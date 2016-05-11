Dünya'nın ilk elektrikli dikey hareketli kişisel jeti Lilium 2018'de satışa çıkıyor

Şu ana kadar sadece askeri alanda kullanıldığına şahit olduğumu dikey iniş kalkış yeteneğine sahip uçaklar yakın zamanda günlük hayata girebilir. Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri ve mühendislerinin girişimiyle kurulan ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından desteklenen Lilium Aviation kişisel kullanıma yönelik tamamen elektrikli dikey iniş kalkış yeteneğine sahip bir uçak modelini geliştirme aşamasında.

International Business Times kaynaklarına göre ise kişisel jet 2018 yılında satışa sunulabilir. Maksimum olarak saatte 250 mil (401km/h) hıza sahip olan iki kişilik hava aracı seyir hızında gidildiği taktirde 310 mil (500km) menzile sahip. Fan motorlarını besleyecek gücünü 320kW'lık bataryasından alan uçak uçuşun en zor kısımları olan iniş ve kalkış işlerini de otomatik pilot sayesinde kendi kendine yapabiliyor. GPS destekli navigasyona da sahip olan uçak bu sayede yolculuk esnasında rotada kalmaya da yardımcı oluyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın planlarına göre sadece havanın güzel olduğu günlerde uçmasına izin verilmesi düşünülen Lilium'un uçuş irtifası ise hava trafiğinin pek olmadığı maksimum 3km yükseklik olarak belirlenmiş. Aynı zamanda hava aracını uçurmak için pilot lisansı da istenirken son olarak ise minimum 20 saatlik bir eğitimin alınması isteniyor.

http://www.ibtimes.co.uk/lilium-jet-worlds-first-electric-vtol-personal-flight-vehicle-consumers-could-be-ready-by-2018-1559119