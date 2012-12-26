EA, Medal of Honor: Warfighter sitesinden silah ortaklarının linklerini kaldırdı





ABD'de geçen hafta yaşanan üzücü saldırı olayının ardından bazıları EA çatısı altında dağıtılan silahlı aksiyon oyunlarına büyük eleştiriler gelmeye başlamıştı.





Bu eleştirilerin odak noktasında yer alan oyunlardan bazılarının dağıtımcısı olan EA, Medal of Honor: Warfighter oyunun resmi sayfasınad dikkat çekici bir değişiklik yaptı.





Firma sayfasında Medal of Honor: Warfighter pazarlaması için silah ortaklarının isimlerine yer verdiği ortaklar sayfasında, bu ortakların mağazalarına ait olan linkleri kaldırdı. Bu linkler ile kullanıcılar firmanın sayfasına giderek silah kategorileri altında gezinti yapabiliyordu.





Böylece EA, silah üreticileri ile arasına bir mesafe koymuş oldu. Bu hareketle son günlerde yapılan eleştirileri biraz dindirmeyi amaçladığı tahmin ediliyor.





Firma ise ortak firmalar sayfasındaki silah ortaklarının kendi sitelerine link verdiğini geç fark ettiklerini ve linkleri kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

http://www.slashgear.com/ea-gives-weapons-manufacturers-the-boot-from-warfighter-website-26262186/