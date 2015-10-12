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Edimax ülkemizdeki yeni distribütörü ile birlikte akıllı prizini satışa sunmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Edimax ülkemizdeki yeni distribütörü ile birlikte akıllı prizini satışa sunmaya hazırlanıyor
 
1986 yılında Tayvan'da doğan Edimax markası network ürünleri üzerine yoğunlaşarak daha çok ev, ofis ve orta ölçekli işletmelere yönelik ürünler ortaya koymuştur. Son yıllarda dünya üzerindeki etkinliğini arttırmak isteyen marka ise kısa bir süre önce ülkemizde faaliyet gösteren Arasta Bilişim ile birlikte distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu iş birliğinin ilk meyvesi ise Edimax'ın geliştirdiği akıllı priz olacak. Klasik prizlerin üzerine takılan bu akıllı priz özellikle evden dalgınlıkla çıktığımız anlarda kurtarıcı olmayı amaçlıyor. Uzaktan kontrol edilebilen bu priz ile birlikte fişe takılı unutulan ütü, kahve makinesi veya diğer beyaz eşyaların elektrikle olan bağlantısı kesilebiliyor.
Evdeki Wi-Fi ağına bağlanan akıllı priz Android veya iOS cihazlara yüklenen uygulaması ile birlikte kolayca kontrol edilebiliyor. Bu sayede evden uzaktayken güvenliği sağlamak bir nebze mümkün hale getirilmiş. Manuel olarak da kontrol edilebilen akıllı priz kapandığında veya açıldığında e-posta bildirimi göndererek sizi olağan dışı durumlardan da haberdar edebiliyor. Kısa bir süre sonra satışına başlanacak ürünün fiyatı şimdilik 199 TL + KDV seviyesinde planlanıyor.

http://www.edimax.com.tr/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/tr/home_automation_smart_plug/sp-1101w/ Yorum Yaz
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IceRulez 4 yıl en beğenilen
çinde eşdeğer kalitede ürünler 12 ila 20 dolardan satılıyor, bu neyin kafasıdır ?
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DH Misafiri 4 yıl
Elektrik sistemi üzerinden başka frekanslar taşımak doğru değil evdeki eşyalara zarar veriyor bizzat yaşadım zamanında
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EdimaxTR 4 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

Yukarıdaki haberde anlatılan SP-1101W akıllı priz ürünümüzün satışına başladık. Ürünü Aldido.com üzerinden temin edebilirsiniz. Yakında diğer online satış kanalları da Edimax ürünlerimizi listeleyecekler.

aldido.com/...
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gooogle96 4 yıl
Çinliler olmasa bunlar bizi fena öpecek.
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mskblt 4 yıl
kadirirdem
Çinde 20/dolardan gidiyor neyin kafası bu

vergidir o vergi vergiye bulurlar manayı :D
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mskblt 4 yıl
Haier marka telefonlarında distribütörü fakat ilk çıktığında 2 telefon getirdi bi daha piyasada yeni çıkan modellerin hiç birisini göremedim haier v5 var voyage5 diyede geçiyor ne zaman gelicek demiştim temmuz ayında alabilirsiniz dediler Ekim ayındayız hala yok.
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fuujitsu 4 yıl
Pahalı.
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cosica 4 yıl
korkarak modemini almıştım bu markanın ama sorun çıkmadı. 2 yılı geçmiştir.
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V4LKyR 4 yıl
Pahalı. Ben prizde aynı zamanda voltaj ve akım değerini de görmek isterim. Hatta prizin elektrik verdiği sürece harcadığı güç falan. Hatta ben böyle bi prototip yapayım. Hatta ve hatta Eto'o bitmiş.
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erkange 4 yıl
fx3169
Büdümax neden distrübütör değiştirmiş bilen var mı?

eski distribütörleri mascom kapattı 2 sene önce.
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kadirirdem 4 yıl
Çinde 20/dolardan gidiyor neyin kafası bu
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wolf silver 4 yıl
Sizde fiyat çıtasını yükseltin kardeşim. Gelen giden yükseltiyor zaten. Dışarıda 100-150 dolarlik telefon bizde 600 Tl den başlıyor...
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IceRulez 4 yıl
arkadaşlar bilmeyen olur diye bahsettiğim ürün :
aliexpress.com/...
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