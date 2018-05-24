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EA, oyun yansıtma hizmeti Gamefly’ı satın aldı

Son dönemde önemi giderek artmaya başlayan bulut tabanlı oyun yansıtma sektörüne adım atmak isteyen EA, belirli bir bölgede hizmet veren Gamefly platformunu satın aldı.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda şartların tam oluşmaması nedeniyle çevrim içi oyun yansıtma hizmetleri ilgi görmemişti. Geniş bant internetin yaygınlaşması, bulut altyapılarının gelişmesi gibi faktörler son dönemde yansıtma hizmetlerini yeniden gündeme getirdi. Bu alanda yatırımlar artıyor.

Önemli hamle

Sony PlayStation Now, Nvidia GeForce Now ve Rovio Hatch platformları hali hazırda abonelik tabanlı olarak kullanıcılara çevrim içi oyun yansıtan platformlar. Bu teknolojinin en büyük avantajı güçlü donanımlar istememesi. İşlem gücü bulut üzerinde gerçekleştiği için belirli bir düzeyde bilgisayar veya mobil cihaz üzerinde oyun oynayabiliyorsunuz.

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Bir süre önce Microsoft’un oyun yansıtma hizmeti ile ilgili çalışmaları gündeme gelmişti. Şimdi ise EA önemli bir adım attı ve Gamefly adındaki oyun yansıtma platformunu bünyesine kattı.

Satın alma ne kadar bir bedelle yapıldı açıklanmadı ancak Mayıs sonunda satışın kapanacağı belirtiliyor. Gamefly ekibi ve teknolojileri yani oyun yansıtma hizmeti komple EA çatısı altına giriyor.

EA bu platformu nasıl düzenleyecek ve kendisine göre nasıl uyarlayacak şimdilik bilinmiyor ancak oyunları tecrübe etmek için yeni yollar geliştirileceği ifade ediliyor. Önemli bir kataloğa sahip EA’in bunu bulut altyapısı üzerinden sunması büyük bir ilgi görebilir.

 

http://www.guru3d.com/news-story/ea-acquires-gamestreaming-service-gamefly.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 12 ay
Tüketici açısından daha hizmet için yorumlamak istiyorum, diğer tarafı düşünmek bile istemiyorum
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Artunç 12 ay
EA ileriye dönük olarak rasyonel ve mantıklı bir yatırım yapmış. Meyvesini de ilerleyen yıllarda yiyecektir bence.
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