Dünyanın ilk sürülebilir valiz modeli satışa çıktı

Özellikle büyük havaalanları içerisinde valiz taşımak artık ciddi manada sorun teşkil ediyor. Hem yolun fazla olması hem de içerisinin oldukça kalabalık olması insanları daha yolculuk başında bedensel olarak yorabiliyor. Bu sorunu gören Amerika merkezli Coolpeds firması ise, hazırladığı sürülebilir valiz modeli dünyada bir ilke imza attığını idda ediyor.

Firma tarafından dünyanın ilk sürülebilir valiz modeli olarak lanse edilen ürün, dış görünüşü itibariyle standart valizleri andırıyor olsa da, farkını arka tekerinin içerisine konumlandırılan elektrik motoru, üç adet tekerlek altyapısı ve kontrol gidonu ile koyuyor. Genel kullanım yapısı itibariyle son yıllarda çocuklar arasında yaygınlaşan "scooter" modellerini andıran ürün, lityum-iyon bataryasından güç alarak saatte 20 km gibi nispeten yüksek bir hıza çıkabiliyor ve tek bir tam dolum ile 10 km yol yapabiliyor. Katlanabilir olmasıyla uçak içerisine dahi konumlandırılabileceği söylenen sürülebilir valiz modeli, isteğe bağlı olarak sürekli şarj amaçlı güneş panelleriyle de satın alınabiliyor. Valizin toplam ağırlığının ise 7.9 kg olduğunu firma tarafından belirtiliyor.

Standart versiyonu 599$, güneş panelli versiyonu ise 699$ fiyat etiketiyle satılan sürülebilir valiz modeli, yüksek fiyatıyla özellikle Çin merkezli üreticilerin el atması gereken bir alternatif oluşturuyor. Coolpeds'in resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.









http://www.coolpeds.us/briefcase-e-scooter.html