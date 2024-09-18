Merakla beklenen bilim kurgu filmi Mickey 17’nin ilk fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör 2019 yapımı Parasite ile kariyerinde zirveye çıkan, aynı zamanda Memories of Murder, The Host, Mother gibi son derece başarılı işlerle de tanınan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, çok yakında yeni bilim-kurgu filmi Mickey 17 ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Mickey 17 için beklenen fragman da kısa süre önce yayınlandı.

Mickey 17 fragmanı büyülüyor

Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlanıyor. Romanda olduğu gibi film de Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Daha önceki klon anlatısının aksine Mickey, öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeniden üretilen bir klon. Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor ve bu görevlerde defalarca ölüyor. Her öldüğünde de bir tür 3D yazıcı ile yeniden basılıyor. Her şey Mickey ve şirket arasındaki anlaşmaya göre ilerlerken işler Mickey'nin 17. versiyonunun öldü sanıldığı ve 18. versiyonun onun yerine geldiği esnada karmaşıklaşıyor.

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Filmin başrolünde ise Robert Pattinson yer alacak. Ancak ünlü oyuncuya , aynı zamanda Toni Collette, Mark Ruffalo, Steven Yeun ve Naomi Ackie gibi yıldız isimler de eşik edecek.

Esasında Mickey 17, 29 Mart 2024’te vizyona girecekti. Ancak yönetmen Bong ve Warner Bros. arasında çıkan anlaşmazlıklar filmin neredeyse bir yıl ertelenmesine neden olmuştu. Ancak Mickey 17 için yeni vizyon tarihi 31 Ocak 2025 olarak açıklandı.

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Bilim kurgu filmi Mickey 17’nin ilk fragmanı yayınlandı