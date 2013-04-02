Eizo, 17-inç ekran boyutuna ve kablosuz kullanım olanaklarına sahip iki yeni LCD modelini duyurdu

Ürettiği oldukça kaliteli ekran modelleri ile tanıdığımız Eizo, 17-inç boyutunda ve kablosuz kullanım olanaklarına sahip iki yeni LCD modelini duyurdu.

Eizo tarafından duyurulan ve DuraVision FDS1702N ve DuraVision FDS1702NT isimlerine sahip olan ekran modelleri, teknik özelliklerinden çok, sundukları kablosuz bağlantı imkanları ile ön plana çıkıyorlar. Bir yerel ağ (LAN) bağlantısı üzerinden kablolu/kablosuz (IEEE802.11 a/b/g/n) olarak görüntü ya da ses aktarımı sağlayabilen modeller, maksimum altı cihaz ile bağlantı kurabiliyorlar. Ayrıca üzerlerinde yer alan 2 adet USB portu sayesinde ana bilgisayara gitmeye gerek kalmadan işlemler yapılmasına da imkan sağlayan ekranlar, 367x360x157mm boyutlara ve 6.2kg ağırlığa sahipler.

Teknik olarak iki model de 17-inç ekran boyutuna, 1280x1024 çözünürlüğe, 1000:1 kontrast değerine, 5ms gecikme süresine, 16.7 milyon renk desteğine ve çift 0.5W dahili hoparlöre sahipken, DuraVision FDS1702N modeli 250 cm/m2 parlaklık oranına, DuraVision FDS1702NT modeli ise 190 cm/m2 parlaklık oranı yanında, dokunmatik kontrol panelini kullanıcılara sunuyor.

Kablolu kullanımın zor olduğu işyerleri, alışveriş merkezleri ya da benzer amaçlar için geliştirilen Eizo DuraVision FDS1702N ve DuraVision FDS1702NT ekran modellerin, fiyatları ya da satılacağı bölgeler hakkında bir bilgi henüz yayınlanmadı.

http://www.eizo.com/global/press/releases/htmls/fds1702n_nt.html