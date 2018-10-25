Efsanevi Toyota MR2, elektrikli spor otomobil olarak yeniden doğabilir

Toyota'nın küllerinden dirilttiği yeni Supra'nın yollara çıkmasına az bir süre kalırken Japon şirketin Celica ve MR2 gibi diğer ikonik spor arabalarını geri getirme fikrini düşündüğü bildiriliyor. Toyota'nın kısa süre önce Celica markasını yeniden tescil etmesi bu geri dönüş söylentilerini körüklemişti ancak şimdi MR2 ile ilgili yeni bir haber var.

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Toyota’nın satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu Avrupa başkan yardımcısı Matt Harrison, Autocar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, şirketin MR2’yi geri getirme konusunda “tartışma aşamasında” olduğunu belirtti.

TNGA platformunda yükselecek

Toyota’nın efsane otomobillerinden biri olan MR2'nin yeniden hayata döndürülmesine karar verilirse araç orijinalinden oldukça farklı bir motorla karşımıza çıkabilir. Zira otomobil devinin MR2'yi TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunu temel alan bir elektrikli spor otomobil olarak geri getirebileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte MR2, kompakt elektrik motoru tıpkı orijinal modeldeki gibi iki koltuğunun arkasına yerleştirilebileceği için "ortadan motorlu" yapısını da koruyabilir. Toyota, MR2'yi diriltme kararı alırsa otomobilin 2020'nin ortalarından önce üretime girmesi pek mümkün görünmüyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/toyota-mr2-could-be-reborn-electric-sports-car