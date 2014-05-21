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Ebay büyük bir sanal saldırıya uğradı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ebay büyük bir sanal saldırıya uğradı
Dünyanın en büyük çevrimiçi satış kanallarıdan Ebay, sanal olarak ciddi bir saldırıya uğradığını açıkladı.
Gerçekleşen bu saldırı (Mart ayı başında) sonucunda kullanıcıların giriş şifresi, e-posta adresi, fiziksel adres, telefon numarası ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerine internet korsanları tarafından erişim sağlandığını belirten Ebay, ayrı sunucularda saklanan kredi kartı ve diğer finansal bilgilerin ise güvende olduğunu açıkladı. Bütün kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini öneren site, ekstra olarak yine farklı bir ağda saklanan PayPal bilgilerinin de güvende olduğunu söyledi.
Firmanın konu hakkında yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.slashgear.com/ebay-hacked-passwords-reset-after-servers-raided-21329868/ Yorum Yaz
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Lockheed 5 yıl en beğenilen benv3kendim
benv3kendim

Kredi kartı bilgilerini ne diye sunucuda saklarsın ki ebay

Kağıt üzerinde tutacak halleri yok ya :)
2 Yanıt Yanıtla +39
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ekuyucak 5 yıl StoryLine
StoryLine

Kullanıcı bilgilerine erişmeyi başaran, kredi kartı bilgilerinede erişmiştir bence.

+1

Hepinizin kredi kartları gitmiş olabilir demeye çekinmişlerdir.
StoryLineKullanıcı bilgilerine erişmeyi başaran, kredi kartı bilgilerinede erişmiştir bence.+1Hepinizin kre...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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mementopolis 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hacker okan yapmıştır
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DH Misafiri 5 yıl
bu saldırı büyük ihtimal heartbleed ile ilgili, böyle bir açığı bulanlar ilk olarak en büyük sunuculara dalarlar.Büyük firmalarda kredi kartı hariç diğer bilgileri opensll kullanarak şifrelemişlerdir.kart sunucusu da ücretli ve pahalı bir ssl ile şifrelenmiştir.Adamlar opensll ile kart hariç hepsine girmişlerdir.Site çok geç açıklamış muhtemelen korsaların izini sürmeyi denediler.Süre tanıyıp aynı iplerden farklı hesaplara girip şifre değiştirme işlemi yaparsa yakalarız demişlerdir.Ama korsan kart bilgileri bulamayınca muhtemelen sadece dataları satmıştır.milyonlarca hesap arasında sizin hesap bilgilerini alıp kimse uğraşmaz ama güncelleme geldiğine göre artık şifrenizi değiştirin bir daha kırılaaz denebilir :)
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kymelria 5 yıl
ebaydaki satıcılar çoğunlukla paypal üzerinden ödeme alıyor, sıkıntı olmaz.
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seven44 5 yıl
sıkıntı yok benim için
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onur01651 5 yıl
GG den gelen giden bişi yok :P
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SteveMeade 5 yıl
Benim anlamadığım 2 ay önceki saldırı neden şimdi duyuruluyor
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aykut_celebi 5 yıl
Kart bilgilerinin ele geçirildiğini düşünmüyorum. Sonuçta paypal aracılığı ile ödeme yapılıyor. Ebay şifrenizi değiştirin olsun bitsin.
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L.o.T.u.S 5 yıl
SANALKARTımın bilgileri ellerine geçmiş.Hayırlı olsun tepe tepe kullanın :)
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speedyrazor 5 yıl
boyle buyuk sirketler bile veri caldiriyorsa heryerde sanal kart kullanmak lazim
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Tom Hagen 5 yıl
toplamda 10 dolarlık alışveriş yapmamışımdır beni iplemezler ama şifremi değiştireyim yine de
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istanbul2007 5 yıl
Kesin de anlattıkları gibidir.
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