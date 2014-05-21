Ebay büyük bir sanal saldırıya uğradı

Dünyanın en büyük çevrimiçi satış kanallarıdan Ebay, sanal olarak ciddi bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Gerçekleşen bu saldırı (Mart ayı başında) sonucunda kullanıcıların giriş şifresi, e-posta adresi, fiziksel adres, telefon numarası ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerine internet korsanları tarafından erişim sağlandığını belirten Ebay, ayrı sunucularda saklanan kredi kartı ve diğer finansal bilgilerin ise güvende olduğunu açıkladı. Bütün kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini öneren site, ekstra olarak yine farklı bir ağda saklanan PayPal bilgilerinin de güvende olduğunu söyledi.

Firmanın konu hakkında yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.slashgear.com/ebay-hacked-passwords-reset-after-servers-raided-21329868/