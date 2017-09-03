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Efsanevi oyun Golden Axe mobil platforma geldi

SEGA tarafından 1989 yılında piyasaya sürülen Golden Axe isimli oyun artık Android cihazlarda da oynanabilecek. Şirket oyunu ücretsiz (ama reklamlı) olarak sunmaya başladı.
1 yıl
4,5b
1
10
Mobil Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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SEGA geçtiğimiz günlerde mobil oyun koleksiyonuna yaklaşık 30 yıllık bir mazisi olan Golden Axe isimli oyunu ekledi. Efsanevi oyun artık Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8 değil iPhone X olacak"
SEGA tarafından 1989 yılında çıkarılan dövüş oyununa, Death Adder'dan intikam almaya yemin etmiş 3 savaşçı karakterden birini seçerek başlıyorsunuz. Yan kamera bakış açısıyla (side-scrolling) ekranın solundan sağına doğru ilerlediğiniz Golden Axe, tarihin en önemli atari oyunları arasında yer alıyor.

Multiplayer modu da geliyor

SEGA mobil oyuna, orijinal oyunda yer almayan "düello" gibi birkaç yeni özellik dahil etmiş durumda. Ayrıca şirket gelecekte çok oyunculu bir multiplayer modu da ekleyecek. Eskiye dönüp bir nostalji yaşamak isterseniz oyunu buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.
Golden Axe ücretsiz olsa bile reklamları kaldırmak için 1.99 dolar (6.99 TL) ödemeniz gerekiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.goldenaxe&hl=en Yorum Yaz
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axesis 1 yıl
ne oyundu ya efsane oyun çocukluğumuzun
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ICE_BLUEE 1 yıl
buna gerek yokki googplayda arcade vs diye bir emilatör var, bütün eski oyunlar var sevdiğim oyunları indirdim ama oynamıyorum her şey zamanında güzelmiş, jeton almadan tat vermiyor hey gidi 90 lar
buna gerek yokki googplayda arcade vs diye bir emilatör var, bütün eski oyunlar var sevdiğim oyunları indirdim ama oynamıyorum her şey zamanında güzelmiş, jeto...
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1ses1 1 yıl
Ne jeton harcardım buna. Oyunun sonunu hiç görememiştim.
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gurkanse 1 yıl
Apple cılar mahkum ama android için happychick diye bir uygulama var ve içinde bütün emulator ve romlar mevcuttur hatta aynı wifi de multiplayer bile oynuyoruz.kesinlikle tavsiye ederim.
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sybercomp 1 yıl gurkanse
Hangi oyunlar wifi ile zevkli?
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ICE_BLUEE 1 yıl
buna gerek yokki googplayda arcade vs diye bir emilatör var, bütün eski oyunlar var sevdiğim oyunları indirdim ama oynamıyorum her şey zamanında güzelmiş, jeton almadan tat vermiyor hey gidi 90 lar
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karahuso 1 yıl
bu oyunu yeni nesile silah zoruyla bile oynatamazsın..
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OverClocK1ng 1 yıl
Müziğine kurban..
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El Fuego 1 yıl
Vay be! Ne günlerdi, ne güzel günlerdi.
İndireyim, arada bir oynarım.
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Fenomenon 1 yıl
yav zaten bunu oynamak isteyen gider emulatör yükler oynar. Bu neyin kafası Sega. 30 yıl önceki oyunu ısıtıp tekrar önümüze koy. Bu mudur yani? Yapacaksan adam gibi eski oyunun köklerini koruyarak yeni bir oyun dizayn et.
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axesis 1 yıl
ne oyundu ya efsane oyun çocukluğumuzun
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