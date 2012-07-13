E Ink ve Sharp, çapraz patent anlaşmasına imza attı

Görüntüleme teknolojileri konusunda dünyanın iki önemli firması E Ink ile Japon devi Sharp, birbirlerinin LCD ve TFT konusundaki deneyimlerinden faydalanabilmek için çapraz patent anlaşması imzaladı.

10 yıl geçerli olacak anlaşma ile elektronik kitap okuyucuların, sıkça tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden olan elektronik kağıt ekranların en büyük üreticisi olan E Ink ile Sharp'a, TFT ve LCD konularında patentlerle koruma altına aldıkları teknolojilerden faydalanma yolu açılmış oldu. Öte yandan E Ink’in Güney Kore’deki birimi olan Hydis Technologies’in de anlaşmaya katıldığını belirtelim.

Güncelleme: Display Central, yapılan anlaşmanın başlıca sebeplerinden birinin Sharp'ın Hydis Technology'nin 1998 yılında patentlediği FFS teknolojisinden faydalanmak istemesi. Böylelikle Sharp, iPhone ve iPad'ler için panel üretimi yapan ve FFS'i lisans ile kullanan LG ve Samsung Display'e göre avantaj sağlamış olacak.



