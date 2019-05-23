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Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı

Terminatör efsanesi geri dönüyor. Kasım ayında vizyona girecek Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı. Filmin başrollerini Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton üstleniyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
8,5b
2
49
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı
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Terminator, beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımcılığını James Cameron’ın üstlendiği Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı. Film 1 Kasım 2019’da vizyona girecek.

Terminator: Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2’nin sonrasında geçecek. Filmin başrollerini Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton üstleniyor. Bu isimlere Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, ve Diego Boneta eşik edecek. Yönetmenlik koltuğunda ise ilk Deadpool filminin yönetmeni Tim Miller oturuyor.

Terminator: Dark Fate filminin konusu şöyle:

“Dani Ramos gelecekten gelen bir katil robot tarafından kovalanmaktadır. Ancak Dani, bu robot hayatına girmeden önce son derece sıradan bir yaşama sahiptir. Terminator ise serinin ilk iki filmindeki gibi yüksek teknolojiyle uyumlu likid metalden oluşan bir katil robottur. Sarah Conor, Dani'ye karşı düzenlenen suikasti engellemek için yeniden ortaya çıkmıştır. Grace ise Sarah ortaya çıkmadan önce Dani'nin tek koruyucusudur. Grace ise yarı insan yarı robottur.”

Yeni nesil sinema teknolojileri sayesinde görsel anlamda daha gerçekçi ve daha aksiyonlu bir Terminatör filmi bizleri bekliyor. Film, ülkemizde Terminatör: Kara Kader adıyla 1 Kasım’da vizyona girecek.


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Erwin 2 hf. en beğenilen
Her filmin fragman konusunda "CGI ÇOK KÖTÜ AMA" muhabbetleri sıktı.
Kaç defa söyleyeceğiz final sürümünde CGI her zaman fersah fersah iyi oluyor diye?
Sinema şirketleri CGI efektleri en sonra bırakır. Fragman çıktığında ilk CGI daha yeni yapılmış oluyor, sürekli gelişiyor film çıkana kadar.
İlk fragmandan filmi de çok gömmeye gerek yok, filmde 2 sahne bile sürmeyecek kadar görüntüden fragman çekince böyle oluyor genelde. Son zamanlarda çıkan tüm filmlerin ilk fragmanları berbat zaten.
Konu olarak ise konu oldukça sade. Yeni bir seri başlatmak için çekildiği çok belli.
Sarah Connor T2'nin sonunda kıyameti durdurduklarını sandı ancak sadece geciktirip alternatif bir evren yaratmış. Direnişin lideri John Connor değil, o arada kalan isimsiz kızın çocuğu olacak çok belli. Sarah Connor bu yüzden "I was her once" "Bir zamanlar onun yerinde ben vardım." diyor.
Ben filme güveniyorum herkesi ters köşe yapacak.
Her filmin fragman konusunda "CGI ÇOK KÖTÜ AMA" muhabbetleri sıktı.Kaç defa söyleyeceğiz final sürümünde CGI her zaman fersah fersah iyi oluyor diye?S...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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cumur 2 hf.
James Cameron ın koltuğunda oturduğu filme daha ilk fragmanı izleyip çöp demek, bizdeki cahil cesareti kimsede yok yeminle
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MustafaC53 2 hf.
Çöp
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RootUser 1 hf.
Arnod'u iki saniye görebildim. Arnold yoksa bu film olmaz. Örnek: Terminatör 4
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Witcher3 1 hf.
Linda hamilton ne çökmüş be 80 yaşına gelmiş :(
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m-99 1 hf.
Cameron koltuktaysa çok kötü olacağını düşünmüyorum. Keşke 2. filmden sonra gelen filmler hiç çekilmeseydi hepsi berbattı.
Onları yok kabul edip bu filme son bir şans vereceğiz bakalım seri nasıl devam edecek
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scutaro 1 hf.
Efektleri için izlenir sadece, tema müziği bile olmamış. Terminator 1-2-3 serinin en iyileri.
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DH Misafiri 1 hf.
Bir önceki filmi izlemediniz mi bu zibidiler zaman da geri şey edip geleceği değiştirdi alternatif gelecek şey oldu sonrada şey olunca şu fragmana şeyettirmişler işte çok cahilsiniz keşke ölseniz...
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DH Misafiri 1 hf.
3. filmi müthişti.
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FRAPS_TR 1 hf.
fraggmanı izledim. O kadar çok perspektif hataları varki sayılamaz. Kadının arabadan atladığı yer kamera değişince farklı gözükuyor.Düşmanın bulunduğu konumlar , kamera farklı açıdan çekince yine değişiyor. Her sahnenin birbiriyle uyumu yok. Tamamen para kazanmak için çekilmiş , vasat bir film olacağı fragmanındaki hatalardan bile belli oluyor
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GunslingeR085 2 hf.
Cameron sadece yapımcılığını üstlenmiş ama muhtemelen filme direk bir katkısı yok çünki kendisi Avatar 2'yle meşgul durumda.
@KARTALIZMA
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muaz1984 2 hf.
Filmin konusu ve oyuncu seçimi benim için çok önemli önyargılı davranmıyacağım işin başında james cameron var. Fakat ben oyunculara isinamadım özellikle t1000 hiç olmamış.Robert patrick i yap cgı ile koy tekrardan (Şimdi millet t2 de o yok edildi diyebilir t800 gibi t1000 de seri üretim).Bir önceki filmdeki t1000 ide ( filmdeki kodu her neyse ) hiç sevmemiştim.Terminatör deyince akla arnold geliyor fakat artık oda sıkmaya başladı çok daha sükse yapacak yeni yüzler sektörde mevcut onun bu filmde olmamasını yeğlerdim.
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RockConn 2 hf.
Yeni CGI uyarlamalarını bir sonraki fragmanda görürüz. James Cameron bu şekilde asla bırakmaz ama yeni endoskeleton tasarımına nedense alışamadım.
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