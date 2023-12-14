Dune 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Dennis Villeneuve'ün yönettiği Dune serisinin devam filmi Dune: Part Two'nun yeni fragmanı yayınlandı. Frank Herbert'in bilim kurgu romanının ikinci yarısından uyarlanan Dune: Part Two, ailesini yok eden komploculara karşı Chani ve Fremenlerle birleşen Paul Atreides'in intikam savaşını anlatacak.

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Filmde Paul Atreides olarak Timothée Chalamet, Chani olarak Zendaya, Lady Jessica Atreides olarak Rebecca Ferguson, Baron Vladimir Harkonnen olarak Stellan Skarsgård, Rabban Harkonnen olarak Dave Bautista, Gurney Halleck olarak Josh Brolin, Stilgar olarak Javier Bardem rol alıyor. Film, 15 Mart 2024’de vizyona girecek.

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