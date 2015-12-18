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Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos

Günümüzde sayıları artmaya devam eden sürücüsüz araçlara bir yenisi de İsviçreli Rinspeed firmasından geldi, BMW'nin i8 modeli üzerine inşaa edilen araca sektörde bir ilk olarak drone eşlik etmekte.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos
 
İsviçreli araç üreticisi Rinspeed geçtiğimiz salı günü yaptığı duyuruyla, sürücüsüz araç sektöründe bir ilke imza attı. Yeni aracı ?tos'u duyuran firma, bunun yanı sıra bir ilk olarak aracın yanında araca yol boyunca yardımcı olan drone'u da tanıttı. 
Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos
 
BMW i8 temeli üzerine inşaa edilerek üretilen ?tos'u  i8 ile kıyaslamak gerekirse; Rinspeed tasarımcılarının aracın dış tasarımına yeni bir gövde, jantlar ve bir de drone kazandırdığını söyleyebiliriz. İç dizaynına baktığımızda ise aracın tamamen kendine özgün olacak şekilde yeniden tasarlandığını görüyoruz. Motor tarafında, temel aldığı i8 modeli ile tamamen aynı olan araçta 1,5 litre hacimli 3 silindirlik benzinli motorun yanı sıra elektrik motoru da yer almakta. Merak edenler için belirtmek gerekir ise otomobilin 0-100 hızlanması i8'de de olduğu gibi 4,4 sn.de gerçekleşmekte.
Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos
 
Sürücülü kullanımın yanında sürücüsüz olarak da kullanılan araçta bu moda geçildiğinde ise bir takım değişiklikler gerçekleşiyor. İlk etapta direksiyon katlanarak bir yuvaya giriyor ve sonrasında ön konsolda yer alan 2 adet 21.5 inç boyuttaki Ultra HD çözünürlüklü kavisli ekran kullanıcıya doğru yakınlaşıyor. İstenildiği takdirde bu ekranlar sayesinde aracın dışında konumlanan 8 adet kamera yardımıyla aracın ön veya arka yüzünden alınan 180°lik geniş açılı görüntüler izlenebiliyor. Bunun yanında kitap okumayı sevenleri de düşünen firma aracın torpido kısmına ufak bir kitaplık eklemeyi ihmal etmemiş.
Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos

Aracın bir ilke imza atmasını sağlayan yardımcı drone'undan bahsetmek gerekirse; kullanımda olmadığı sırada aracın arkasında konumlanan alanda duran drone, istenildiği takdirde bir takım eşyaları taşımanın yanı sıra aracın dışından selfie çekme gibi sıradışı isteklere de çözüm olabiliyor. CES 2016'da da boy göstermesi planlanan aracın detaylarının tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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funnel 3 yıl en beğenilen
90'larda viper diye bir dizifilm vardı, copy paste yapmışlar.
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meego 3 yıl
Bana saçma geldi, drone araca kattığı hiçbirşey yok...
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halken 3 yıl
Araba muhteşem görünüyor bayıldım. Drone kısmı bence gereksiz gerisi süper.
Gördüğüm en güzel tasarımlardan biri.
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neo01470 3 yıl
Vitesi BMW den almışlar hanı yerliydi :D
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senersongur 3 yıl
Aracın isminde neden Soru işareti kullanmışlar anlamak güç.

?tos diye marka model ismi mi olur?
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LeonEyes 3 yıl
tamamen çöp bir teknoloji olmuş, insanları anın gelişmeleri ile kandırmaca dan başka birşey değil,bu sene dronlar çok meşur oldu hadi onunla ilgli bişeyler yapıp bişeyler yaptık die insanları kandıralım olmuş resmen,ulan 27 yaşındayım 13-14 yaşlarından beri uçan araba yapıldı yapılacak deniyordu hala bi halt gelişme yapamadılar,ya bizi yiyorlar yada çok aptallar,o drondaki kanatları tak araca kaba görünsede uçsun kardeşim ilerleyen zamanlarda küçültürsün bunu yapmak neden bukadar zor oldu anlamıyorum.
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fixriterzi 3 yıl
Yani şimdi araba uzay aracı gibi ama üretici firma torpido kısmına kitaplık eklemiş.
altı kaval ütü şişhane deyimi her halde bunun için uygundur.
kindle falan mantıklı olmazmı.
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kule_genclik 3 yıl
drone nun hic bir amaci yok arabayla ilgili fuarlik durur ama araba super
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by_MuKa 3 yıl
Bayiden arabayı aldık eve geldik baktıkki drone yok
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ukilavuz 3 yıl
Bize uymaz ışıkta beklerken Suriyeli biri gelir eller bozar aleti
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EmreCArat 3 yıl
90'larda "Viper" diye bir dizi vardı, onda da böyle aracın arkasından drone çıkardı. Onu hatırlattı.
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Scaleo 3 yıl
Yağmurlu havalarda bozulur o drone, ya da yüksek hızlarda uçar gider, ona bi bagaj bölmesi yapılması lazım
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