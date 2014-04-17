Dünyanın ilk dokunmatik Windows televizyonu Apek Maxpad





Oturma odalarımız artık akıllanan televizyonlara emanet ve giderek daha fazla özellik kazanıyorlar. Ebatları nedeniyle tüketicinin birebir etkileşime geçmediği televizyonlar fonksiyonel kumanda ve kameralar ile kontrol ediliyor. Ancak Brezilyalı Apek kullanıcıyı tabiri yerindeyse ekran başına çekecek bir yeniliğe imza attı.





Firmanın Maxpad adını verdiği cihaz dünyanın ilk dokunmatik televizyonu olarak lanse edildi. Maxpad asıl olarak bir Full HD LED televizyon görevi görüyor. Akıllı televizyon kısmının Windows 8.1'e emanet edildiği ürün arka planda üst seviye bir bilgisayar çalıştırıyor.





Cihazda 4 çekirdekli 3.8GHz saat hızında çalışan AMD A10 APU'su, ATI Radeon HD7660 grafik kartı, 60GB SSD, 500GB HDD donanımı ile geliyor. Air Mouse ve kablosuz klavye barındıran evrensel uzaktan kumanda ile cihaz kontrol edilebiliyor.





Cihazın çoklu dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcılar parmak hareketleri ile pek çok fonksiyonu başlatabiliyor. 5MP çözünürlükteki kamerası ile görüntülü görüşme yapmak mümkün.





Cihazı oturma odanızdan çıkarmak istediğinizde kaidesi sayesinde bir dokunmatik sehpa, Kiosk veya masaüstü ekranı haline gelebiliyor. Ancak fiyatı nedeniyle cihazın biraz daha kurumlara hitap ettiği söylenebilir. 39, 50, 64.5 inç boyut seçeneklerine sahip olan ürünün başlangıç fiyatı 5700$ olarak belirlenmiş.

http://www.maxpad.com.br/indexeng.html