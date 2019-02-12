Her geçen yıl çok daha popüler bir hale gelen e-spor sektörü, 2019 yılında önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Araştırma firması Newzoo tarafından bugün yayınlanan yeni bir rapora göre dünya genelinde elde edilen e-spor gelirleri bu yıl 1 milyar dolar seviyesini geride bırakacak.
Newzoo analistlerinin internet sitesi üzerinden yayınladığı raporda 2019 yılında toplam 1.1 milyar dolarlık hasılat elde edileceği tahmin edilmiş. Yani bir önceki yıla göre %26.7'lik bir artış olacağı düşünülüyor. Kuzey Amerika'da toplamda 409.1 milyar dolar; ikinci en büyük market Çin'de ise 210.3 milyar dolarlık gelir bekleniyor.
1.1 milyar dolarlık gelirin detaylarına baktığımızda ise çoğunlukla marka yatırımlarının ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Medya hakları, reklamlar ve sponsorluklar gibi alanlardan toplamda $897.2 milyon dolar gelir (toplam gelirin %82'si) elde edilmesi bekleniyor.
Newzoo ekibi ayrıca geride bıraktığımız 2018 yılıyla ilgili de bazı veriler sundu. Burada dikkat çeken noktalardan birisi en çok izlenen e-spor oyunlarının sıralaması oldu. League of Legends, tam 347 milyon saatlik izlenmeyle listenin birinci sırasında yer alıyor. Counter-Strike 274 milyon saatle ikinci sırada; Dota 2 ise 250 milyon saatle üçüncü sırada bulunuyor. Son olarak 101 milyon saatlik izlenmeyle Overwatch da dördüncü sırada yerini almış.
Tabi yapılan yatırımların artması, daha fazla etkinliğin düzenlenmesi ve çıkan yeni oyunlarla beraber e-spor sektörü daha uzun bir süre büyümeye devam edecek. Newzoo analistleri 2022 yılında sektörün 2 milyar dolar seviyesini de geride bırakabileceğini düşünüyor.
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Newzoo analistlerinin internet sitesi üzerinden yayınladığı raporda 2019 yılında toplam 1.1 milyar dolarlık hasılat elde edileceği tahmin edilmiş. Yani bir önceki yıla göre %26.7'lik bir artış olacağı düşünülüyor. Kuzey Amerika'da toplamda 409.1 milyar dolar; ikinci en büyük market Çin'de ise 210.3 milyar dolarlık gelir bekleniyor.
1.1 milyar dolarlık gelirin detaylarına baktığımızda ise çoğunlukla marka yatırımlarının ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Medya hakları, reklamlar ve sponsorluklar gibi alanlardan toplamda $897.2 milyon dolar gelir (toplam gelirin %82'si) elde edilmesi bekleniyor.
Newzoo ekibi ayrıca geride bıraktığımız 2018 yılıyla ilgili de bazı veriler sundu. Burada dikkat çeken noktalardan birisi en çok izlenen e-spor oyunlarının sıralaması oldu. League of Legends, tam 347 milyon saatlik izlenmeyle listenin birinci sırasında yer alıyor. Counter-Strike 274 milyon saatle ikinci sırada; Dota 2 ise 250 milyon saatle üçüncü sırada bulunuyor. Son olarak 101 milyon saatlik izlenmeyle Overwatch da dördüncü sırada yerini almış.
Tabi yapılan yatırımların artması, daha fazla etkinliğin düzenlenmesi ve çıkan yeni oyunlarla beraber e-spor sektörü daha uzun bir süre büyümeye devam edecek. Newzoo analistleri 2022 yılında sektörün 2 milyar dolar seviyesini de geride bırakabileceğini düşünüyor.
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle