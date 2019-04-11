EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu

Aynasız fotoğraf makinelerinin ilgi gördüğü günümüzde DSLR tarafı da unutulmuyor. Canon popüler EOS serisine en küçük ve en hafif DSLR üyesini ekledi. Canon EOS Rebel SL3 modeli odaklama tarafında dikkat çekiyor.

Canon EOS Rebel SL3 özellikleri ve fiyatı

Canon EOS Rebel SL3 modeli firmanın 24.1MP çözünürlüğünde APS-C sensörünü kullanıyor. Boyutları nedeniyle sensör 1.6 kat kırpılmış ve Micro Four Thirds sensörlerden daha küçük hale gelmiş. Bununla birlikte sensör tabanlı gövde içi dengeleme yer almıyor ve dijital dengeleme ile yetiniliyor.

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DIGIC 8 görüntü işlemcisinden gücünü alan model 9 noktadan otomatik odaklama yapan optik bir sistem barındırıyor ve hassas nesne seçimi sağlıyor. Yine seride ilk olarak doğrudan sensöre entegre Dual Pixel otomatik odaklama bulunuyor. Mobil dünyadan hatırlayacağımız bu özellik çift sensörden aldığı verilerle odaklama yapıyor ve Full HD videolarda uygulayabiliyor.

Rebel serisinde ilk 4K video kaydı yapabilen makine bununla birlikte Dual Pixel odaklamayı Full HD çözünürlüğe kadar sunabiliyor. Bunun yerine kontrast odaklı odaklama kullanılabiliyor. Sensör 5fps hızında sürekli çekim yapabilirken ISO aralığı ise 25600 sınırında ve 51200 seviyesine kadar genişletilebiliyor.

3 inçlik dönebilen dokunmatik dönebilen ekran kullanıcıya kolaylık sağlarken ten rengini iyi hale getirme ve bulanıklaştırma gibi efektler de uygulanabiliyor. Makine tek şarj ile 1600 fotoğraf veya 350 live view görüntü kaydı yapılabiliyor.

Canon EOS Rebel SL3 modeli gövde olarak 600$ fiyat etiketine sahip. EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS lens ile birlikte 750$ seviyesinde. Satışlar ay sonunda başlayacak.