Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya'nın ilk elektrikli dikey hareketli kişisel jeti Lilium 2018'de satışa çıkıyor

Lilium Aviation bir ilki başararak olarak dünyanın ilk tam elektrikli, dikey iniş kalkış yetenekli kişisel jetini 2018 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,1b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Şu ana kadar sadece askeri alanda kullanıldığına şahit olduğumu dikey iniş kalkış yeteneğine sahip uçaklar yakın zamanda günlük hayata girebilir. Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri ve mühendislerinin girişimiyle kurulan ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından desteklenen Lilium Aviation kişisel kullanıma yönelik tamamen elektrikli dikey iniş kalkış yeteneğine sahip bir uçak modelini geliştirme aşamasında.
International Business Times kaynaklarına göre ise kişisel jet 2018 yılında satışa sunulabilir. Maksimum olarak saatte 250 mil (401km/h) hıza sahip olan iki kişilik hava aracı seyir hızında gidildiği taktirde 310 mil (500km) menzile sahip. Fan motorlarını besleyecek gücünü 320kW'lık bataryasından alan uçak uçuşun en zor kısımları olan iniş ve kalkış işlerini de otomatik pilot sayesinde kendi kendine yapabiliyor. GPS destekli navigasyona da sahip olan uçak bu sayede yolculuk esnasında rotada kalmaya da yardımcı oluyor.
Avrupa Uzay Ajansı'nın planlarına göre sadece havanın güzel olduğu günlerde uçmasına izin verilmesi düşünülen Lilium'un uçuş irtifası ise hava trafiğinin pek olmadığı maksimum 3km yükseklik olarak belirlenmiş. Aynı zamanda hava aracını uçurmak için pilot lisansı da istenirken son olarak ise minimum 20 saatlik bir eğitimin alınması isteniyor.

http://www.ibtimes.co.uk/lilium-jet-worlds-first-electric-vtol-personal-flight-vehicle-consumers-could-be-ready-by-2018-1559119 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Bak sana arkadaş. Pil işi olsa resmen bir anda 50 yıl ilerleyeceğiz. Her şeye lazım bu pil.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 yıl
KalemKolik
Bak sana arkadaş. Pil işi olsa resmen bir anda 50 yıl ilerleyeceğiz. Her şeye lazım bu pil.

şu füsyon işi bi kompakt boyutta yapılabilinse.
dipnot: Mr. fussion geleceğe dönüş 2 de kullanılmıştı.
KalemKolikBak sana arkadaş. Pil işi olsa resmen bir anda 50 yıl ilerleyeceğiz. Her şeye lazım bu pil.şu füsyon işi bi kompakt boyutta...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DeanWinchester. 3 yıl
Geleceğe dönül aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 3 yıl
320kW'lık batarya düşündürücü? Tır büyüklüğünde falan sanırsam bu hava aracı? Sitesinde ayrıca Senior Elektrik Mühendisi arıyorlar bence ortada sadece prototip in blueprint dizaynları mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
almanya bile bunu yapıyorsa ne diyim bizim uzay gemisi yapmamız lazım değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
şu pil messelesini halletselerde menzili artsa
bitane bu jetten alırım çöle gider çadır kurarım gece bir çay demler yıldızları seyrederim iki kişilikmiş herhalde hatunzuz olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 3 yıl
Evet şuan ulaşım ve hava kirliliğine karşı elektrikli otomobil için pil, fabrikalar için güneş panelleri ve füzyon santrali dünyaya çağ atlatacak gibi. Umarım yakın zamanda büyük atılımlar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAditore 3 yıl
hacı bırak uçağı, bunu kaldıracak yer yok daha bende, ayrıca daha araba alamadım bunlar benim düzeydekiler için sadece hayal, tarifeli thy'ye devamm :=)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
playstyle
durun daha önce büyük bir din savaşı olacak ! ondan sonra geriye kim kalırsa ; işte onlar dünyanın zevki sefasını yaşayacaklar !

Öyle mi dersin !
Neye dayanarak bunu söylüyorsun !
Her cümlenin sonuna ünlem koyunca bir hoş oluyormuş yahu !
Şimdi anladım ben seni !
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
durun daha önce büyük bir din savaşı olacak !
ondan sonra geriye kim kalırsa ; işte onlar dünyanın zevki sefasını yaşayacaklar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
şu pil teknolojisi bir devrimsel gelişemedi,gelişse herşey çağ atlayacak....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skyfall44 3 yıl
Aslında birde üstüne şarj için güneş panelleri eklense daha güzel olurmuş.Tasarım kanatlı hava araçlarına göre daha modern,beğendim :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8066 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lilium, lilium aviation ve
5 etiket daha vtol Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi'den 4K çözünürlükte yeni aksiyon kamerası: Xiaomi Yi 4K 3 yıl Opera'nın yeni güç tasarruf modu Chrome'dan yüzde 50 daha az şarj tüketiyor 3 yıl Lian Li’den çift bölmeli kasa tasarımı 3 yıl Microsoft tasarım sorunları nedeniyle Surface Book 2'yi erteledi iddiası 3 yıl Piri Reis denizaltısı 2020 yılında sulara iniyor 3 yıl Galax’tan özelleştirilmiş Nvidia GeForce GTX 1080/1070 ekran kartı 3 yıl Samsung, BlackBerry Hub tarzı yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor 3 yıl Teknotel Telekomünikasyon Donanım Haber İletişim Sponsoru 3 yıl Apple yeninden dünyanın en değerli markası 3 yıl iTunes müzik satışları sona mı eriyor? 3 yıl Turkcell’den 349TL’ye T Tablet 3 yıl Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri: 3 yıl Samsung’dan akıllı sörf tahtası 3 yıl GDDR5X hacimli üretime başlıyor 3 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming geliyor 3 yıl Karşınızda geleceğin otomobili: Mercedes'in yeni harikası 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili Ekim ayı işaret ediliyor 3 yıl SanDisk, resmen Western Digital bünyesinde 3 yıl Quik ile profesyonel videolar hazırlayın 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünya'nın ilk elektrikli dikey hareketli kişisel jeti Lilium 2018'de satışa çıkıyor Sonraki Yeni Need For Speed 2017'de gelecek 3 yıl Spotify kendi orijinal dizilerini çekecek 3 yıl NASA kendisine ait 56 patenti ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 yıl CES Asia 2016 başlıyor 3 yıl Google, Now on Tap özelliği için ilk tanıtımını yayınladı 3 yıl Siber saldırılarda “Ismarlama Saldırı” dönemi 3 yıl Pebble saatlerine fitness odaklı yeni özellikler geldi 3 yıl Tesla'dan esinlenen Nikola Motor Company iki elektrikli araç duyurdu 3 yıl Firefox Test Pilot eklentisi geri dönüyor 3 yıl 4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li? 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’dan microSD kartlarda kapasite rekoru 3 yıl WhatsApp Web artık masaüstünde 3 yıl Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO) 3 yıl Drone’lara Periscope desteği 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim