E3 2012: EA, Android ve iOS için Need for Speed: Most Wanted oyununu duyurdu

Electronic Arts, son yıllarda çıkardığı Need for Speed oyunları ile eski yapımları aratmaya başlamıştı. Büyük beğeni toplayan bazı NFS oyunlarının devam sürümleri ile ilgili söylentiler yapılırken 1 Haziran'da Most Wanted'ın yeniden geliştirileceği onaylanmıştı. Bugün ise; E3 2012 fuarında yeni oyun, firma tarafından resmen tanıtıldı.

Daha önce Need for Speed: Hot Pursuit oyununu geliştirmiş olan Criterion Games'e emanet edilen Most Wanted, açık dünya türünde olacak ve çoklu oyuncu modunda oyunculara harika bir oyun deneyimi yaşatacak.

İlk olarak 2005'te çıkış yapan ve Underground serisinde olduğu gibi oyuncunun aracında büyük hasar oluşturmadan istediği yerde ve yarışta bulunabilmesini sağlayan EA, sağlanan özgürlükle orantılı olarak başarısını katlamıştı. Son oyunlarında sokak yarışlarından çıkıp profesyonele doğru kayan tecrübeli dağıtımcı, eski oynanış türüyle tekrar yükselişe geçmeyi planlıyor.

EA, Need for Speed Most Wanted'ın mobil versiyonunu da doğruladı. İlk defa bir oyununun mobil versiyonunu konsol ve PC duyurusuyla birlikte açıklayan Amerika merkezli şirket, eğlence sektörünün mobil platformlara daha fazla önem göstermeye başladığının en büyük kanıtı.

Android ve iOS'a gelecek oyunun kim tarafından geliştirileceği bilinmiyor. Burnout Crash'i iOS için geliştirmiş olan Criterion, konsolun yanı sıra mobil sürümün de geliştiricisi olabilir.

Need for Speed: Most Wanted, 30 Ekim'de Amerika'da, 1 Kasım'da ise Avrupa'da PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, PC ve mobil için satışa sunulacak. Aynı tarihlerde bazı ekstra özellikler ve araçlara sahip sınırlı sürüm mağaza raflarındaki yerini alacak.











http://toucharcade.com/2012/06/04/e3-ea-announces-need-for-speed-most-wanted-for-ios/