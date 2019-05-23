Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı

Terminator: Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2’nin sonrasında geçecek. Filmin başrollerini Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton üstleniyor. Bu isimlere Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, ve Diego Boneta eşik edecek. Yönetmenlik koltuğunda ise ilk Deadpool filminin yönetmeni Tim Miller oturuyor.
Terminator: Dark Fate filminin konusu şöyle:
“Dani Ramos gelecekten gelen bir katil robot tarafından kovalanmaktadır. Ancak Dani, bu robot hayatına girmeden önce son derece sıradan bir yaşama sahiptir. Terminator ise serinin ilk iki filmindeki gibi yüksek teknolojiyle uyumlu likid metalden oluşan bir katil robottur. Sarah Conor, Dani'ye karşı düzenlenen suikasti engellemek için yeniden ortaya çıkmıştır. Grace ise Sarah ortaya çıkmadan önce Dani'nin tek koruyucusudur. Grace ise yarı insan yarı robottur.”
Yeni nesil sinema teknolojileri sayesinde görsel anlamda daha gerçekçi ve daha aksiyonlu bir Terminatör filmi bizleri bekliyor. Film, ülkemizde Terminatör: Kara Kader adıyla 1 Kasım’da vizyona girecek.
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Kaç defa söyleyeceğiz final sürümünde CGI her zaman fersah fersah iyi oluyor diye?
Sinema şirketleri CGI efektleri en sonra bırakır. Fragman çıktığında ilk CGI daha yeni yapılmış oluyor, sürekli gelişiyor film çıkana kadar.
İlk fragmandan filmi de çok gömmeye gerek yok, filmde 2 sahne bile sürmeyecek kadar görüntüden fragman çekince böyle oluyor genelde. Son zamanlarda çıkan tüm filmlerin ilk fragmanları berbat zaten.
Konu olarak ise konu oldukça sade. Yeni bir seri başlatmak için çekildiği çok belli.
Sarah Connor T2'nin sonunda kıyameti durdurduklarını sandı ancak sadece geciktirip alternatif bir evren yaratmış. Direnişin lideri John Connor değil, o arada kalan isimsiz kızın çocuğu olacak çok belli. Sarah Connor bu yüzden "I was her once" "Bir zamanlar onun yerinde ben vardım." diyor.
Ben filme güveniyorum herkesi ters köşe yapacak.