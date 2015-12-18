Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos

İsviçreli araç üreticisi Rinspeed geçtiğimiz salı günü yaptığı duyuruyla, sürücüsüz araç sektöründe bir ilke imza attı. Yeni aracı ?tos'u duyuran firma, bunun yanı sıra bir ilk olarak aracın yanında araca yol boyunca yardımcı olan drone'u da tanıttı.

BMW i8 temeli üzerine inşaa edilerek üretilen ?tos'u i8 ile kıyaslamak gerekirse; Rinspeed tasarımcılarının aracın dış tasarımına yeni bir gövde, jantlar ve bir de drone kazandırdığını söyleyebiliriz. İç dizaynına baktığımızda ise aracın tamamen kendine özgün olacak şekilde yeniden tasarlandığını görüyoruz. Motor tarafında, temel aldığı i8 modeli ile tamamen aynı olan araçta 1,5 litre hacimli 3 silindirlik benzinli motorun yanı sıra elektrik motoru da yer almakta. Merak edenler için belirtmek gerekir ise otomobilin 0-100 hızlanması i8'de de olduğu gibi 4,4 sn.de gerçekleşmekte.

Sürücülü kullanımın yanında sürücüsüz olarak da kullanılan araçta bu moda geçildiğinde ise bir takım değişiklikler gerçekleşiyor. İlk etapta direksiyon katlanarak bir yuvaya giriyor ve sonrasında ön konsolda yer alan 2 adet 21.5 inç boyuttaki Ultra HD çözünürlüklü kavisli ekran kullanıcıya doğru yakınlaşıyor. İstenildiği takdirde bu ekranlar sayesinde aracın dışında konumlanan 8 adet kamera yardımıyla aracın ön veya arka yüzünden alınan 180°lik geniş açılı görüntüler izlenebiliyor. Bunun yanında kitap okumayı sevenleri de düşünen firma aracın torpido kısmına ufak bir kitaplık eklemeyi ihmal etmemiş.

Aracın bir ilke imza atmasını sağlayan yardımcı drone'undan bahsetmek gerekirse; kullanımda olmadığı sırada aracın arkasında konumlanan alanda duran drone, istenildiği takdirde bir takım eşyaları taşımanın yanı sıra aracın dışından selfie çekme gibi sıradışı isteklere de çözüm olabiliyor. CES 2016'da da boy göstermesi planlanan aracın detaylarının tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.