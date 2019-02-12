E-Spor gelirleri bu yıl 1 milyar dolar seviyesini geride bırakacak

E-Spor sektöründe elde edilen toplam hasılatın bu yıl ilk kez 1 milyar dolar seviyesini geride bırakması bekleniyor. Bir önceki yıla göre %26.7'lik artış olacak. İşte detaylar: