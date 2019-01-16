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EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti

Oyunu geliştiren Visceral Games kapanırken yönetmen Amy Hennig de firmadan ayrıldı. Proje baştan başlamasına rağmen EA daha fazla ilerlemesine izin vermedi ve kapattı.
4 ay
3,3b
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9
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Electronic Arts’ın büyük umutlarla başlayan ve Uncharted yönetmeni Amy Hennig’e emanet edilen hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesi iptal edildi. Stüdyosu kapanan ve el değiştiren oyun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EA kaynak ayırmak istemiyor

Tek kişilik senaryoya odaklanan ve hikâye tabanlı olarak ilerleyen açık dünya Star Wars oyunu ilk olarak Visceral Games bünyesinde başlatılmış ve Uncharted yönetmeni Amy Hennig’e emanet edilmişti. Sonrasında ise Visceral Games kapandı

Ayrıca Bkz. "Cryptopia hacklendi, zarar büyük"

Buna rağmen Ekim 2017 tarihinde EA Vancouver stüdyosu oyunu en baştan başlatarak yeniden hayat vermişti. Ne yazık ki Hennig de geçtiğimiz Haziran ayında kendi stüdyosunu kurmak için görevinden ayrılınca kaçınılmaz son da geldi.

Sektörden gelen bilgilere göre EA aldığı karar ile Star Wars oyununu rafa kaldırdı. Firmanın bundan sonra oyuna daha fazla kaynak ayırmak istemediği ifade ediliyor. Son dönemde Battlefront gibi ana akım oyunların artması hikâye anlatımı tabanlı Star Wars konseptini biraz geri plana atmıştı. Bu bakımdan Star Wars hayranları için önemli bir oyundu. Oyunun iptali hayal kırıklığı yaratacaktır.

 

https://www.theverge.com/2019/1/15/18184562/ea-star-wars-open-world-cancelled-project-shut-down Yorum Yaz
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MrKattchup 4 ay en beğenilen
Yatacak yerin yok EA, hikayeli oyun bırakmadın elinde, yaratıcı tüm yapımcıları kapattırdın gün gelir de tek tek kapattığın firmalara muhtaç olursun inşalah.
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StreamRolleR 4 ay
Bilmeyenler için anlatayım Visceral Games bu oyunu Witcher 3 scale ında yapıcaktı 3rd person view ve harita büyüklüğü olarak...
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TheNewAtilla 4 ay
Yav zaten sırf star wars kitlesine satmak için yapılan bir oyundu. İptal olduğu iyi olmuş. Onun yerine a way out gibi özgün fikirli oyunlar yapın veya yapanlara destek olun daha iyi.
Frostbite engine ile sağlam bir açık dünya aksiyon oyunu lazım valla. Oyun motoru süper çünkü.
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denizbay1 4 ay
EA, Oyun İçi Boş Makyaj Satış Platformu.
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Requizm 4 ay
Önceki oyunda iptal edilmişti. Bu projeye kimse olacak gözüyle bakmıyordu zaten, Multiplayer youtube kanalında öğrenilmiş çaresizlik modunda sunuyorlardı zamanında bu oyunun haberlerini.
EA, oyun içi satın alma yoksa neden oyun yapsın? EA işte.
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Seyrim 4 ay
Hikayeyle güzel bir yapım çıkardı ortaya yazık olmuş..
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Cthlbrach 4 ay
Elinizde mükemmel optimizasyonu olan bir motor(Frostbite) var; grafik desen ondada problem yok, para desen gani, sadece yapacağınız sağlam bir hikaye.
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DH Misafiri 4 ay
Star Wars 1313 vardı iptal ettiler şimdi bu. Darth Maul'lu bir oyun da iptal edilmişti yanlış bilmiyorsam. Lanetli midir nedir?
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TheShadow 4 ay
Lütfen birileri Star Wars lisans haklarını EA'nin elinden alsın artık. Bitsin bu sürünmece...
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MrKattchup 4 ay en beğenilen
Yatacak yerin yok EA, hikayeli oyun bırakmadın elinde, yaratıcı tüm yapımcıları kapattırdın gün gelir de tek tek kapattığın firmalara muhtaç olursun inşalah.
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