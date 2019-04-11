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EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu

Aynasız profesyonel makinelerden ziyade uygun fiyatlı bir DSLR makinesi arayanlar için Canon boş durmuyor. Canon EOS Rebel SL3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
3,5b
1
17
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aynasız fotoğraf makinelerinin ilgi gördüğü günümüzde DSLR tarafı da unutulmuyor. Canon popüler EOS serisine en küçük ve en hafif DSLR üyesini ekledi. Canon EOS Rebel SL3 modeli odaklama tarafında dikkat çekiyor.

Canon EOS Rebel SL3 özellikleri ve fiyatı

Canon EOS Rebel SL3 modeli firmanın 24.1MP çözünürlüğünde APS-C sensörünü kullanıyor. Boyutları nedeniyle sensör 1.6 kat kırpılmış ve Micro Four Thirds sensörlerden daha küçük hale gelmiş. Bununla birlikte sensör tabanlı gövde içi dengeleme yer almıyor ve dijital dengeleme ile yetiniliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

DIGIC 8 görüntü işlemcisinden gücünü alan model 9 noktadan otomatik odaklama yapan optik bir sistem barındırıyor ve hassas nesne seçimi sağlıyor. Yine seride ilk olarak doğrudan sensöre entegre Dual Pixel otomatik odaklama bulunuyor. Mobil dünyadan hatırlayacağımız bu özellik çift sensörden aldığı verilerle odaklama yapıyor ve Full HD videolarda uygulayabiliyor.

Rebel serisinde ilk 4K video kaydı yapabilen makine bununla birlikte Dual Pixel odaklamayı Full HD çözünürlüğe kadar sunabiliyor. Bunun yerine kontrast odaklı odaklama kullanılabiliyor. Sensör 5fps hızında sürekli çekim yapabilirken ISO aralığı ise 25600 sınırında ve 51200 seviyesine kadar genişletilebiliyor.

3 inçlik dönebilen dokunmatik dönebilen ekran kullanıcıya kolaylık sağlarken ten rengini iyi hale getirme ve bulanıklaştırma gibi efektler de uygulanabiliyor. Makine tek şarj ile 1600 fotoğraf veya 350 live view görüntü kaydı yapılabiliyor.

Canon EOS Rebel SL3 modeli gövde olarak 600$ fiyat etiketine sahip. EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS lens ile birlikte 750$ seviyesinde. Satışlar ay sonunda başlayacak.

 

https://www.engadget.com/2019/04/10/canon-eos-rebel-sl3-dslr-dual-pixel/ Yorum Yaz
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FerdosParadise 1 ay
750 dolar çok abi....
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Suppordle 1 ay
Fotoğrafçılık kan kaybetse de ölmez kolay kolay.
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DH Misafiri 1 ay
Arkadaşım 1.6 çarpanlı makineler Micro four thirds'den küçük değildir. Arkadaş onu belirtmiş.
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Bloodin 1 ay
Birçok konuda hemfikiriz zaten, sadece ben halen hiçbir cep telefonunun ASLA bir Fuji X-Trans veya Sony Alpha aynasızlar kadar, hatta Micro 4/3 olan ama hız, netlem3 gibi özelliklerde aynasızların kralı olan Olympus OM-D kadar bile iyi çekebileceğini düşünmüyorum, aynı kadrajı saydığım kaliteli aynasızlar veya bir cep telefonu ile çekmek arasında dağlar kadar fark olacaktır. Evet fotoğrafçılık doğru kadrajı doğru zamanda yakalamaktır fakat profesyonel bir fotoğrafçı böyle bir durumda da elinde bu işi çok daha iyi yapacak bir cihaz olsun ister sonuçta :) Yalnız buna ihtiyaç duyacak insanlar %0.01 kadar bile yoktur. İnsanların %99.99'una cep telefonundan fazlası lazım değil ki zaten savunduğunuz nokta da bu. Tek dileğim inşAllah en kısa sürede Fuji X-Trans sensörler veya Sony Alpha'larda kullanılan bayer filtresiz sensörler telefonlarda kullanılacak boyuta indirilebilir, telefon sensörleri de lenslerde yapılacak devrimlerle telefon kalınlaştırılmadan 1 inç civarına çıkarılabilir. 1 inç'lik bir X-Trans veya eşdeğeri bayer filtresiz bir sensörün telefon işlemcilerinin gücüyle birleştiğinde nelere imza atabileceğini hayal etmek beni cidden heyecanlandırıyor :)
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jiddi 1 ay Bloodin
İşte iyiden kast edilenin çekilen fotonun izlendiği ortamın değiştiğini söyleyerek açıklama getirmeye çalıştım. Bugün bir cep tel ekranından insanların büyük çoğunluğunun foto veya görsel baktığı inkar edilemez bir gerçektir. 400ppi yoğunlukta 3-4 mp. fotolara bakılıyor yani. Haliyle bu kadar ufaltılan ve dar alana sıkıştırılan görüntüde kusur görmek insan gözü için imkansız !.. Dediğiniz gibi de olabilir yani biraz büyük sensör cep tellere gelir yada bir de dijital foto mak. üreticileri android'i gövdelerine entegre ederler ama tek başına o da yetmeyecektir, belki çöküşü geciktirir. Hobist fotoğrafçı çünki muhakak cep tel alanına gidecektir er-geç. Gün gelir de Japon foto mak. üreticileri cep tel üreticisi haline de evrimleşebilirler tabi. Neticede onların işi bu.

Yukarıdaki mesajımın altına 3-4 madde bilgi ekledim, bilginize...

