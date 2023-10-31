Tam Boyutta Gör İkonik seri Call of Duty'nin bu sene çıkacak oyunu Call of Duty: Modern Warfare III, 2 Kasım'da erken erişim, 10 Kasım'da PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox series X/S kullanıcıları ile buluşacak. Bugünse oyunun geliştiricisi Activision, 1440p ve 4K dahil olmak üzere Modern Warfare III'ün PC sistem gereksinimlerini yayınladı. Peki yenilenen yapım nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Call of Duty: Modern Warfare III sistem gereksinimleri açıklandı

Aktarıldığı kadarıyla Call of Duty: Modern Warfare III, serinin önceki oyununa kıyasla daha kısıtlı sistemlerde çalışacak. Ancak gereksinimler oldukça hafif tutulmuş. Öyle ki minimum ayarlar için Intel Core i3-6100, Core i5-6600 (Multiplayer), AMD Ryzen 5 1400 işlemci ve GeForce GTX 960 4GB ve RX470 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 79GB SSD, 8GB RAM ve Windows 10-64 bit işletim sistemine sahip olmaları gerekecek.

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Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise,16GB RAM, 149GB depolama alanı, Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 1600X işlemci, GTX 1080 Ti-RTX 3060 ve RX 6600XT ekran kartları yer alıyor. Öte yandan 2K ve üzeri çözünürlüklerde gereksinimlerin büyük oranda yükseldiğini belirtelim. Bu noktada Core i7-8700K, Ryzen 7 2700X işlemci ve RTX 3080, RTX 4070, RX 6800XT ekran kartlarına destek sunulacağı belirtiliyor.

Call of Duty: Modern Warfare III, 10 Kasım'da PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox series X-S konsollarında piyasaya sürülecek. Halihazırda ön siparişe açılan yapımın standart sürümüne 1.999TL, Vault Edition sürümüne ise 2.799 TL'den ulaşılabiliyor.

Call of Duty: Modern Warfare III minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci : Intel Core i3-6100, Core i5-6600 (Multiplayer), AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i3-6100, Core i5-6600 (Multiplayer), AMD Ryzen 5 1400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 960 4GB ve RX470

: GeForce GTX 960 4GB ve RX470 Depolama: 79GB SSD

Call of Duty: Modern Warfare III önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11 64bit

: Windows 10/11 64bit İşlemci : Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 1600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1080 Ti, RTX 3060, Radeon RX 6900 XT

: GeForce GTX 1080 Ti, RTX 3060, Radeon RX 6900 XT Depolama: 149GB SSD

Call of Duty: Modern Warfare III 4K Ultra

İşletim Sistemi : Windows 10/11 64bit

: Windows 10/11 64bit İşlemci : Intel Core i5 8700K, AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i5 8700K, AMD Ryzen 7 2700X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : GeForce RTX 3080, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT

: GeForce RTX 3080, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT Depolama: 149GB SSD

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Call of Duty: Modern Warfare III sistem gereksinimleri açıklandı