Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör



Terminator, beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımcılığını James Cameron’ın üstlendiği Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı. Film 1 Kasım 2019’da vizyona girecek.

Terminator: Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2’nin sonrasında geçecek. Filmin başrollerini Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton üstleniyor. Bu isimlere Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, ve Diego Boneta eşik edecek. Yönetmenlik koltuğunda ise ilk Deadpool filminin yönetmeni Tim Miller oturuyor.

Terminator: Dark Fate filminin konusu şöyle:

“Dani Ramos gelecekten gelen bir katil robot tarafından kovalanmaktadır. Ancak Dani, bu robot hayatına girmeden önce son derece sıradan bir yaşama sahiptir. Terminator ise serinin ilk iki filmindeki gibi yüksek teknolojiyle uyumlu likid metalden oluşan bir katil robottur. Sarah Conor, Dani'ye karşı düzenlenen suikasti engellemek için yeniden ortaya çıkmıştır. Grace ise Sarah ortaya çıkmadan önce Dani'nin tek koruyucusudur. Grace ise yarı insan yarı robottur.”

Yeni nesil sinema teknolojileri sayesinde görsel anlamda daha gerçekçi ve daha aksiyonlu bir Terminatör filmi bizleri bekliyor. Film, ülkemizde Terminatör: Kara Kader adıyla 1 Kasım’da vizyona girecek.