Daha agresif ve güçlü: İşte karşınızda 2019 Audi R8

Audi, 2019 yılı için makyajladığı R8'i hem Coupe hem de Spyder versiyonları ile resmen sahneye çıkardı. Daha agresif bir dış görünüş ve daha güçlü motora sahip olan otomobilin aynı zamanda süspansiyonlarına da güncelleme yapıldı.

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2019 model Audi R8, daha büyük hava girişleri ve agresif farlarla çevrili geniş ön ızgarası ile dikkat çekiyor. Aracın arka kısmı da bu değişim rüzgarından nasibini alarak yeni bir ızgaraya kavuşmuş. Alman marka süspansiyon ve direksiyon sisteminde yapılan değişikliklerin araca daha fazla kararlılık ve hassasiyet kazandırdığını söylüyor.

Güç merkezi V10 motor

Otomobilin 5.2 litrelik V10 motorunu koruduğunu görüyoruz. Ancak şimdi eskisinden daha güçlü. Söz konusu ünite giriş seviyesinde 570 beygir güç ve 550 Nm tork üretebilirken, üst versiyon 620 beygir güç ve 580 Nm tork değerine ulaşabiliyor.

R8'in baz modeli 0'dan 100 km/s hıza 3.4 saniye gibi bir sürede çıkabilecek. Maksimum ulaşabileceği hız ise 324 km/s olarak açıklandı. R8 Performance'ın 0'dan 100 km/s hıza çıkabilmesi 3.1 saniye sürüyor. Ayrıca en fazla 331 km/s hız yapabildiğini belirtelim.

Yeni R8, önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatların ise muhtemelen otomobilin satış tarihine yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.