Merakla beklenen bilim kurgu filmi Mickey 17’nin ilk fragmanı yayınlandı

Mickey 17 fragmanı büyülüyor
Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlanıyor. Romanda olduğu gibi film de Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Daha önceki klon anlatısının aksine Mickey, öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeniden üretilen bir klon. Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor ve bu görevlerde defalarca ölüyor. Her öldüğünde de bir tür 3D yazıcı ile yeniden basılıyor. Her şey Mickey ve şirket arasındaki anlaşmaya göre ilerlerken işler Mickey'nin 17. versiyonunun öldü sanıldığı ve 18. versiyonun onun yerine geldiği esnada karmaşıklaşıyor.
Filmin başrolünde ise Robert Pattinson yer alacak. Ancak ünlü oyuncuya , aynı zamanda Toni Collette, Mark Ruffalo, Steven Yeun ve Naomi Ackie gibi yıldız isimler de eşik edecek.
Esasında Mickey 17, 29 Mart 2024’te vizyona girecekti. Ancak yönetmen Bong ve Warner Bros. arasında çıkan anlaşmazlıklar filmin neredeyse bir yıl ertelenmesine neden olmuştu. Ancak Mickey 17 için yeni vizyon tarihi 31 Ocak 2025 olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...