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E3 2012: NVIDIA, 5 yeni Tegra HD oyununu duyurdu

6 yıl
3,5b
1
15
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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E3 2012: NVIDIA, 5 yeni Tegra HD oyununu duyurdu
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Mobil oyunların gelişmesi için donanımda olduğu kadar yazılım konusunda da büyük çaba sarf eden NVIDIA, Los Angeles'ta düzenlenen E3 2012 kapsamında 5 yeni Tegra 2 ve Tegra 3 optimizeli oyununu duyurdu.
12 çekirdekli GeForce ULP ile üst düzey detaylara sahip yapımları akıcı bir şekilde görüntülemeyi başaran Tegra çipsetleri, daha önce çıkış yapan Shadowgun ve The Dark Meadow oyunlarında konsol kalitesinin mobil cihazlarda da mümkün olabileceğini göstermişti.
Yeni duyurulan 5 oyun hakkındaki detaylar şöyle;
Dead Trigger 
E3 2012: NVIDIA, 5 yeni Tegra HD oyununu duyurdu
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Geçtiğimiz hafta geliştiricisi MadFinger Games tarafından tanıtılan Dead Trigger, NVIDIA'nın E3 2012 standında da sergilendi. Tegra 3 çipsetine özel birçok efekt ile gelen FPS türündeki oyun, yöneteceğimiz karakterin kana susamış zombilere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Oyun hakkında detaylı bilgi ve resmi görüntüler için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.
Puddle THD 

Bir Xbox Live Arcade ve PlayStation Network oyunu olan Puddle, Tegra optimizasyonuyla mobil sektöre geliyor. Suya yön vererek belirli bir hedefe doğru akmasını sağladığınız oyunun Tegra 3 versiyonunda, daha yüksek çözünürlüklü yapılar, gelişmiş akış efektleri, daha iyi gölgeler ve fiziksel animasyonlar bulunacak.
Heroes Call 
E3 2012: NVIDIA, 5 yeni Tegra HD oyununu duyurdu
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Mobil sektörde daha önce yaşanmamış bir oyun deneyimini tüketicilerle buluşturmak için gelen Heroes Call, zengin grafikleri, karışık görevleri ve çeşitli karakterler ile RPG aksiyon türünün en iddialı yapımı olmaya aday.
Oyunun Tegra 3 optimizeli sürümü, yüksek çözünürlüklü aydınlık haritalar, özel harita, karakter, silah, zırh ile obje ve parçaçıklarda ekstra fiziksel efektlere sahip olacak.
Demons' Score THD 

Mücadelelere müziğin entegresiyle oluşturulan bu aksiyon oyunu, gücünü Epic Games'in Unreal 3 grafik motorundan alıyor. Akıllı telefon ve tabletler için kullanıcı arayüzü optimizesi ile üst düzey 3 boyutlu grafiklerin geliştirilmesini sağlayan Unreal Engine 3'ün yanı sıra Tegra 3'e özel olarak; yüksek çözünürlüklü yapılar, gelişmiş metal efektleri, kenar aydınlatması, hareketli gölgeler ve netlik derinliği özellikleri sunulacak. 
Bounty Arms 
Yana doğru ilerleyen oynanışa sahip Bounty Arms, Open-Reset ve Luma Arcade'nin NVIDIA ile birlikte çalışması sonucu Tegra HD kalitesinde geliştirildi. Co-op modu ve gelişmiş parçacık efektleri gibi Tegra 3'e özel özelliklerin bulunucağı aksiyon oyunu, görsel ve performans güncellemeleri de içerecek.
NVIDIA'nın resmi blogunda yayınladığı açıklamadan derlediğimiz oyunlar hakkındaki bilgi şimdilik bu kadarla sınırlı. Yaz aylarında çıkış yapacağı tahmin edilen içerikler hem Tegra 2 hem de Tegra 3 çipsetlerini destekleyecek.
TegraZone'da satışa sunulacak oyunlarda NVIDIA'nın yeni yongası için önemli geliştirmeler yapılmış. Özellikle Unreal Engine 3'ün kullanıldığı Demons' Score, Tegra 3 ile birleşince şimdiye kadar geliştirilmiş en detaylı, üst düzey mobil oyun olabilir. 
Yeni oyunlar ilk olarak E3 2012 fuarının katılımcıları için denemeye sunuldu. Tegra dışındaki diğer Android cihazlar için de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

