EA, PopCap Games'i satın aldı

Beklenen gerçekleşti ve oyun sektörünün dev ismi EA, Plants vs Zombies, Zuma and Bejeweled gibi sevilen oyunların yapımcısı PopCap Games'i satın aldı.

650 milyon dolar nakit, 100 milyon dolarlık hisse ve çok yıllı ek ödemelerle ile tamamlanan satın alım için EA'nin tepe yöneticisi John Riccitiello, "PopCap'in yetenekli stüdyosu ve güçlü fikri hakları EA'a ek güç sağlayarak dijital platformdaki 1 milyar dolarlık hedefimize ulaşmakta büyük katkı yapacak. " diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Anlaşmaya göre çok yıllı ödemeler 2013'e kadar EA'nın karşı tarafa gelir durumuna göre ek ödemeler yapması anlamına geliyor. Eğer kümülatif olarak gelirler 91 milyon dolar ya da daha az olursa, EA, karşı tarafa ek bir ödeme yapmayacak. Ancak gelirler 110 milyon dolara ulaşırsa karşı tarafa 100 milyon dolar, gelirler 200 milyon dolara ulaşırsa 275 milyon dolar, 343 milyon dolar ya da daha üstünde bir gelir durumunda ise 550 milyon dolar ödeme yapılacak.

Gelirlerinin %80'ini dijital platformlardan elde eden PopCap Games'in oyunları dünya genelinde geçtiğimiz sene 150 milyon defa yüklenmişti.