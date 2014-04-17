Düşük ışıklı video ve fotoğraf çekimlerine özel iOS uygulaması NightCap Pro güncellendi

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için evrensel yapıda hazırlanan fotoğraf ve video uygulaması NightCap Pro, yeni özelliklerle 5.0 sürümüne güncellendi.





Özellikle düşük ışıklı ortamlar için geliştirilen NightCap Pro, bu yapısıyla daha parlak ve az kumlamaya sahip sonuçlar ortaya koyabiliyor. Basit bir arayüzle gelen ve özel çekim modlarıyla ilginç sonuçlar sağlayabilen uygulama, cihazların gücü kadarıyla yüksek çözünürlüklü video ve fotoğraf çıktısı da verebiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle bünyesine iki yeni uzun pozlama modu eklenen NightCap Pro, ayrıca artık her zaman hızlı çekim yapabiliyor, seri çekim desteği kazanıyor, kompozisyon yardımı için ekran üstü ızgara ile geliyor, fotoğraflara konum tabanlı ekleme yapabiliyor ve yüksek kaliteli JPEG ya da TIFF formatlarında kayıt yapabiliyor.

1,99 TL fiyat etiketiyle satılan NightCap Pro uyglamasına diretk olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id754105884?mt=8