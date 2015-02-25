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Dünyanın ilk sürülebilir valiz modeli satışa çıktı

4 yıl
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk sürülebilir valiz modeli satışa çıktı
Özellikle büyük havaalanları içerisinde valiz taşımak artık ciddi manada sorun teşkil ediyor. Hem yolun fazla olması hem de içerisinin oldukça kalabalık olması insanları daha yolculuk başında bedensel olarak yorabiliyor. Bu sorunu gören Amerika merkezli Coolpeds firması ise, hazırladığı sürülebilir valiz modeli dünyada bir ilke imza attığını idda ediyor.
Firma tarafından dünyanın ilk sürülebilir valiz modeli olarak lanse edilen ürün, dış görünüşü itibariyle standart valizleri andırıyor olsa da, farkını arka tekerinin içerisine konumlandırılan elektrik motoru, üç adet tekerlek altyapısı ve kontrol gidonu ile koyuyor. Genel kullanım yapısı itibariyle son yıllarda çocuklar arasında yaygınlaşan "scooter" modellerini andıran ürün, lityum-iyon bataryasından güç alarak saatte 20 km gibi nispeten yüksek bir hıza çıkabiliyor ve tek bir tam dolum ile 10 km yol yapabiliyor. Katlanabilir olmasıyla uçak içerisine dahi konumlandırılabileceği söylenen sürülebilir valiz modeli, isteğe bağlı olarak sürekli şarj amaçlı güneş panelleriyle de satın alınabiliyor. Valizin toplam ağırlığının ise 7.9 kg olduğunu firma tarafından belirtiliyor.
Standart versiyonu 599$, güneş panelli versiyonu ise 699$ fiyat etiketiyle satılan sürülebilir valiz modeli, yüksek fiyatıyla özellikle Çin merkezli üreticilerin el atması gereken bir alternatif oluşturuyor. Coolpeds'in resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
 



http://www.coolpeds.us/briefcase-e-scooter.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
BEŞ PARA ETMEZ ÇÜNKÜ 8 KİLO KABİNE GİRMEZ VE UÇAK BAGAJINA GİDERKEN TELEF OLUR HAVAALANLARINDA.
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doctor_bey 4 yıl
Yaratıcı bir fikir
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Kartal Göz 4 yıl
Gereksizlik diz boyu.
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ProsesMuhendisi 4 yıl
Geçen sene He Liangcai adında Çinli bir mucit 10 yıl uğraştığı "bavul motosiklet" icadını tanıtmıştı.
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307kd 4 yıl
Bizi de taşıyabiliyorsa süper :)
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Umutcan 4 yıl
Amerikada walmart alışveriş sepetlerini akülü ve sürülebilir yapmıştı. Bu da benzer şekilde tembellik odaklı icada benziyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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selahattın ısık 4 yıl
O.H.A...
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Virtual Reality 4 yıl
Çinliler halleder. 2-3 yıla kalmaz, ele ayağa düşer.
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theyapici 4 yıl
çocuklara alınabilir :)
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BlackSwords 4 yıl
Valiz deyince DH bilgisayar çantaları aklıma geldi :)
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Mr xXx 4 yıl
Zengin oyuncağı tam
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Master_Evil 4 yıl
çok iyi düşünmüşler
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