Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

E3 2012: EA, Android ve iOS için Need for Speed: Most Wanted oyununu duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
36
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Electronic Arts, son yıllarda çıkardığı Need for Speed oyunları ile eski yapımları aratmaya başlamıştı. Büyük beğeni toplayan bazı NFS oyunlarının devam sürümleri ile ilgili söylentiler yapılırken 1 Haziran'da Most Wanted'ın yeniden geliştirileceği onaylanmıştı. Bugün ise; E3 2012 fuarında yeni oyun, firma tarafından resmen tanıtıldı.
Daha önce Need for Speed: Hot Pursuit oyununu geliştirmiş olan Criterion Games'e emanet edilen Most Wanted, açık dünya türünde olacak ve çoklu oyuncu modunda oyunculara harika bir oyun deneyimi yaşatacak.
İlk olarak 2005'te çıkış yapan ve Underground serisinde olduğu gibi oyuncunun aracında büyük hasar oluşturmadan istediği yerde ve yarışta bulunabilmesini sağlayan EA, sağlanan özgürlükle orantılı olarak başarısını katlamıştı. Son oyunlarında sokak yarışlarından çıkıp profesyonele doğru kayan tecrübeli dağıtımcı, eski oynanış türüyle tekrar yükselişe geçmeyi planlıyor.
EA, Need for Speed Most Wanted'ın mobil versiyonunu da doğruladı. İlk defa bir oyununun mobil versiyonunu konsol ve PC duyurusuyla birlikte açıklayan Amerika merkezli şirket, eğlence sektörünün mobil platformlara daha fazla önem göstermeye başladığının en büyük kanıtı.
Android ve iOS'a gelecek oyunun kim tarafından geliştirileceği bilinmiyor. Burnout Crash'i iOS için geliştirmiş olan Criterion, konsolun yanı sıra mobil sürümün de geliştiricisi olabilir.
Need for Speed: Most Wanted, 30 Ekim'de Amerika'da, 1 Kasım'da ise Avrupa'da PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, PC ve mobil için satışa sunulacak. Aynı tarihlerde bazı ekstra özellikler ve araçlara sahip sınırlı sürüm mağaza raflarındaki yerini alacak.





http://toucharcade.com/2012/06/04/e3-ea-announces-need-for-speed-most-wanted-for-ios/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gurpolo4 7 yıl en beğenilen
nfs artık eskisi gibi sokaklarda özgürce dolaşma imkanı versin undercoverdan sonra düzgün oyun cıkmadı sokaklarda istediğmiz gibi gezmeyi kafamıza göre upgrade yapmayı özledik
nfs artık eskisi gibi sokaklarda özgürce dolaşma imkanı versin undercoverdan sonra düzgün oyun cıkmadı sokaklarda istediğmiz gibi gezmeyi kafamıza göre upgrade ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Dostlar android versiyonun grafikleri izlediginiz video dakinden asaga degil youtube nfs mw ios yazin sonra e3 conferansindan mw grafikleri inanilmaz mutlaka izleyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
iyi günler arkadaşlar ben APPLE-MAC kullanıcısıyım oyun MAC e uyumlu olacak mı bir bileniniz var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 7 yıl
berkcombil
wustti
akyurtEfsane geri donüyor..Görünen grafik düzeyi her kesime hitap ediceğe benziyo.grafik yuksek olursa herkes oynayamaz. max payne 3 grafikler yuksek de(30 GB) ne oluyor. herkes oynayamıcak. pc tarafın da cok kasan bı oyun gıbı gozukuyor. EA işini biliyor. grafik detayı ne kadar yuksek se pc ler ıcın sıkıntı demektır.grafiğini begenmeyen arkadaslara seslenıyorum.
pc de oyun oynayan bi adamın bu hesaplara girmemesi lazım. eğer ben oyunu pc de oynarım arkadaş en iyi oyun pc de oynanır diyen varsa çatır çatır verecek parayı alacak kartı öyle oynayacak bu işin kuralı budur. ha ben konsol da oyun oynamayı tercih ederim çünkü pc de oyun oynayacak bütçeye sahip değilim konsol daha avantajlı geliyor bana. konsolda da forza3 ve forza4 gibi oyunlarda araba modellemelerini ve çevre modellemelerini görünce bu oyun yanında çok ucuz bi yapımmış gibi kalmış nfs adına yakışmamış...
Bu bilgisayarda oyun oynama hakkında herkes birşey söylüyor ve herkesin kendine göre bakış açısı doğru oluyor.Ben mesela laptobumu 3 yıl önce 2300 liraya aldım ve NFS Runda kasmalar yaşadım.Malesef her 3 yılda bir 2000+ üstünü vererek bir laptop almam ya da masaüstüne geçmem gibi bir durumum yok,ne yapacağız peki?Bu açıdan bakıldığında oyun yapımcılarının oyundaki grafik ayarları bölümünü daha çok donanımı destekleyecek şekilde yapmaları tüm sorunları çözecektir.

