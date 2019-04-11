EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu

Aynasız fotoğraf makinelerinin ilgi gördüğü günümüzde DSLR tarafı da unutulmuyor. Canon popüler EOS serisine en küçük ve en hafif DSLR üyesini ekledi. Canon EOS Rebel SL3 modeli odaklama tarafında dikkat çekiyor.
Canon EOS Rebel SL3 özellikleri ve fiyatı
Canon EOS Rebel SL3 modeli firmanın 24.1MP çözünürlüğünde APS-C sensörünü kullanıyor. Boyutları nedeniyle sensör 1.6 kat kırpılmış ve Micro Four Thirds sensörlerden daha küçük hale gelmiş. Bununla birlikte sensör tabanlı gövde içi dengeleme yer almıyor ve dijital dengeleme ile yetiniliyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
DIGIC 8 görüntü işlemcisinden gücünü alan model 9 noktadan otomatik odaklama yapan optik bir sistem barındırıyor ve hassas nesne seçimi sağlıyor. Yine seride ilk olarak doğrudan sensöre entegre Dual Pixel otomatik odaklama bulunuyor. Mobil dünyadan hatırlayacağımız bu özellik çift sensörden aldığı verilerle odaklama yapıyor ve Full HD videolarda uygulayabiliyor.
Rebel serisinde ilk 4K video kaydı yapabilen makine bununla birlikte Dual Pixel odaklamayı Full HD çözünürlüğe kadar sunabiliyor. Bunun yerine kontrast odaklı odaklama kullanılabiliyor. Sensör 5fps hızında sürekli çekim yapabilirken ISO aralığı ise 25600 sınırında ve 51200 seviyesine kadar genişletilebiliyor.
3 inçlik dönebilen dokunmatik dönebilen ekran kullanıcıya kolaylık sağlarken ten rengini iyi hale getirme ve bulanıklaştırma gibi efektler de uygulanabiliyor. Makine tek şarj ile 1600 fotoğraf veya 350 live view görüntü kaydı yapılabiliyor.
Canon EOS Rebel SL3 modeli gövde olarak 600$ fiyat etiketine sahip. EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS lens ile birlikte 750$ seviyesinde. Satışlar ay sonunda başlayacak.
https://www.engadget.com/2019/04/10/canon-eos-rebel-sl3-dslr-dual-pixel/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yukarıdaki mesajımın altına 3-4 madde bilgi ekledim, bilginize...
Şey de var anımsadığım mesela... Bir çok foto makinası kendi bünyesinde panorama foto çekimini yapıp birleştirmez. Fakat benim 4 sene önceki cep telimde bu yetenek var. Günümüzdekilerde yazılımsal yetenekler zaten uçmuş gitmiş. Hala 2019'de çıkan foto makinasına veriyoruz 4-5 bin TL ama bunu yapamıyor mesela. Aciz gerzek demem bunun gibi yoksunluklarından dolayı. Cep telin yapamadığı bir şey var ise meraklısı yazar yazılımı yaptırır ama fotoğraf makinasına bekle ki üretici firmware çıkartacak da, yeni yetenekler ekleyecek. Ancak ekledikleri yeni çıkan lensle uyum falan oluyor yada bilmem şu durumdaki hatayı düzelttik. Çok enderdir firmaware ile ciddi ilerleme ve yetenek kazanımı fotoğraf makinalarında.
Anlayamadım!!! Bu yeni makine APS-C mi değil mi
İşte şöyle : apotelyt.com/...
Görün sensör boyutu farkını. Canon 600D, 80D vs. vb. hepsi aynı sensör boyutundadırlar. Canon'un APS-C standardı durumundadır zaten çünki lensler sensöre göre üretilir.
Evet bunu alınca en ama en az 2 de lens almanız gerekiyor. Arka pilav öldü mü, soğanları öldürünceye kadar kavuracağız derdiniz var ise bir adet F1.8 prime lens, sonra bir de ya makro ya da uzakları yakın eden tele lens alacaksınız. Haliyle toplam maliyeti 5.000 TL'yi bulacak. Bir de o lenslerle bu gövdeyi bir çantada hayal edin artık kocaman ve ağır da bir şey taşımak zorunda kalacaksınız. Dolayısı ile günümüzün 2-3 bin liralık cep telleri 1 kere alıyorsun hem bilgisayar, hem internet, hem foto makinası, hem oyun oynayabil, hem müzik dinleyebil, hem de foto makinalarına oranla çok daha akıllı aletler günümüzün telefonları. Fotoğraf makinaları bildiğiniz geri zekalı seviyesindeler. RAW işlemeden hiçbir fotoğraf makinasının size verdiği JPG çıktı sensörün gerçek performansını gösteremez. Çünki üreticilerin yüklediği geri zekalı yazılımlar RAW veriyi işlemekte son derece acizdirler. Bir de bir haltmış gibi her üretici firmware'ini hazine sandığı gibi iyice saklar-şifreler ! Buna karşın cep tel üreticileri olsun kullanıcıları olsun sürekli android işletim sistemi için yazılım üretirler, ürettikleri yazılımı ileri taşımak için geliştirirler. Foto makinası üreticileri de işte bu modelde bir çok özelliği kırpar, gider üst modele koyar bunda kırptığı özellikleri ! Çok uyanıklar ya !!!
Burada bahsedilmekte olan 1.6 kırpma 4K video çekim modu için geçerli, yani kamera zaten 1.6 çarpanlı bir sensöre sahipken 4K videoda bir 1.6 çarpan daha kırpılıyor ve fiziksel sensörün üzerinde 4K kayıt yapan kısım Micro Four Thirds sensör boyutlarından bile küçük bir hale geliyor. Ama burada bile asıl önemli nokta yerine ikincil sorunlu kısım öne çıkarılmış bilişim sitelerinde, sonuçta mercimek sensörlü çoğu cep telefonu bile son derece temiz 4K video çekebiliyor. Ama 1.6 çarpan üzerine bir 1.6 çarpan daha koyunca örnek veriyorum kit lensin en geniş açısı olan 18mm bir anda 46,08mm'lik bir açıya dönüşüveriyor. Yani standart bir genişaçıda (24mm örneğin) 4K manzara videosu çekmeye kalksanız 9mm'lik bir lens kullanmanız gerekecek ki bildiğim kadarıyla 10mm altındaki lensler balıkgözü sınıfına girmeye başlıyor.