http://blogs.nvidia.com/2012/06/53-e3-five-tegra-3-games-launch-at-e3/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gmdoctor 6 yıl en beğenilen
Tegra 3 kötü facia denilmiş ama gerçekten Tegraya haksızlık edildiğini düşünüyorum.Aslında bunun sebebi de biraz Nvidia nın yaptığı abartılı açıklamalar olsa gerek.Ben piyasadaki bi çok ürünü ya kullandım ya da uzun süreler deneme fırsatım oldu ama şunu söyliyebilirim ki Tegra 2 evet sınıfta kalan bi SoCtu fakat çıkan diğer çift çekirdekli SoClarda pek verimli değildi.Çift çekirdekli belki de bekleneni verebilen tek işlemci SGS2nin Exynos 4410ydu.Mesela bir SGS2 hariç diğer bütün cihazlar 1080p videolarda sorun çıkarabiliyodu.Bununla birlikte 4 çekirdekli işlemciler (4412 ve Tegra 3) ve Snapdragon S4e bakıldığında Tegra 3 ne kadar 4412 yle karşılaştırıldıpında geride kalsa da sizi üzücek bi yanı yok.Multimedya özellikleri zaten söylemeye gerek yok bununla birlikte oyunlara bakınca IPhone 4 bile şu anki en üst seviye oyunları oynatırken zaten bu SoClarda bi sıkıntı olmaz.Nanometrelere bakılınca ise zaten arm A9 için 45nm belirlerken Tegra3 ün 40nm olması bi başarısızlık değil Samsungun 32 nm bi A9 çipi üretmesi başarıdır ki burda da en önemli artısı çipleri kendisi üretmesidir.Nvidia'nın çiplerini TMSC ye ürettirir.S4 çephesinde ise A15 ve A9 hybrid i denilebilir.Tabi ki 28 nm sürecinde A15 olmasından olsa da üretimde TMSC sıkıntı yaşadığı da bi gerçek.A15li gerçek işlemcileri 2013 yılında geliceği düşünülürse Tegra3 ün bu konuda kullanıcıyı üzmiceğini söyliyebilirim.Tabi ki en iyisi alıcam denirse Samsung Galaxy S3'e yönelinmeli fakat yukarda belirttiğim gibi Tegra 3 ün facia ve ya kötü olduğuna katılmıyorum sadece Nvidia'nın abarttığı kadar Duo Corelardan iyi diyeceği kadar iyi değiller
Tegra 3 kötü facia denilmiş ama gerçekten Tegraya haksızlık edildiğini düşünüyorum.Aslında bunun sebebi de biraz Nvidia nın yaptığı abartılı açıklamalar olsa ge...
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sarjaleti 6 yıl
İyice güzelleşiyor Tegra Zone.
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SystemApps 6 yıl
Oyunlar gerçekten çok kaliteli olmaya başladı.Artık mobil cihazlar her ihtiyacı karşılayabiliyor.İyiki bu nesile denk geldim şükür yarabbi :)
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ertonik 6 yıl
Nova 3'u indirdim aman Allahim dedim.Bildigin Ps3 kalitesi ya.Nvidia cok iyi isler cikaracak eger Unreal Engine 3 kullanmaya devam ederse.
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longyueu 6 yıl
Tegra 2 de Neon motoru yoktu onuda geçtim tüm çift çekirdek diğer segment SoC çözümlerinden geri kaldı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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demo11 6 yıl
Shadowgun oyunuyla zaten konsol kalitesine ulaşılmışdı şimdi ise bu yeni oyunlar ile konsolu geçmeyi başarmışlar.
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cagataykoroglu 6 yıl
aceleciburak
Tegra 3 ün facia oluşu Tegra 3+ SoC çözümünün çıkacak olmasından belli... akıllı telefon segmentinde SoC çözümü olarak AMD yok ama alın size bir ironi...AMD ilk nesil Phenom ile ilk Bulldozer FX lerde facia yaşadı değil mi hepimiz kabul ediyoruz ama benzerini Nvidia Tegrada yaptı dahada kötüsünü Tegra 2 de Neon motoru yoktu onuda geçtim tüm çift çekirdek diğer segment SoC çözümlerinden geri kaldı.Tegra 3 ise olmaması gereken şekilde 40 nm olarak piyasaya sürüldü o kadar reklam olmasına rağmen 4+1 çekirdektir üstün güç tüketimidir diye ama Tegra 3 bile S III te bulunan Exynos 4412 ve 400 mhz de çalışan Mali 400 MP gpusunu geçemiyor... Tegra 3 olsa ve içine gforce gpusunu koysan adam akıllı performans veremedikten sonra ne yazar ki Tegra 3+ asıl olması gereken platform olacak ama Nvidianin ilk iki nesil Tegraları gerçekten sorunluydu umarım Tegra 3+ gerçekten başarılı olurda rekabet bizlerin yani son kullanıcıların işine yarar...

