Edimax ülkemizdeki yeni distribütörü ile birlikte akıllı prizini satışa sunmaya hazırlanıyor

1986 yılında Tayvan'da doğan Edimax markası network ürünleri üzerine yoğunlaşarak daha çok ev, ofis ve orta ölçekli işletmelere yönelik ürünler ortaya koymuştur. Son yıllarda dünya üzerindeki etkinliğini arttırmak isteyen marka ise kısa bir süre önce ülkemizde faaliyet gösteren Arasta Bilişim ile birlikte distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu iş birliğinin ilk meyvesi ise Edimax'ın geliştirdiği akıllı priz olacak. Klasik prizlerin üzerine takılan bu akıllı priz özellikle evden dalgınlıkla çıktığımız anlarda kurtarıcı olmayı amaçlıyor. Uzaktan kontrol edilebilen bu priz ile birlikte fişe takılı unutulan ütü, kahve makinesi veya diğer beyaz eşyaların elektrikle olan bağlantısı kesilebiliyor.

Evdeki Wi-Fi ağına bağlanan akıllı priz Android veya iOS cihazlara yüklenen uygulaması ile birlikte kolayca kontrol edilebiliyor. Bu sayede evden uzaktayken güvenliği sağlamak bir nebze mümkün hale getirilmiş. Manuel olarak da kontrol edilebilen akıllı priz kapandığında veya açıldığında e-posta bildirimi göndererek sizi olağan dışı durumlardan da haberdar edebiliyor. Kısa bir süre sonra satışına başlanacak ürünün fiyatı şimdilik 199 TL + KDV seviyesinde planlanıyor.

http://www.edimax.com.tr/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/tr/home_automation_smart_plug/sp-1101w/