EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak

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Reddit üyesi Spanky088 tarafından fark edildiği düşünülen, ancak Amazon’un sitesinden son anda kaldırılan bir ilana göre EA, 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren Battlefiled V oyununda mikro hareket (microtransaction) yöntemiyle gerçek para kullanma dönemini başlatıyor.

Hatırlanacağı üzere EA ve DICE, Battlefield V’in çıkışında gerçek para kullanma seçeneğini hayata geçirmemişti. Nisan ayı içinde ise EA, Battlefront II oyunundaki loot box (ganimet kutusu) felaketinden ders aldığını iddia etmişti. Ancak rüzgâr tersine dönmüş gibi gözüküyor.

Bcoins adıyla satışa çıkacak oyun içi para birimi söylenenlere göre birlik merkezinde (Company hub) bulunan karakterleri, çeşitli kozmetik ürünlerle kişiselleştirmek için kullanılabilecek.

Amazon’da yer alan ilana göre Bcoins 500 ile 6000 birim arasında satın alınabilecek. Fiyatlandırma ise 5 ila 50 dolar arasında değişiyor. Aşağıda yer alan resimde de fark edilebileceği üzere Bcoins’in sadece kozmetik ürünler almak için kullanılacağı görülebiliyor.

Mali tabloları düzeltme ihtiyacı

EA açısından bakıldığında Bcoins yoluyla ürün alınmasını sağlamak mantıklı görünüyor. Firma, 2019 yılının Mart ayında çıkacak olan Firestorm battle royale oyun modu öncesi gelir elde etmek istediği gibi mali yıl sona ermeden de ekonomik tabloda iyileşme sergilemek istiyor.

Söylentilerin doğru olup olmadığını 18 Ocak tarihinde hep beraber göreceğiz.

https://www.tweaktown.com/news/64257/battlefield-microtransactions-coming-january-2019/index.html