TEGRA3 şu haliyle tablet işlemcisi. Google tablet 250-300 dolardan piyasaya girerse ki öyle olacak o zaman tegra coşar.
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Pardus Linux 6 yıl
Nvidia işini biliyorda One X'te NOVA çuvallıyormuş optimizasyon çok önemli....
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gmdoctor 6 yıl en beğenilen
Tegra 3 kötü facia denilmiş ama gerçekten Tegraya haksızlık edildiğini düşünüyorum.Aslında bunun sebebi de biraz Nvidia nın yaptığı abartılı açıklamalar olsa gerek.Ben piyasadaki bi çok ürünü ya kullandım ya da uzun süreler deneme fırsatım oldu ama şunu söyliyebilirim ki Tegra 2 evet sınıfta kalan bi SoCtu fakat çıkan diğer çift çekirdekli SoClarda pek verimli değildi.Çift çekirdekli belki de bekleneni verebilen tek işlemci SGS2nin Exynos 4410ydu.Mesela bir SGS2 hariç diğer bütün cihazlar 1080p videolarda sorun çıkarabiliyodu.Bununla birlikte 4 çekirdekli işlemciler (4412 ve Tegra 3) ve Snapdragon S4e bakıldığında Tegra 3 ne kadar 4412 yle karşılaştırıldıpında geride kalsa da sizi üzücek bi yanı yok.Multimedya özellikleri zaten söylemeye gerek yok bununla birlikte oyunlara bakınca IPhone 4 bile şu anki en üst seviye oyunları oynatırken zaten bu SoClarda bi sıkıntı olmaz.Nanometrelere bakılınca ise zaten arm A9 için 45nm belirlerken Tegra3 ün 40nm olması bi başarısızlık değil Samsungun 32 nm bi A9 çipi üretmesi başarıdır ki burda da en önemli artısı çipleri kendisi üretmesidir.Nvidia'nın çiplerini TMSC ye ürettirir.S4 çephesinde ise A15 ve A9 hybrid i denilebilir.Tabi ki 28 nm sürecinde A15 olmasından olsa da üretimde TMSC sıkıntı yaşadığı da bi gerçek.A15li gerçek işlemcileri 2013 yılında geliceği düşünülürse Tegra3 ün bu konuda kullanıcıyı üzmiceğini söyliyebilirim.Tabi ki en iyisi alıcam denirse Samsung Galaxy S3'e yönelinmeli fakat yukarda belirttiğim gibi Tegra 3 ün facia ve ya kötü olduğuna katılmıyorum sadece Nvidia'nın abarttığı kadar Duo Corelardan iyi diyeceği kadar iyi değiller
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HighonFire 6 yıl
Gel de One X alma.
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aceleciburak 6 yıl
Tegra 3 ün facia oluşu Tegra 3+ SoC çözümünün çıkacak olmasından belli... akıllı telefon segmentinde SoC çözümü olarak AMD yok ama alın size bir ironi...
AMD ilk nesil Phenom ile ilk Bulldozer FX lerde facia yaşadı değil mi hepimiz kabul ediyoruz ama benzerini Nvidia Tegra'da yaptı dahada kötüsünü
Tegra 2 de Neon motoru yoktu onuda geçtim tüm çift çekirdek diğer segment SoC çözümlerinden geri kaldı.
Tegra 3 ise olmaması gereken şekilde 40 nm olarak piyasaya sürüldü o kadar reklam olmasına rağmen 4+1 çekirdektir üstün güç tüketimidir diye ama Tegra 3 bile S III te bulunan Exynos 4412 ve 400 mhz de çalışan Mali 400 MP gpusunu geçemiyor...
Tegra 3 olsa ve içine gforce gpusunu koysan adam akıllı performans veremedikten sonra ne yazar ki
Tegra 3+ asıl olması gereken platform olacak ama Nvidia'nin ilk iki nesil Tegraları gerçekten sorunluydu umarım Tegra 3+ gerçekten başarılı olurda rekabet bizlerin yani son kullanıcıların işine yarar...
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gmdoctor 6 yıl
DH Misafiri
İnadına AMD!

Arkadaş coşmus bi kere şu an piyasada AMD nin bi SoC'u bulunmuyo mobil tarafta nasıl inadına AMD oluyosa :D
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