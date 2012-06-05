E3 2012: EA, Android ve iOS için Need for Speed: Most Wanted oyununu duyurdu

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Electronic Arts, son yıllarda çıkardığı Need for Speed oyunları ile eski yapımları aratmaya başlamıştı. Büyük beğeni toplayan bazı NFS oyunlarının devam sürümleri ile ilgili söylentiler yapılırken 1 Haziran'da Most Wanted'ın yeniden geliştirileceği onaylanmıştı. Bugün ise; E3 2012 fuarında yeni oyun, firma tarafından resmen tanıtıldı.
Daha önce Need for Speed: Hot Pursuit oyununu geliştirmiş olan Criterion Games'e emanet edilen Most Wanted, açık dünya türünde olacak ve çoklu oyuncu modunda oyunculara harika bir oyun deneyimi yaşatacak.
İlk olarak 2005'te çıkış yapan ve Underground serisinde olduğu gibi oyuncunun aracında büyük hasar oluşturmadan istediği yerde ve yarışta bulunabilmesini sağlayan EA, sağlanan özgürlükle orantılı olarak başarısını katlamıştı. Son oyunlarında sokak yarışlarından çıkıp profesyonele doğru kayan tecrübeli dağıtımcı, eski oynanış türüyle tekrar yükselişe geçmeyi planlıyor.
EA, Need for Speed Most Wanted'ın mobil versiyonunu da doğruladı. İlk defa bir oyununun mobil versiyonunu konsol ve PC duyurusuyla birlikte açıklayan Amerika merkezli şirket, eğlence sektörünün mobil platformlara daha fazla önem göstermeye başladığının en büyük kanıtı.
Android ve iOS'a gelecek oyunun kim tarafından geliştirileceği bilinmiyor. Burnout Crash'i iOS için geliştirmiş olan Criterion, konsolun yanı sıra mobil sürümün de geliştiricisi olabilir.
Need for Speed: Most Wanted, 30 Ekim'de Amerika'da, 1 Kasım'da ise Avrupa'da PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, PC ve mobil için satışa sunulacak. Aynı tarihlerde bazı ekstra özellikler ve araçlara sahip sınırlı sürüm mağaza raflarındaki yerini alacak.
http://toucharcade.com/2012/06/04/e3-ea-announces-need-for-speed-most-wanted-for-ios/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1-laptoplar oyun oynamak için tasarlanan cihazlar değildir. (işin özünde normal pc de oyun oynamak için tasarlanmadı ama pc kabul görüyor çünkü ilk oyun cihazlarından biri ama laptop farklı. ek olarak aldığınız laptop da oyun odaklı bi laptop değil sanırım)
2-halihazırda laptoplar zaten birincil oyun cihazlarından biri değilken. normal pc de de sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun optimizasyon yüzünden oyunlardan verim alamayabilirsiniz. seçtiğiniz ekran kartının markası bile bunda etkendir. yani aynı özelliklerde iki farklı marka ekran kartı farklı sonuçlar veriyor.
3-olaya sizin açınızdan bakarsak. siz de kendinize göre haklısınız. şöyle bişey yapabilirlerdi. grafik ayarlarından düşük orta yüksek ve en yüksek ayar seviyeleri arasındaki farkı açıp daha iyi grafikli bi oyun yapabilirlerdi. yani oyunun grafiklerini daha güzel yapma şansları vardı sizin bakış açınıza göre de.
4-her şeye rağmen yine de pc de oyun oynamak pahalı bi zevk. benim bütçeme uymadığı gibi sizin bütçenize de uymuyorsa konsola geçmenizi öneririm. (pc de oyunu açabilmek demek pc de oyunu hakkıyla oynuyorum demek değildir. oyunu hakkıyla oynamak için en önemli şey akıcılıktır. bunu konsollar pc lerden daha verimli sağlıyorlar)
+1 Bende pc'ciydim hep pc'yi savundum bu zaman kadar ama pc'de adam gibi oyun oynamak için +2000lirayı gözden çıkarmak şart ki optimizasyon özürlüsü oyunlar yüzünden yüksek donanımlı sistemlerde bile akıcı bir oyun deneyimi yaşanmıyor üstelik böyle bir sistem bile ancak 2 yıl götürüyor daha sonra upgrade etmek gerekiyor oysaki 1000liraya konsol alıp 5-6 yıl boyunca tüm çıkan oyunları akıcı bir şekilde oynamak varken niye pc'ye dünyanın parasını veriyim.
Bu bilgisayarda oyun oynama hakkında herkes birşey söylüyor ve herkesin kendine göre bakış açısı doğru oluyor.Ben mesela laptobumu 3 yıl önce 2300 liraya aldım ve NFS Run'da kasmalar yaşadım.Malesef her 3 yılda bir 2000+ üstünü vererek bir laptop almam ya da masaüstüne geçmem gibi bir durumum yok,ne yapacağız peki?Bu açıdan bakıldığında oyun yapımcılarının oyundaki grafik ayarları bölümünü daha çok donanımı destekleyecek şekilde yapmaları tüm sorunları çözecektir.
paso grafiğe yüklenmişler o yüzden olmamışşş..
göreceksiniz yine hayal kırıklıgı olacak
pc de oyun oynayan bi adamın bu hesaplara girmemesi lazım. eğer ben oyunu pc de oynarım arkadaş en iyi oyun pc de oynanır diyen varsa çatır çatır verecek parayı alacak kartı öyle oynayacak bu işin kuralı budur. ha ben konsol da oyun oynamayı tercih ederim çünkü pc de oyun oynayacak bütçeye sahip değilim konsol daha avantajlı geliyor bana. konsolda da forza3 ve forza4 gibi oyunlarda araba modellemelerini ve çevre modellemelerini görünce bu oyun yanında çok ucuz bi yapımmış gibi kalmış nfs adına yakışmamış...
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