 5 yıl
Şuna bi de leap motion koysalar tadından yenmez.
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alemburda34 5 yıl
tasarım lumia'dan alınma gibi telefonun tasarımını televizyona uyarla deseler ancak bu kadar olurdu.
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sniko1 5 yıl
Lanet olası bir ergen herkesi eksilemiş
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Mugetsuga 5 yıl
Fiyata bak be. Ayrıca beni de eksileyin gitsin.
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eftpft 5 yıl
Ahahha sitenin haline bakın herkesde eksi var
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thestell 5 yıl
Crysis oynadığım masaüstünde bile ssd yokken televizyona ssd koymak mantıksız, zaten yeterince pahalılar.
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PsychicPower 5 yıl
Windows'un tvlere girmesi hoş bir şey olabilir belki ama dokunmatik televizyon fikri pek de mantıklı değil. Kim koltuğundan kalkıp gidip televizyonunu parmaklar ki? Daha da önemlisi kim televizyonu parmakladıktan sonra oradaki parmak izlerine katlanarak bir şeyler izleyebilir

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thinkwithbrain 5 yıl
Burada yazılanlar insanın aklında pek bişi oluşturmuyor. Sıradan bi habermiş diyip geçecektim ta ki sitesine girene kadar.
Android TV çok itici duruyodu ama Windows'un Metro arayüzü TV için tam olmuş. Kumandasına bayıldım.
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