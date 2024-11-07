GTA 6 çıkışı ertelendi mi? Take-Two Interactive'den açıklama geldi

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Tam Boyutta Gör Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, CNBC ile yaptığı bir röportajda “GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?” söylentilerine son noktayı koydu. GTA VI, planlandığı gibi 2025'in sonlarında çıkış yapacak ancak ilk yalnızca konsollarda oynanabilecek.

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Take-Two CEO'su: GTA 6 ertelenmedi

GTA 6'nın erteleneceği yönündeki söylentilere rağmen, oyunun 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Take-Two CEO'su merakla beklenen açık dünya oyunun sonbaharda piyasaya sürülmesinin planlandığını, yani Eylül - Aralık 2025 arasında bir zamanda oyunu canlı olarak görebileceğimizi söyledi.

Zelnick, “İleriye baktığımızda, Take-Two'nun uzun vadede fazlasıyla iyi konumlanmış olduğuna inanıyoruz. Vizyonumuz net, yeteneğimiz eşsiz ve sektörümüzdeki en güçlü fikri mülkiyet portföylerinden birine sahibiz. 2026 sonbaharında Grand Theft Auto VI, Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country dahil birçok heyecan verici yeni oyun çıkacak. Şirket ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Peki, GTA 6 neden gecikti? Yapımcının yakın zamandaki açıklamasına bakılırsa, oyunun geç çıkmasının en büyük nedenlerinden biri optimizasyon. Şirket, optimizasyon konusunda hiçbir sorun yaşamamak için sıkı çalışıyor gibi görünüyor. GTA 5 satışları 195 milyona ulaştı; GTA 6 için çıta oldukça yüksek.

İlk GTA 6 fragmanı yayınlandığında, birkaç gün içinde hızla 100 milyondan fazla izlenme elde etti. Rekor kıran sinematik tanıtım şu anda 217 milyondan fazla izlenmeye sahip. GTA VI ikinci fragmanı merakla bekleniyor.

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GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi? Resmi açıklama geldi