1-laptoplar oyun oynamak için tasarlanan cihazlar değildir. (işin özünde normal pc de oyun oynamak için tasarlanmadı ama pc kabul görüyor çünkü ilk oyun cihazlarından biri ama laptop farklı. ek olarak aldığınız laptop da oyun odaklı bi laptop değil sanırım)
2-halihazırda laptoplar zaten birincil oyun cihazlarından biri değilken. normal pc de de sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun optimizasyon yüzünden oyunlardan verim alamayabilirsiniz. seçtiğiniz ekran kartının markası bile bunda etkendir. yani aynı özelliklerde iki farklı marka ekran kartı farklı sonuçlar veriyor.
3-olaya sizin açınızdan bakarsak. siz de kendinize göre haklısınız. şöyle bişey yapabilirlerdi. grafik ayarlarından düşük orta yüksek ve en yüksek ayar seviyeleri arasındaki farkı açıp daha iyi grafikli bi oyun yapabilirlerdi. yani oyunun grafiklerini daha güzel yapma şansları vardı sizin bakış açınıza göre de.
4-her şeye rağmen yine de pc de oyun oynamak pahalı bi zevk. benim bütçeme uymadığı gibi sizin bütçenize de uymuyorsa konsola geçmenizi öneririm. (pc de oyunu açabilmek demek pc de oyunu hakkıyla oynuyorum demek değildir. oyunu hakkıyla oynamak için en önemli şey akıcılıktır. bunu konsollar pc lerden daha verimli sağlıyorlar)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 7 yıl wustti
wustti
1-laptoplar oyun oynamak için tasarlanan cihazlar değildir. (işin özünde normal pc de oyun oynamak için tasarlanmadı ama pc kabul görüyor çünkü ilk oyun cihazlarından biri ama laptop farklı. ek olarak aldığınız laptop da oyun odaklı bi laptop değil sanırım)
2-halihazırda laptoplar zaten birincil oyun cihazlarından biri değilken. normal pc de de sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun optimizasyon yüzünden oyunlardan verim alamayabilirsiniz. seçtiğiniz ekran kartının markası bile bunda etkendir. yani aynı özelliklerde iki farklı marka ekran kartı farklı sonuçlar veriyor.
3-olaya sizin açınızdan bakarsak. siz de kendinize göre haklısınız. şöyle bişey yapabilirlerdi. grafik ayarlarından düşük orta yüksek ve en yüksek ayar seviyeleri arasındaki farkı açıp daha iyi grafikli bi oyun yapabilirlerdi. yani oyunun grafiklerini daha güzel yapma şansları vardı sizin bakış açınıza göre de.
4-her şeye rağmen yine de pc de oyun oynamak pahalı bi zevk. benim bütçeme uymadığı gibi sizin bütçenize de uymuyorsa konsola geçmenizi öneririm. (pc de oyunu açabilmek demek pc de oyunu hakkıyla oynuyorum demek değildir. oyunu hakkıyla oynamak için en önemli şey akıcılıktır. bunu konsollar pc lerden daha verimli sağlıyorlar)



+1 Bende pc'ciydim hep pc'yi savundum bu zaman kadar ama pc'de adam gibi oyun oynamak için +2000lirayı gözden çıkarmak şart ki optimizasyon özürlüsü oyunlar yüzünden yüksek donanımlı sistemlerde bile akıcı bir oyun deneyimi yaşanmıyor üstelik böyle bir sistem bile ancak 2 yıl götürüyor daha sonra upgrade etmek gerekiyor oysaki 1000liraya konsol alıp 5-6 yıl boyunca tüm çıkan oyunları akıcı bir şekilde oynamak varken niye pc'ye dünyanın parasını veriyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkcombil 7 yıl
wustti
Orijinalden alıntı: akyurtEfsane geri donüyor..Görünen grafik düzeyi her kesime hitap ediceğe benziyo.grafik yuksek olursa herkes oynayamaz. max payne 3 grafikler yuksek de(30 GB) ne oluyor. herkes oynayamıcak. pc tarafın da cok kasan bı oyun gıbı gozukuyor. EA işini biliyor. grafik detayı ne kadar yuksek se pc ler ıcın sıkıntı demektır.grafiğini begenmeyen arkadaslara seslenıyorum.
pc de oyun oynayan bi adamın bu hesaplara girmemesi lazım. eğer ben oyunu pc de oynarım arkadaş en iyi oyun pc de oynanır diyen varsa çatır çatır verecek parayı alacak kartı öyle oynayacak bu işin kuralı budur. ha ben konsol da oyun oynamayı tercih ederim çünkü pc de oyun oynayacak bütçeye sahip değilim konsol daha avantajlı geliyor bana. konsolda da forza3 ve forza4 gibi oyunlarda araba modellemelerini ve çevre modellemelerini görünce bu oyun yanında çok ucuz bi yapımmış gibi kalmış nfs adına yakışmamış...

