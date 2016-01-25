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EA, sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışıyor

Oyun denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olmayı başaran yılların eskitemediği isimlerden EA, Frostbite Labs ile sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışıyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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EA, sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışıyor
Dünyanın en büyük oyun üreticileri ve dağıtımcıları arasında yer alan Electronic Arts (EA), Stockholm merkezli stüdyosu Frostbite Labs ile sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor.
Şirket tarafından resmi olarak doğrulanan bu gelişmeye göre Frostbite Labs, oyun dünyasını şekillendirecek gelecek teknolojileri odak noktasına koymuş durumda. Bu konuda önceliği sanal ile arttırılmış gerçekliğe veren ekip, alandaki fırsatlar ile potansiyeli değerlendiriyor ve sanal gerçeklik sürecinde görev alacak oyun yapımcısı ile yazılım mühendisi arıyor. 
Oculus Rift ile HTC Vive VR gibi sanal gerçeklik başlıkları kısa zaman içerisinde satışa çıkıyor ve bu cihazların içeriksel olarak desteklenmesi büyük bir önem taşıyor. Oculus Rift için 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyun yayınlanmaya hazırlanıyor ve bu alanda geç kalmak istemeyen EA, görünüşe göre Frostbite Labs ile hem yeni hem de şirketin efsane serilerini 360 derecelik bir deneyim ile karşımıza çıkartmanın yollarını arıyor.

http://wccftech.com/eas-frostbite-labs-exploring-opportunities-vr-ar/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
sanal gözlüklü oyunlar gelsin sanal gözlükler ucuzlasın....
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Patren 3 yıl
vr uyumlu bf5 güzel olur aslında
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
0quz28
SgtLittleNoobBattlefield 5 - SD VR DLCsi 4.99€ Battlefield 5 - HD VR DLCsi 4.99€ Battlefield 5 - FHD VR DLCsi 4.99€ Battlefield 5 - 4K VR DLCsi 4.99€ şeklinde satabilirler
fiyatlandırma politikan yanlış ea böylemi fiyatlandırır sence sd den hd ye doğru artış göstermesi gerekiyor

Revizyona gideriz sıkıntı yok

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IhtiyarDelikanli 3 yıl
EA girdiyse o iş yalanı olur
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0quz28 3 yıl
SgtLittleNoob
Battlefield 5 - SD VR DLCsi 4.99€ Battlefield 5 - HD VR DLCsi 4.99€ Battlefield 5 - FHD VR DLCsi 4.99€ Battlefield 5 - 4K VR DLCsi 4.99€ şeklinde satabilirler

fiyatlandırma politikan yanlış ea böylemi fiyatlandırır sence sd den hd ye doğru artış göstermesi gerekiyor
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c36ab7c4 3 yıl
Açıkcası şahsi fikrim, EA hiç bir şey üzerinde çalışmasın hatta direkt ortadan kaybolsunlar mümkünse.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Battlefield 5 - "SD" VR DLC'si 4.99€
Battlefield 5 - "HD" VR DLC'si 4.99€
Battlefield 5 - "FHD" VR DLC'si 4.99€
Battlefield 5 - "4K" VR DLC'si 4.99€

şeklinde satabilirler
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There goes your life 3 yıl
in ea we trust
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