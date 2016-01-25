EA, sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışıyor

Dünyanın en büyük oyun üreticileri ve dağıtımcıları arasında yer alan Electronic Arts (EA), Stockholm merkezli stüdyosu Frostbite Labs ile sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor.

Şirket tarafından resmi olarak doğrulanan bu gelişmeye göre Frostbite Labs, oyun dünyasını şekillendirecek gelecek teknolojileri odak noktasına koymuş durumda. Bu konuda önceliği sanal ile arttırılmış gerçekliğe veren ekip, alandaki fırsatlar ile potansiyeli değerlendiriyor ve sanal gerçeklik sürecinde görev alacak oyun yapımcısı ile yazılım mühendisi arıyor.

Oculus Rift ile HTC Vive VR gibi sanal gerçeklik başlıkları kısa zaman içerisinde satışa çıkıyor ve bu cihazların içeriksel olarak desteklenmesi büyük bir önem taşıyor. Oculus Rift için 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyun yayınlanmaya hazırlanıyor ve bu alanda geç kalmak istemeyen EA, görünüşe göre Frostbite Labs ile hem yeni hem de şirketin efsane serilerini 360 derecelik bir deneyim ile karşımıza çıkartmanın yollarını arıyor.

http://wccftech.com/eas-frostbite-labs-exploring-opportunities-vr-ar/