Bu bilgisayarda oyun oynama hakkında herkes birşey söylüyor ve herkesin kendine göre bakış açısı doğru oluyor.Ben mesela laptobumu 3 yıl önce 2300 liraya aldım ve NFS Run'da kasmalar yaşadım.Malesef her 3 yılda bir 2000+ üstünü vererek bir laptop almam ya da masaüstüne geçmem gibi bir durumum yok,ne yapacağız peki?Bu açıdan bakıldığında oyun yapımcılarının oyundaki grafik ayarları bölümünü daha çok donanımı destekleyecek şekilde yapmaları tüm sorunları çözecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Catalyst 7 yıl
işte budur ya !! hem pc için hem ios için güzel bir fiyata çıksın da hızın belini kıralım biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkyLord4u 7 yıl
İşte ya oyun budur.İlk oyunu defalarca oynadım her birinde ayrı bir keyif aldım.NFS MW ölüsü bile para eder.EA Games bu sene akıllıca manevra yaparak gelen isteklere kayıtsız kalmamış bunlardan biride ben mail filan attım resmi forumlarında dile getirdim.Şuan mutluyum bu haberin kesinleşmesinden.Keşke diyorum half-life 2 episode 3 duyrulsa ama nerde onlarda ooo dött oyun yapacak!.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 7 yıl
most wantedin adını lekelemişler konu nerde abi modifikasyon nerde ..
paso grafiğe yüklenmişler o yüzden olmamışşş..
göreceksiniz yine hayal kırıklıgı olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 7 yıl
Adamların anlamadıkları biz Underground serisi ve Most Wanted ile modifiyeye,özgürce dolaşmaya doyamadık.Oyuncuları bu zevki vermedikleri sürece gittikçe batarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 7 yıl
Most Wanted 2 değilde Undercover 2 gibi olmuş sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 7 yıl
akyurt
Efsane geri donüyor..Görünen grafik düzeyi her kesime hitap ediceğe benziyo.grafik yuksek olursa herkes oynayamaz. max payne 3 grafikler yuksek de(30 GB) ne oluyor. herkes oynayamıcak. pc tarafın da cok kasan bı oyun gıbı gozukuyor. EA işini biliyor. grafik detayı ne kadar yuksek se pc ler ıcın sıkıntı demektır.grafiğini begenmeyen arkadaslara seslenıyorum.

pc de oyun oynayan bi adamın bu hesaplara girmemesi lazım. eğer ben oyunu pc de oynarım arkadaş en iyi oyun pc de oynanır diyen varsa çatır çatır verecek parayı alacak kartı öyle oynayacak bu işin kuralı budur. ha ben konsol da oyun oynamayı tercih ederim çünkü pc de oyun oynayacak bütçeye sahip değilim konsol daha avantajlı geliyor bana. konsolda da forza3 ve forza4 gibi oyunlarda araba modellemelerini ve çevre modellemelerini görünce bu oyun yanında çok ucuz bi yapımmış gibi kalmış nfs adına yakışmamış...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
İlk Most Wanted ruhundan biraz uzak gibi game play videosu.Dün akşam E3'ü izlerkende merakla bekleyip ufaktan bir hayal kırıklığı yaşamıştım.iOS ve Android platformlarına gelecek olması güzel bir haber.Özellikle tabletlere geleceğini düşünürsek çok iyi bir yarış oyunu alternatifi olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4936 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, Electronic Arts ve
6 etiket daha android need for speed most wanted uygulama haber ios ea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S3 "Her şeyin en iyisini arayanlara" video inceleme 7 yıl Mobilite 3: Galaxy S III, Nokia PureView 808, iOS 6 ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim