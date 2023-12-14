Dune 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

Filmde Paul Atreides olarak Timothée Chalamet, Chani olarak Zendaya, Lady Jessica Atreides olarak Rebecca Ferguson, Baron Vladimir Harkonnen olarak Stellan Skarsgård, Rabban Harkonnen olarak Dave Bautista, Gurney Halleck olarak Josh Brolin, Stilgar olarak Javier Bardem rol alıyor. Film, 15 Mart 2024’de vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.