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    Merakla beklenen bilim kurgu filmi Mickey 17’nin ilk fragmanı yayınlandı

    Parasite ile büyük başarı yakalayan Bong Joon-ho'nun bilim-kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17, aylar süren ertelemenin ardından ilk fragmanı ile bekleyenlerinin karşısına çıktı.
    Bilim kurgu filmi Mickey 17’nin ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2019 yapımı Parasite ile kariyerinde zirveye çıkan, aynı zamanda Memories of Murder, The Host, Mother gibi son derece başarılı işlerle de tanınan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, çok yakında yeni bilim-kurgu filmi Mickey 17 ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Mickey 17 için beklenen fragman da kısa süre önce yayınlandı.

    Mickey 17 fragmanı büyülüyor

    Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlanıyor. Romanda olduğu gibi film de Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Daha önceki klon anlatısının aksine Mickey, öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeniden üretilen bir klon. Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor ve bu görevlerde defalarca ölüyor. Her öldüğünde de bir tür 3D yazıcı ile yeniden basılıyor. Her şey Mickey ve şirket arasındaki anlaşmaya göre ilerlerken işler Mickey'nin 17. versiyonunun öldü sanıldığı ve 18. versiyonun onun yerine geldiği esnada karmaşıklaşıyor.

    Filmin başrolünde ise Robert Pattinson yer alacak. Ancak ünlü oyuncuya , aynı zamanda Toni Collette, Mark Ruffalo, Steven Yeun ve Naomi Ackie gibi yıldız isimler de eşik edecek.

    Esasında Mickey 17, 29 Mart 2024’te vizyona girecekti. Ancak yönetmen Bong ve Warner Bros. arasında çıkan anlaşmazlıklar filmin neredeyse bir yıl ertelenmesine neden olmuştu. Ancak Mickey 17 için yeni vizyon tarihi 31 Ocak 2025 olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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