Şey de var anımsadığım mesela... Bir çok foto makinası kendi bünyesinde panorama foto çekimini yapıp birleştirmez. Fakat benim 4 sene önceki cep telimde bu yetenek var. Günümüzdekilerde yazılımsal yetenekler zaten uçmuş gitmiş. Hala 2019'de çıkan foto makinasına veriyoruz 4-5 bin TL ama bunu yapamıyor mesela. Aciz gerzek demem bunun gibi yoksunluklarından dolayı. Cep telin yapamadığı bir şey var ise meraklısı yazar yazılımı yaptırır ama fotoğraf makinasına bekle ki üretici firmware çıkartacak da, yeni yetenekler ekleyecek. Ancak ekledikleri yeni çıkan lensle uyum falan oluyor yada bilmem şu durumdaki hatayı düzelttik. Çok enderdir firmaware ile ciddi ilerleme ve yetenek kazanımı fotoğraf makinalarında.

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esmerbuyucu 1 ay
Serisinin en küçük ve en hafifi demişsiniz ama boyut ve ağırlığını yazma zahmetine girmemişsiniz. Ben ağırlığını yazayım, 449 gram.
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DH Misafiri 1 ay
Huawei p30 varken kim niye yanında gezdirsin bu kocaman çöpü?
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YesimCirakli 1 ay
"Boyutları nedeniyle sensör 1.6 kat kırpılmış ve Micro Four Thirds sensörlerden daha küçük hale gelmiş. "
Anlayamadım!!! Bu yeni makine APS-C mi değil mi
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jiddi 1 ay YesimCirakli
Canon dijital foto makinelerinin APS-C sensör boyutu ebedi 1.6 çarpanlıdır ki. Nikon, Fujifilm, Sony gibi diğer APS-C sensörlü fotoğraf makinalarından ufaktır hep Canon'ların sensörü !.. Fakat fanatiklerin gözü köreldiğindn bu konu hiiiç yokmuş gibi saklanır-yutulur. O yüzden şaşırmış olabilirsiniz. Araştırın, Tee Canon 400D'ye ve Nikon D3000'e bakın mesela

İşte şöyle : apotelyt.com/...

Görün sensör boyutu farkını. Canon 600D, 80D vs. vb. hepsi aynı sensör boyutundadırlar. Canon'un APS-C standardı durumundadır zaten çünki lensler sensöre göre üretilir.

Evet bunu alınca en ama en az 2 de lens almanız gerekiyor. Arka pilav öldü mü, soğanları öldürünceye kadar kavuracağız derdiniz var ise bir adet F1.8 prime lens, sonra bir de ya makro ya da uzakları yakın eden tele lens alacaksınız. Haliyle toplam maliyeti 5.000 TL'yi bulacak. Bir de o lenslerle bu gövdeyi bir çantada hayal edin artık kocaman ve ağır da bir şey taşımak zorunda kalacaksınız. Dolayısı ile günümüzün 2-3 bin liralık cep telleri 1 kere alıyorsun hem bilgisayar, hem internet, hem foto makinası, hem oyun oynayabil, hem müzik dinleyebil, hem de foto makinalarına oranla çok daha akıllı aletler günümüzün telefonları. Fotoğraf makinaları bildiğiniz geri zekalı seviyesindeler. RAW işlemeden hiçbir fotoğraf makinasının size verdiği JPG çıktı sensörün gerçek performansını gösteremez. Çünki üreticilerin yüklediği geri zekalı yazılımlar RAW veriyi işlemekte son derece acizdirler. Bir de bir haltmış gibi her üretici firmware'ini hazine sandığı gibi iyice saklar-şifreler ! Buna karşın cep tel üreticileri olsun kullanıcıları olsun sürekli android işletim sistemi için yazılım üretirler, ürettikleri yazılımı ileri taşımak için geliştirirler. Foto makinası üreticileri de işte bu modelde bir çok özelliği kırpar, gider üst modele koyar bunda kırptığı özellikleri ! Çok uyanıklar ya !!!
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Father Torque 1 ay YesimCirakli
Haber yanlış çevrilmemiş aslında, birçok yabancı kaynakta da aynen bu şekilde bir tanım var ama bu tanım külliyen yanlış. Ee, fotoğraf kaynaklı bir site yerine bilişim sitesinden haber çevirmeye kalkışınca bu tür hatalar da aynen çeviriye girmekte.
Burada bahsedilmekte olan 1.6 kırpma 4K video çekim modu için geçerli, yani kamera zaten 1.6 çarpanlı bir sensöre sahipken 4K videoda bir 1.6 çarpan daha kırpılıyor ve fiziksel sensörün üzerinde 4K kayıt yapan kısım Micro Four Thirds sensör boyutlarından bile küçük bir hale geliyor. Ama burada bile asıl önemli nokta yerine ikincil sorunlu kısım öne çıkarılmış bilişim sitelerinde, sonuçta mercimek sensörlü çoğu cep telefonu bile son derece temiz 4K video çekebiliyor. Ama 1.6 çarpan üzerine bir 1.6 çarpan daha koyunca örnek veriyorum kit lensin en geniş açısı olan 18mm bir anda 46,08mm'lik bir açıya dönüşüveriyor. Yani standart bir genişaçıda (24mm örneğin) 4K manzara videosu çekmeye kalksanız 9mm'lik bir lens kullanmanız gerekecek ki bildiğim kadarıyla 10mm altındaki lensler balıkgözü sınıfına girmeye başlıyor.
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