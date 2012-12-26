Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EA, Medal of Honor: Warfighter sitesinden silah ortaklarının linklerini kaldırdı

6 yıl
919
1
15
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD'de geçen hafta yaşanan üzücü saldırı olayının ardından bazıları EA çatısı altında dağıtılan silahlı aksiyon oyunlarına büyük eleştiriler gelmeye başlamıştı. 

Bu eleştirilerin odak noktasında yer alan oyunlardan bazılarının dağıtımcısı olan EA, Medal of Honor: Warfighter oyunun resmi sayfasınad dikkat çekici bir değişiklik yaptı.

Firma sayfasında Medal of Honor: Warfighter pazarlaması için silah ortaklarının isimlerine yer verdiği ortaklar sayfasında, bu ortakların mağazalarına ait olan linkleri kaldırdı. Bu linkler ile kullanıcılar firmanın sayfasına giderek silah kategorileri altında gezinti yapabiliyordu.

Böylece EA, silah üreticileri ile arasına bir mesafe koymuş oldu. Bu hareketle son günlerde yapılan eleştirileri biraz dindirmeyi amaçladığı tahmin ediliyor.

Firma ise ortak firmalar sayfasındaki silah ortaklarının kendi sitelerine link verdiğini geç fark ettiklerini ve linkleri kaldırma kararı aldıklarını açıkladı. 

http://www.slashgear.com/ea-gives-weapons-manufacturers-the-boot-from-warfighter-website-26262186/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 6 yıl en beğenilen
Amerikada sivillerdeki silah sayisi tahmini 223milyon... Kaba bir hesabla her haneye 3 silah dusuyor. Boyle bir ortamda her kafasi atan ortaligi kana bulayacak donanimi kolayca bulabiliyor. Bunu countera ve bilgisayar oyunlarina baglamakda cok sacma cunku Amerikadaki silah sevgisi ve toplu katliamlar counterdan, bilgisayardan cok daha eskilere gider. Okul saldirilari yeni bir olay degil. 1930larda krizden cinnet geciren bir ogretmen okulun altini kazip dinamit dolduruyor. Tarihdeki en kanli okul saldirisida sanirsam bu. Japonyada cok daha kanli oyunlar var ama silahli saldiridan senede olenlerin sayisi 10-20 yi nadiren gecer. Amerikada sadece silahla oynarken kazayla olenlerin sayisi bunun onlarca kati. Cunku japon halkinda silah yok. 1950lere kadar polis bile silah tasimazmis. Kaderin cilvesi, amerikan isgaliyle amerika japon polisinin silahlandirilmasini dayatiyor. Ama bugun bile japon polisi silahini evine goturemez. Kullanimi cok kati kurallara tabidir. Ozetle her hanede 3silah olursa onla katliam yapacak manyak illaki cikar. Amerika seytanini yanlis yerlerde aramasin.
Amerikada sivillerdeki silah sayisi tahmini 223milyon... Kaba bir hesabla her haneye 3 silah dusuyor. Boyle bir ortamda her kafasi atan ortaligi kana bulayacak...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Menow 6 yıl
Oyun sitesinde silah satışı yapan sitelerin reklamlarımı varmış benmi yanlış anladım.
Ve bu sitelere girip silah alabiliyormuymuşuz!!!!
Nolur yanlış anlamış olayım...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 6 yıl Menow
Menow

Oyun sitesinde silah satışı yapan sitelerin reklamlarımı varmış benmi yanlış anladım.

Ve bu sitelere girip silah alabiliyormuymuşuz!!!!

Nolur yanlış anlamış olayım...

evet doğru anlamışsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aeq2NRE3 6 yıl
Başar. İyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl en beğenilen
Amerikada sivillerdeki silah sayisi tahmini 223milyon... Kaba bir hesabla her haneye 3 silah dusuyor. Boyle bir ortamda her kafasi atan ortaligi kana bulayacak donanimi kolayca bulabiliyor. Bunu countera ve bilgisayar oyunlarina baglamakda cok sacma cunku Amerikadaki silah sevgisi ve toplu katliamlar counterdan, bilgisayardan cok daha eskilere gider. Okul saldirilari yeni bir olay degil. 1930larda krizden cinnet geciren bir ogretmen okulun altini kazip dinamit dolduruyor. Tarihdeki en kanli okul saldirisida sanirsam bu. Japonyada cok daha kanli oyunlar var ama silahli saldiridan senede olenlerin sayisi 10-20 yi nadiren gecer. Amerikada sadece silahla oynarken kazayla olenlerin sayisi bunun onlarca kati. Cunku japon halkinda silah yok. 1950lere kadar polis bile silah tasimazmis. Kaderin cilvesi, amerikan isgaliyle amerika japon polisinin silahlandirilmasini dayatiyor. Ama bugun bile japon polisi silahini evine goturemez. Kullanimi cok kati kurallara tabidir. Ozetle her hanede 3silah olursa onla katliam yapacak manyak illaki cikar. Amerika seytanini yanlis yerlerde aramasin.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bz9ai 6 yıl
oh ne güzel.ne olursa olsun suçu bilgisayar oyunlarına atın zaten.yıllardan beri böyle arkadaş ya.99'dan beri oyuncuyum ben neden hala birilerini öldürmedim? acaba bende mi sorun var
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl darkaura
darkaura
Amerikada sivillerdeki silah sayisi tahmini 223milyon... Kaba bir hesabla her haneye 3 silah dusuyor. Boyle bir ortamda her kafasi atan ortaligi kana bulayacak donanimi kolayca bulabiliyor. Bunu countera ve bilgisayar oyunlarina baglamakda cok sacma cunku Amerikadaki silah sevgisi ve toplu katliamlar counterdan, bilgisayardan cok daha eskilere gider. Okul saldirilari yeni bir olay degil. 1930larda krizden cinnet geciren bir ogretmen okulun altini kazip dinamit dolduruyor. Tarihdeki en kanli okul saldirisida sanirsam bu. Japonyada cok daha kanli oyunlar var ama silahli saldiridan senede olenlerin sayisi 10-20 yi nadiren gecer. Amerikada sadece silahla oynarken kazayla olenlerin sayisi bunun onlarca kati. Cunku japon halkinda silah yok. 1950lere kadar polis bile silah tasimazmis. Kaderin cilvesi, amerikan isgaliyle amerika japon polisinin silahlandirilmasini dayatiyor. Ama bugun bile japon polisi silahini evine goturemez. Kullanimi cok kati kurallara tabidir. Ozetle her hanede 3silah olursa onla katliam yapacak manyak illaki cikar. Amerika seytanini yanlis yerlerde aramasin.

Amerika'yı bilemem de Japonya'daki durumun kendisinden kaynaklandığını sanmıyorum. Zira hâlen kontrol altında bir ülke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 6 yıl
herşey kantır değil pokemonla başlamıştı.ortada silahta yoktu halbuki :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 6 yıl
herşey kantır strayke ilen başladı, 1 in üçü, 4 ün ikisi derken 3ün birini gördüler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 6 yıl
amerikan silah endüstrisi israil lobisi gibi çok güçlüdür. zaten amerikada sivillerde dolaşan silahlarla 3 türk ordusu donatılır. yasaklasalarda birşey ifade etmiyor bu saaten sonra
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
Gündeme gelmek için yapılmış bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
919 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, ea games ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Avermedia Live Gamer HD "Oyunlara kayıtsız kalmayın!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim