E3 2012: NVIDIA, 5 yeni Tegra HD oyununu duyurdu

Mobil oyunların gelişmesi için donanımda olduğu kadar yazılım konusunda da büyük çaba sarf eden NVIDIA, Los Angeles'ta düzenlenen E3 2012 kapsamında 5 yeni Tegra 2 ve Tegra 3 optimizeli oyununu duyurdu.

12 çekirdekli GeForce ULP ile üst düzey detaylara sahip yapımları akıcı bir şekilde görüntülemeyi başaran Tegra çipsetleri, daha önce çıkış yapan Shadowgun ve The Dark Meadow oyunlarında konsol kalitesinin mobil cihazlarda da mümkün olabileceğini göstermişti.

Yeni duyurulan 5 oyun hakkındaki detaylar şöyle;

Dead Trigger

Geçtiğimiz hafta geliştiricisi MadFinger Games tarafından tanıtılan Dead Trigger, NVIDIA'nın E3 2012 standında da sergilendi. Tegra 3 çipsetine özel birçok efekt ile gelen FPS türündeki oyun, yöneteceğimiz karakterin kana susamış zombilere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.

Oyun hakkında detaylı bilgi ve resmi görüntüler için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.

Puddle THD





Bir Xbox Live Arcade ve PlayStation Network oyunu olan Puddle, Tegra optimizasyonuyla mobil sektöre geliyor. Suya yön vererek belirli bir hedefe doğru akmasını sağladığınız oyunun Tegra 3 versiyonunda, daha yüksek çözünürlüklü yapılar, gelişmiş akış efektleri, daha iyi gölgeler ve fiziksel animasyonlar bulunacak.

Heroes Call

Mobil sektörde daha önce yaşanmamış bir oyun deneyimini tüketicilerle buluşturmak için gelen Heroes Call, zengin grafikleri, karışık görevleri ve çeşitli karakterler ile RPG aksiyon türünün en iddialı yapımı olmaya aday.

Oyunun Tegra 3 optimizeli sürümü, yüksek çözünürlüklü aydınlık haritalar, özel harita, karakter, silah, zırh ile obje ve parçaçıklarda ekstra fiziksel efektlere sahip olacak.

Demons' Score THD





Mücadelelere müziğin entegresiyle oluşturulan bu aksiyon oyunu, gücünü Epic Games'in Unreal 3 grafik motorundan alıyor. Akıllı telefon ve tabletler için kullanıcı arayüzü optimizesi ile üst düzey 3 boyutlu grafiklerin geliştirilmesini sağlayan Unreal Engine 3'ün yanı sıra Tegra 3'e özel olarak; yüksek çözünürlüklü yapılar, gelişmiş metal efektleri, kenar aydınlatması, hareketli gölgeler ve netlik derinliği özellikleri sunulacak.

Bounty Arms

Yana doğru ilerleyen oynanışa sahip Bounty Arms, Open-Reset ve Luma Arcade'nin NVIDIA ile birlikte çalışması sonucu Tegra HD kalitesinde geliştirildi. Co-op modu ve gelişmiş parçacık efektleri gibi Tegra 3'e özel özelliklerin bulunucağı aksiyon oyunu, görsel ve performans güncellemeleri de içerecek.

NVIDIA'nın resmi blogunda yayınladığı açıklamadan derlediğimiz oyunlar hakkındaki bilgi şimdilik bu kadarla sınırlı. Yaz aylarında çıkış yapacağı tahmin edilen içerikler hem Tegra 2 hem de Tegra 3 çipsetlerini destekleyecek.

TegraZone'da satışa sunulacak oyunlarda NVIDIA'nın yeni yongası için önemli geliştirmeler yapılmış. Özellikle Unreal Engine 3'ün kullanıldığı Demons' Score, Tegra 3 ile birleşince şimdiye kadar geliştirilmiş en detaylı, üst düzey mobil oyun olabilir.

Yeni oyunlar ilk olarak E3 2012 fuarının katılımcıları için denemeye sunuldu. Tegra dışındaki diğer Android cihazlar için de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

http://blogs.nvidia.com/2012/06/53-e3-five-tegra-3-games-launch-at-e3/