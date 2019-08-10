EMUI 10 Beta yakında Huawei P30 ve Mate 20 serisi için yayınlanacak

Huawei merakla beklenen EMUI 10 arayüzü dün başlayan yıllık Geliştirici Konferansı kapsamında duyurdu. Çinli şirket etkinlik sırasında hem Huawei P30 hem de Mate 20 serisinin EMUI 10 Beta güncellemesini alacağını açıkladı.

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P30 serisi, önümüzdeki ay 8 Eylül itibarıyla EMUI 10’a yükseltilebilecek. Mate 20 serisi için kesin bir tarih yok. Beta sürümünün Mate 20, Mate 20 X, Mate 20 RS ve Mate 20 Pro gibi cihazlara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.

Global sürüm sonra gelebilir

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Açıklanan güncelleme programının sadeceiçin geçerli olma ihtimali var. Bu durumdadaha ileri bir tarihte yayınlanabilir. Huawei'ye göre Android Q tabanlı EMUI 10 ileilk telefon Mate 30 serisi olacak.