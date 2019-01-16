EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti

Electronic Arts’ın büyük umutlarla başlayan ve Uncharted yönetmeni Amy Hennig’e emanet edilen hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesi iptal edildi. Stüdyosu kapanan ve el değiştiren oyun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EA kaynak ayırmak istemiyor

Tek kişilik senaryoya odaklanan ve hikâye tabanlı olarak ilerleyen açık dünya Star Wars oyunu ilk olarak Visceral Games bünyesinde başlatılmış ve Uncharted yönetmeni Amy Hennig’e emanet edilmişti. Sonrasında ise Visceral Games kapandı

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Buna rağmen Ekim 2017 tarihinde EA Vancouver stüdyosu oyunu en baştan başlatarak yeniden hayat vermişti. Ne yazık ki Hennig de geçtiğimiz Haziran ayında kendi stüdyosunu kurmak için görevinden ayrılınca kaçınılmaz son da geldi.

Sektörden gelen bilgilere göre EA aldığı karar ile Star Wars oyununu rafa kaldırdı. Firmanın bundan sonra oyuna daha fazla kaynak ayırmak istemediği ifade ediliyor. Son dönemde Battlefront gibi ana akım oyunların artması hikâye anlatımı tabanlı Star Wars konseptini biraz geri plana atmıştı. Bu bakımdan Star Wars hayranları için önemli bir oyundu. Oyunun iptali hayal kırıklığı yaratacaktır.