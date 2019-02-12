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E-Spor gelirleri bu yıl 1 milyar dolar seviyesini geride bırakacak

E-Spor sektöründe elde edilen toplam hasılatın bu yıl ilk kez 1 milyar dolar seviyesini geride bırakması bekleniyor. Bir önceki yıla göre %26.7'lik artış olacak. İşte detaylar:
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Her geçen yıl çok daha popüler bir hale gelen e-spor sektörü, 2019 yılında önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Araştırma firması Newzoo tarafından bugün yayınlanan yeni bir rapora göre dünya genelinde elde edilen e-spor gelirleri bu yıl 1 milyar dolar seviyesini geride bırakacak.

Newzoo analistlerinin internet sitesi üzerinden yayınladığı raporda 2019 yılında toplam 1.1 milyar dolarlık hasılat elde edileceği tahmin edilmiş. Yani bir önceki yıla göre %26.7'lik bir artış olacağı düşünülüyor. Kuzey Amerika'da toplamda 409.1 milyar dolar; ikinci en büyük market Çin'de ise 210.3 milyar dolarlık gelir bekleniyor.

1.1 milyar dolarlık gelirin detaylarına baktığımızda ise çoğunlukla marka yatırımlarının ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Medya hakları, reklamlar ve sponsorluklar gibi alanlardan toplamda $897.2 milyon dolar gelir (toplam gelirin %82'si) elde edilmesi bekleniyor.

Newzoo ekibi ayrıca geride bıraktığımız 2018 yılıyla ilgili de bazı veriler sundu. Burada dikkat çeken noktalardan birisi en çok izlenen e-spor oyunlarının sıralaması oldu. League of Legends, tam 347 milyon saatlik izlenmeyle listenin birinci sırasında yer alıyor. Counter-Strike 274 milyon saatle ikinci sırada; Dota 2 ise 250 milyon saatle üçüncü sırada bulunuyor. Son olarak 101 milyon saatlik izlenmeyle Overwatch da dördüncü sırada yerini almış.

Tabi yapılan yatırımların artması, daha fazla etkinliğin düzenlenmesi ve çıkan yeni oyunlarla beraber e-spor sektörü daha uzun bir süre büyümeye devam edecek. Newzoo analistleri 2022 yılında sektörün 2 milyar dolar seviyesini de geride bırakabileceğini düşünüyor.
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dürüstİnsan 3 ay
Eleştirenler yanlış yapıyor. Dünyada gelişen bir tür bu. Herkes sporcu olacak diye bir şey yok. Bu tarz işlerde çok başarılı olan birçok oyuncu var. O yüzden bence küçümsenmemeli.
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DH Misafiri 3 ay
İsmindeki spor kelimesi yerine başka bir kelime kullanılmalı.
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TheNewAtilla 3 ay
sevdiğiniz oyun espora mı açıldı-->alf+f4 ve delete
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FRAPS_TR 3 ay
Saçma sapan birşey buna çanak tutanlar gençlerin hayatlarını çalıyorlar.
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