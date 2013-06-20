EMC, özel bulut bilişim ortamları için geliştirilmiş EMC Proven çözümünü duyurdu





Şirketlere bulut altyapısı üzerinden BT yönetimi sunarak işgücünü hafifletmeyi ve böylece şirketlerin yeniliğe odaklanmaları yönünde destek sağlamayı amaç edinen EMC, özel bulut bilişim ortamları için geliştirdiği EMC Proven çözümünü tanıttı.





EMC Proven çözümü SAP çözümleri ile çalışan sanallaştırılmış özel bulut ortamlarının tasarlanmasını, kurulumunu ve çalıştırılmasını basitleştirmeye yardımcı oluyor; en optimize düzeyde performans, maliyet ve BT etkinliği sunuyor. Bunun için EMC; SAP ve VMware ile birlikte farklı hizmet ve çözümlerden oluşan kombinasyonlar geliştiriyor.





VMware popüler bir sanallaştırma platformu iken, SAP ise şirketlerin BT yöntemlerini bulut altyapıları üzerine taşımayı temel alan bir çözüm.





EMC ayrıca SAP ve VMware ile işbirliğinin kapsamını genişletiyor ve uygulamalarını sanallaştırılmış x86 ortamlara komple dönüştürme sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor.





EMC'nin yeni çözümü otomatik veri depolama kademelendirme çözümü, sanallaştırılmış teknolojiden yararlanan BT yönetimi, tüm altyapıda bulut katmanlarının denetlenmesi, sürekli veri koruma gibi kilit bileşenler içeriyor.





EMC Proven çözümünün ayrıca otomatik felaket kurtarma için geliştirilmiş bir versiyonu da bulunuyor. Bu çözüm heterojen veri depolama altyapısı içinde özel bulut altyapılarının felaket kurtarma için nasıl genişletilebileceğini ve aynı zamanda felaket kurtarma planlarının nasıl işlemler devam ederken test edilebileceğini ana hatlarıyla belirliyor.





Bu çözümde de dakikalar içinde otomatik olarak yük devretme, SAP uygulamalarının mantıksal bağlamda bozulması durumunda tüm veri tabanını ayrıntılı olarak kurtarma ve SAP uygulamalarının anlık görüntülerinin geri yüklenmesi ve bu uygulamaların test sırasında özel bir ağ içinde saklanması aracılığıyla çevrimiçi test işlemi gibi özellikler bulunuyor.



