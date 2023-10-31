- Call of Duty: Modern Warfare III sistem gereksinimleri açıklandı
- Call of Duty: Modern Warfare III minimum sistem gereksinimleri
- Call of Duty: Modern Warfare III önerilen sistem gereksinimleri
- Call of Duty: Modern Warfare III 4K Ultra
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Call of Duty: Modern Warfare III sistem gereksinimleri açıklandı
Aktarıldığı kadarıyla Call of Duty: Modern Warfare III, serinin önceki oyununa kıyasla daha kısıtlı sistemlerde çalışacak. Ancak gereksinimler oldukça hafif tutulmuş. Öyle ki minimum ayarlar için Intel Core i3-6100, Core i5-6600 (Multiplayer), AMD Ryzen 5 1400 işlemci ve GeForce GTX 960 4GB ve RX470 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 79GB SSD, 8GB RAM ve Windows 10-64 bit işletim sistemine sahip olmaları gerekecek.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise,16GB RAM, 149GB depolama alanı, Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 1600X işlemci, GTX 1080 Ti-RTX 3060 ve RX 6600XT ekran kartları yer alıyor. Öte yandan 2K ve üzeri çözünürlüklerde gereksinimlerin büyük oranda yükseldiğini belirtelim. Bu noktada Core i7-8700K, Ryzen 7 2700X işlemci ve RTX 3080, RTX 4070, RX 6800XT ekran kartlarına destek sunulacağı belirtiliyor.
Call of Duty: Modern Warfare III, 10 Kasım'da PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox series X-S konsollarında piyasaya sürülecek. Halihazırda ön siparişe açılan yapımın standart sürümüne 1.999TL, Vault Edition sürümüne ise 2.799 TL'den ulaşılabiliyor.
Call of Duty: Modern Warfare III minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100, Core i5-6600 (Multiplayer), AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 960 4GB ve RX470
- Depolama: 79GB SSD
Call of Duty: Modern Warfare III önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 Ti, RTX 3060, Radeon RX 6900 XT
- Depolama: 149GB SSD
Call of Duty: Modern Warfare III 4K Ultra
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64bit
- İşlemci: Intel Core i5 8700K, AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce RTX 3080, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT
- Depolama: 149GB SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.