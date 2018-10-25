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Efsanevi Toyota MR2, elektrikli spor otomobil olarak yeniden doğabilir

İkonik spor arabalarını diriltmeye başlayan Toyota, efsanevi MR2 modelini elektrikli bir spor otomobil olarak hayata döndürebilir. Bu yöndeki ilk sinyal şirketin üst düzey yöneticisinden geldi.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Toyota'nın küllerinden dirilttiği yeni Supra'nın yollara çıkmasına az bir süre kalırken Japon şirketin Celica ve MR2 gibi diğer ikonik spor arabalarını geri getirme fikrini düşündüğü bildiriliyor. Toyota'nın kısa süre önce Celica markasını yeniden tescil etmesi bu geri dönüş söylentilerini körüklemişti ancak şimdi MR2 ile ilgili yeni bir haber var.
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Toyota’nın satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu Avrupa başkan yardımcısı Matt Harrison, Autocar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, şirketin MR2’yi geri getirme konusunda “tartışma aşamasında” olduğunu belirtti.

TNGA platformunda yükselecek

Toyota’nın efsane otomobillerinden biri olan MR2'nin yeniden hayata döndürülmesine karar verilirse araç orijinalinden oldukça farklı bir motorla karşımıza çıkabilir. Zira otomobil devinin MR2'yi TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunu temel alan bir elektrikli spor otomobil olarak geri getirebileceği belirtiliyor.
Bununla birlikte MR2, kompakt elektrik motoru tıpkı orijinal modeldeki gibi iki koltuğunun arkasına yerleştirilebileceği için "ortadan motorlu" yapısını da koruyabilir. Toyota, MR2'yi diriltme kararı alırsa otomobilin 2020'nin ortalarından önce üretime girmesi pek mümkün görünmüyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/toyota-mr2-could-be-reborn-electric-sports-car Yorum Yaz
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KYMELRIA 6 ay
şu habere 3.nesil ucube şasi yerine 90larda patlama yapan efsane 2.nesil kasasının fotoğrafını koysaydınız ya. hatta trd yapım body kiti ile birlikte.
inşallah çıkan araba da 2. nesil kasadı ile çıkar.
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tobepeople 6 ay
MR2 de gayet kaliteli arabadır her zaman bir tane almak istemişimdir. Türkiye'de neredeyse hiç yok resimdeki ise spider modeli MR2 sadece spiderdan oluşmuyor.
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haberelectro 6 ay
Yeni BMW Z4 degil mi bu
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commandx 6 ay haberelectro
Toyota sfr konsept tasarım.
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deniz_sea 6 ay
Adam gibi supra yapında dünya araba görsün....
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