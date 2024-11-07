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    GTA 6 çıkışı ertelendi mi? Take-Two Interactive'den açıklama geldi

    Rockstar, Grand Theft Auto VI fragmanını yayınlayalı çok uzun süre geçti ve sessizliğe gömüldüğünden "GTA 6 çıkış tarihi ertelendi" dedikoduları ortaya çıktı. Take-Two Interactive'den açıklama geldi.
    gta 6 ertelendi mi take two resmi açıklama Tam Boyutta Gör
    Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, CNBC ile yaptığı bir röportajda “GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?” söylentilerine son noktayı koydu. GTA VI, planlandığı gibi 2025'in sonlarında çıkış yapacak ancak ilk yalnızca konsollarda oynanabilecek.

    Take-Two CEO'su: GTA 6 ertelenmedi

    GTA 6'nın erteleneceği yönündeki söylentilere rağmen, oyunun 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Take-Two CEO'su merakla beklenen açık dünya oyunun sonbaharda piyasaya sürülmesinin planlandığını, yani Eylül - Aralık 2025 arasında bir zamanda oyunu canlı olarak görebileceğimizi söyledi.

    Zelnick, “İleriye baktığımızda, Take-Two'nun uzun vadede fazlasıyla iyi konumlanmış olduğuna inanıyoruz. Vizyonumuz net, yeteneğimiz eşsiz ve sektörümüzdeki en güçlü fikri mülkiyet portföylerinden birine sahibiz. 2026 sonbaharında Grand Theft Auto VI, Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country dahil birçok heyecan verici yeni oyun çıkacak. Şirket ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

    Peki, GTA 6 neden gecikti? Yapımcının yakın zamandaki açıklamasına bakılırsa, oyunun geç çıkmasının en büyük nedenlerinden biri optimizasyon. Şirket, optimizasyon konusunda hiçbir sorun yaşamamak için sıkı çalışıyor gibi görünüyor. GTA 5 satışları 195 milyona ulaştı; GTA 6 için çıta oldukça yüksek.

    İlk GTA 6 fragmanı yayınlandığında, birkaç gün içinde hızla 100 milyondan fazla izlenme elde etti. Rekor kıran sinematik tanıtım şu anda 217 milyondan fazla izlenmeye sahip. GTA VI ikinci fragmanı merakla bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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