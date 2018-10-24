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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha agresif ve güçlü: İşte karşınızda 2019 Audi R8

Audi makyaj operasyonundan geçerek daha agresif bir görünüm ve daha güçlü bir motora kavuşan 2019 Audi R8'i resmen duyurdu. Süspansiyonları da güncellenen otomobilin detayları haberimizde.
6 ay
14,4b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi, 2019 yılı için makyajladığı R8'i hem Coupe hem de Spyder versiyonları ile resmen sahneye çıkardı. Daha agresif bir dış görünüş ve daha güçlü motora sahip olan otomobilin aynı zamanda süspansiyonlarına da güncelleme yapıldı.
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2019 model Audi R8, daha büyük hava girişleri ve agresif farlarla çevrili geniş ön ızgarası ile dikkat çekiyor. Aracın arka kısmı da bu değişim rüzgarından nasibini alarak yeni bir ızgaraya kavuşmuş. Alman marka süspansiyon ve direksiyon sisteminde yapılan değişikliklerin araca daha fazla kararlılık ve hassasiyet kazandırdığını söylüyor.

Güç merkezi V10 motor

Otomobilin 5.2 litrelik V10 motorunu koruduğunu görüyoruz. Ancak şimdi eskisinden daha güçlü. Söz konusu ünite giriş seviyesinde 570 beygir güç ve 550 Nm tork üretebilirken, üst versiyon 620 beygir güç ve 580 Nm tork değerine ulaşabiliyor.
R8'in baz modeli 0'dan 100 km/s hıza 3.4 saniye gibi bir sürede çıkabilecek. Maksimum ulaşabileceği hız ise 324 km/s olarak açıklandı. R8 Performance'ın 0'dan 100 km/s hıza çıkabilmesi 3.1 saniye sürüyor. Ayrıca en fazla 331 km/s hız yapabildiğini belirtelim.
Yeni R8, önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatların ise muhtemelen otomobilin satış tarihine yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

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Manhunt Three 6 ay en beğenilen cngzmls
Audi'yi sevmiyorum diye onun dışında başka bir şey kalmıyor mu ? Başka markalar sevemez miyim ? Ne kadar saçma sapan yorum yapan insanlar var.
1 Yanıt Yanıtla +20
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Portraitclub 6 ay
Eski tasarımı daha güzeldi bence
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cngzmls 6 ay Manhunt Three
Audi yi sevmeyenler zevksizdir, Audi yi sevmeyenler araba cahilidir, Audi yi sevmeyenlerin gözü kördür. (!) 😝
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Omisis046 6 ay
Bu tasarımı daha güzel bence.
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otomobiluzmanı 6 ay
Audi yine yapmış yapacağını, harika
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kymelria 6 ay
Egzoz yerine soba borusu koymuşlar
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senersongur 6 ay
15 senedir neredeyse ayni formda bir arac. Yeni tasarim sart,
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JanKlod 6 ay senersongur
Porsche 911 de 15 senedir aynı formda, ona bir şey demezsin.
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alcohol06 6 ay
Valla araba ruhsuz muhsuz, atmosferik V10 marş alıp kükredikten sonra tsi mclarenlar, 911 turbolar kuyruk kıstırıyor. Supercar dediğin arabada böyle motor olur. Yemişim 0.3sn yavaş kalsın, 3 saniye yavaş kalsın aya çıkacaz sanki.
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sert3333 6 ay
Olsa ne yazar. Alamadiktan sonra.
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taner11 6 ay
Acikcasi pergormans etkileyici degil.V10 motor 5.2 lt turbo olmadigi icin 1500 kg araci
2000 kg agirlikta V8 4.0 lt S63 le ayni surede hizlandiriyor
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CR7_35 6 ay
Güzel olmuş güzel bok atmayın 3.1 saniyeden bahsediliyor bayağı sağlam geliyor.
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Zeen 6 ay
aşık oldum ya bok atanalar harbi gitsin şurdan ya
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BlueDay_86 6 ay
Tasarımın kendine özgü çizgilerini korumuş benim ilk hedefim TT ama bu sadece hayal
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