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EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak

EA, Battlefield V oyununun çıkışında uzak durduğu gerçek para kullanma seçeneğini aktif hale getirmek için adım atmış gibi görünüyor. Yeni oyun içi para birimi Bcoins olacak.
4 ay
5,4b
1
8
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak
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Reddit üyesi Spanky088 tarafından fark edildiği düşünülen, ancak Amazon’un sitesinden son anda kaldırılan bir ilana göre EA, 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren Battlefiled V oyununda mikro hareket (microtransaction) yöntemiyle gerçek para kullanma dönemini başlatıyor.

Hatırlanacağı üzere EA ve DICE, Battlefield V’in çıkışında gerçek para kullanma seçeneğini hayata geçirmemişti. Nisan ayı içinde ise EA, Battlefront II oyunundaki loot box (ganimet kutusu) felaketinden ders aldığını iddia etmişti. Ancak rüzgâr tersine dönmüş gibi gözüküyor.

Bcoins adıyla satışa çıkacak oyun içi para birimi söylenenlere göre birlik merkezinde (Company hub) bulunan karakterleri, çeşitli kozmetik ürünlerle kişiselleştirmek için kullanılabilecek.

Amazon’da yer alan ilana göre Bcoins 500 ile 6000 birim arasında satın alınabilecek. Fiyatlandırma ise 5 ila 50 dolar arasında değişiyor. Aşağıda yer alan resimde de fark edilebileceği üzere Bcoins’in sadece kozmetik ürünler almak için kullanılacağı görülebiliyor.

EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak
 

Mali tabloları düzeltme ihtiyacı 

EA açısından bakıldığında Bcoins yoluyla ürün alınmasını sağlamak mantıklı görünüyor. Firma, 2019 yılının Mart ayında çıkacak olan Firestorm battle royale oyun modu öncesi gelir elde etmek istediği gibi mali yıl sona ermeden de ekonomik tabloda iyileşme sergilemek istiyor.

Söylentilerin doğru olup olmadığını 18 Ocak tarihinde hep beraber göreceğiz.


https://www.tweaktown.com/news/64257/battlefield-microtransactions-coming-january-2019/index.html Yorum Yaz
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The Balance 4 ay en beğenilen
F2P oyunlar gibi davranmaları etik değil. 60 dolar alıyorlar ve "Oynanışı Etkilemiyor" demek hoş değil.
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DH Misafiri 4 ay
satışlar rezalet tabii. muahaha
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kaLpazan 4 ay
Oyunu oynayan 3-5 kişiyi de iyice soğutacaklar.
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TheNewAtilla 4 ay
Fortnite gibi kostüm satacaksan fortnite gibi de f2p olacaksın
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Fashionality 4 ay
su oyun ya da uygulama ici satin alim sacmaliginin olmadigi gunler ne kadar guzeldi... bir kere parasini oderdin, omur byu kullanirdin...
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maxmania 4 ay
microtransaction = mikro ödeme olarak kabul edilmişken fantezi aramaya gerek yok. haberi yaparken biraz özen gösterin lütfen.
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Pizza Steve 4 ay
60 dolara oyun satıp birde skin satmaya çalışıyorlar. Aç gözlülük resmen.
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LeoJeLy 4 ay
Bu kullanacağı para birimi vs. için vergi ödüyor mu firma?
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The Balance 4 ay en beğenilen
F2P oyunlar gibi davranmaları etik değil. 60 dolar alıyorlar ve "Oynanışı Etkilemiyor" demek hoş değil.
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