Efsanevi oyun Golden Axe mobil platforma geldi

SEGA geçtiğimiz günlerde mobil oyun koleksiyonuna yaklaşık 30 yıllık bir mazisi olan Golden Axe isimli oyunu ekledi. Efsanevi oyun artık Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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SEGA tarafından 1989 yılında çıkarılan dövüş oyununa, Death Adder'dan intikam almaya yemin etmiş 3 savaşçı karakterden birini seçerek başlıyorsunuz. Yan kamera bakış açısıyla (side-scrolling) ekranın solundan sağına doğru ilerlediğiniz Golden Axe, tarihin en önemli atari oyunları arasında yer alıyor.

Multiplayer modu da geliyor

düello" gibi birkaç yeni özellik dahil etmiş durumda. Ayrıca şirket gelecekte çok oyunculu bir multiplayer modu da ekleyecek. Eskiye dönüp bir nostalji yaşamak isterseniz oyunu SEGA mobil oyuna, orijinal oyunda yer almayan "" gibi birkaç yeni özellik dahil etmiş durumda. Ayrıca şirket gelecekte çok oyunculu birda ekleyecek. Eskiye dönüp biristerseniz oyunu buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Golden Axe ücretsiz olsa bile reklamları kaldırmak için 1.99 dolar (6.99 TL) ödemeniz gerekiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.goldenaxe&hl=en