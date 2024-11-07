GTA 6 çıkışı ertelendi mi? Take-Two Interactive'den açıklama geldi

Take-Two CEO'su: GTA 6 ertelenmedi
GTA 6'nın erteleneceği yönündeki söylentilere rağmen, oyunun 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Take-Two CEO'su merakla beklenen açık dünya oyunun sonbaharda piyasaya sürülmesinin planlandığını, yani Eylül - Aralık 2025 arasında bir zamanda oyunu canlı olarak görebileceğimizi söyledi.
Zelnick, “İleriye baktığımızda, Take-Two'nun uzun vadede fazlasıyla iyi konumlanmış olduğuna inanıyoruz. Vizyonumuz net, yeteneğimiz eşsiz ve sektörümüzdeki en güçlü fikri mülkiyet portföylerinden birine sahibiz. 2026 sonbaharında Grand Theft Auto VI, Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country dahil birçok heyecan verici yeni oyun çıkacak. Şirket ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.
Peki, GTA 6 neden gecikti? Yapımcının yakın zamandaki açıklamasına bakılırsa, oyunun geç çıkmasının en büyük nedenlerinden biri optimizasyon. Şirket, optimizasyon konusunda hiçbir sorun yaşamamak için sıkı çalışıyor gibi görünüyor. GTA 5 satışları 195 milyona ulaştı; GTA 6 için çıta oldukça yüksek.
İlk GTA 6 fragmanı yayınlandığında, birkaç gün içinde hızla 100 milyondan fazla izlenme elde etti. Rekor kıran sinematik tanıtım şu anda 217 milyondan fazla izlenmeye sahip. GTA VI ikinci fragmanı merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über