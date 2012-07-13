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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

E Ink ve Sharp, çapraz patent anlaşmasına imza attı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Görüntüleme teknolojileri konusunda dünyanın iki önemli firması E Ink ile Japon devi Sharp, birbirlerinin LCD ve TFT konusundaki deneyimlerinden faydalanabilmek için çapraz patent anlaşması imzaladı.
10 yıl geçerli olacak anlaşma ile elektronik kitap okuyucuların, sıkça tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden olan elektronik kağıt ekranların en büyük üreticisi olan E Ink ile Sharp'a, TFT ve LCD konularında patentlerle koruma altına aldıkları teknolojilerden faydalanma yolu açılmış oldu. Öte yandan E Ink’in Güney Kore’deki birimi olan Hydis Technologies’in de anlaşmaya katıldığını belirtelim.
Güncelleme: Display Central, yapılan anlaşmanın başlıca sebeplerinden birinin Sharp'ın Hydis Technology'nin 1998 yılında patentlediği FFS teknolojisinden faydalanmak istemesi. Böylelikle Sharp, iPhone ve iPad'ler için panel üretimi yapan ve FFS'i lisans ile kullanan LG ve Samsung Display'e göre avantaj sağlamış olacak.


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nurettinaz 6 yıl
Son zamanlarin buyume vaat eden firmasi E-ink, senelrin en kaliteli elektronik urunlerini ureten sharp. Gerci sharp ulkemizde pek bilinmez ama adamlar ilk elektronik kuruluslarindan oldugundan ellerindeki patent sayisi son derece fazla ve isteseler su an piyasadaki hemen hemen her urunden patent katkisi alabilirler cep telefonundaki sony gibiler anlayacaginiz. Bence patent davalari artik skti. Kesinlikle boyle seyler olmamali sonucta tuketici kim bulmus demezki sende yapsan ilk o da yapsa tuketici fiyatina sonra da performansina bakar ancak tabi benim bunlari anlamam zor sonucta adamlar buyuk firmalar ve ben buldum fikir calindi tarzi seyler belki cok para kaybettiriyor gurur incinmesine neden oluyordur da tuketici cok takmaz bunlari orasi kesin
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eternity 6 yıl
Sharp LCD modüllerin çoğalması dileğiyle,zira kalite giderek düşüyor korelilerde..
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SEO-Uzmanı 6 yıl
filimin başını kaçırdık galiba ! ?
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