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Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modeli: DuraVision FDF2405W

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modeli: DuraVision FDF2405W
Daha çok profesyonel tasarımcılar, fotoğrafçılar ve sağlık kurumları için üst seviye ekranlar hazırlayan dünyaca ünlü Eizo, DuraVision FDF2405W isimli 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı.
İçerisinde barındırdığı "Blur Reduction" teknolojisi ile 120 Hz giriş sinyallerini 240 Hz seviyesine dönüştürebilen ve sonuç olarak çok daha keskin, hareketten oluşan bulanıklık ya da gölgelenme sorunlarından uzak kaliteli sonuçlar ortaya koyabilen DuraVision FDF2405W, teknik olarak 23.5-inç LED arka aydınlatmalı VA panel ile geliyor ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunabiliyor. Ayrıca 176 derecelik görüş açısı, 5000: 1 kontrast değeri, 350 cd/m2 parlaklık, 5 MS tepki süresi ve 10 bit 1.07 milyar renk gösterebilme gibi diğer teknik ayrıntılara sahip olan ürün, üzerinde DisplayPort, USB 2.0 ve DVI-D gibi bağlantı portlarını taşıyor ve özel ayak yapısı sayesinde dikey (Pivot) konumunda da kullanılabiliyor.
Eizo tarafından tanıtılan ve yüksek tazeleme oranıyla dikkat çeken DuraVision FDF2405W ekran modelini resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik açıklanmış değil.
 
Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modeli: DuraVision FDF2405W

http://www.techpowerup.com/189783/eizo-releases-duravision-fdf2405w-monitor-with-240-hz-refresh-rate.html Yorum Yaz
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IceRulez 6 yıl en beğenilen
herşeye çöp diyen insanlar şakamısınız ? size giren çıkan mı var teknolojinin gelişmesinden ?
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fbkaya 6 yıl
bu aralarda çöp demek moda heralde
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Bir şey söylemek için fiyatı görmek lazım, şu an pro olsun olmasın, ekran satıcıları Widi, Dokunmatik, 4k, OLED falan gibi gelişmelerin altında kaldılar.
Bu noktada ellerinde sadece fiyat kozu kalıyor, derhal toparlanmazlarsa masaüstü kullanıcılarının büyük bir kısmı ihtiyacını Led TV'lerle gidermeye başlıyacaktır.
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Yosunluel 6 yıl
Heinrich Rudolph Hertz' in kemikleri sızladı. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. tr.wikipedia.org/...
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TeufeL-07 6 yıl
Kesinlikle haklısın. İnptulag olayı bence kesinlikle yazılımsal hertz hızlandırmadan daha önemli birşey diye düşünüyorum. Kaç defa büyük ekranlı 3D bir tv alıp pc ekranı yapmak için bir çabaya girsem , tüm testlerimde hep input lag sorununa takıldım. Üselik bu eizo nun balon 240 hz si gibi teknolojili tv lerde bunlar. 400 , 600, 800 hz li tv ler test ettim (tabi yazılımsal) ve hepsinde input lag sorunundan dolayı mouse bile kasıyordu. Gel gelelim bunlar tamamen hikaye. Daha hdmı 1.4 ile 1080p de 24 hz nin üstü veri taşıyamıyor :D Yani 1000 hz olsa ne olacakki bunu aktaracak kablo olmadıkça. Hdmı 2.0 dan ümitliyim. Daha yüksek çözünürlüklerde daha yüksek hertz leri taşıyabileceği için 1080p de 120 hz yi rahatlıkla taşıyabilecek bir teknoloji olacak .
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rezes 6 yıl CanTnçr
Tam bende paylaşacaktım baktım benden hızlı silah çeken biri
Neyseki Hz canavarlarını takip eden tek kişi ben değilmişim.
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Tivale's 6 yıl
daha dün 144hz bir ilk di. bugün 240 hz gelmiş teknolojiye bak
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TeufeL-07 6 yıl
killnOd
Bunlar guzel haberler ama biz hala 21.5 FHD , 120Hz veya 144Hz lik bir IPS panel bekliyoruz.Bu arada eizo 240Hz ye yeni bir teknoloji ile ulastigini soyluyorki bu konuda dunyadaki sayili firmalardan biridir.Acikcasi bu urunun testlerini merakla bekliyor olacagim.Ayrica kagit uzerindeki ozellikleride cok iyi 5ms ve 10bit yeni bir efsane doguyor.Tabi fiyat yine 10$ civari olacaktir ne yazikki.

Dostum gerçek 240 hertz değil. Televizyonlardakine benzer , yazılımsal ve işlemsel iyileştirme. Daha dikkatli okursan görürsün. "120 HZ Olan giriş sinyallerini 240 hz ye çeviriyor" diyor .
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killnOd 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

killnOd

Bunlar guzel haberler ama biz hala 21.5 FHD , 120Hz veya 144Hz lik bir IPS panel bekliyoruz.Bu arada eizo 240Hz ye yeni bir teknoloji ile ulastigini soyluyorki bu konuda dunyadaki sayili firmalardan biridir.Acikcasi bu urunun testlerini merakla bekliyor olacagim.Ayrica kagit uzerindeki ozellikleride cok iyi 5ms ve 10bit yeni bir efsane doguyor.Tabi fiyat yine 10$ civari olacaktir ne yazikki.


Dostum gerçek 240 hertz değil. Televizyonlardakine benzer , yazılımsal ve işlemsel iyileştirme. Daha dikkatli okursan görürsün. "120 HZ Olan giriş sinyallerini 240 hz ye çeviriyor" diyor .

Su durumda 144hz gercekse eger yakinda yazilimla 288Hz lik monitorlerde gorebiliriz.Bu arada dikkat ettiyseniz eger VA panel deniyor ki buda sanirim piyasadaki ilk gercek 120 yazilimsal 240hz ye sahip VA panel oluyor.Darisi 120 ve 240hz lik IPS ekranlarin basina.
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killnOd 6 yıl
Bunlar guzel haberler ama biz hala 21.5" FHD , 120Hz veya 144Hz lik bir IPS panel bekliyoruz.Bu arada eizo 240Hz ye yeni bir teknoloji ile ulastigini soyluyorki bu konuda dunyadaki sayili firmalardan biridir.Acikcasi bu urunun testlerini merakla bekliyor olacagim.Ayrica kagit uzerindeki ozellikleride cok iyi 5ms ve 10bit yeni bir efsane doguyor.Tabi fiyat yine 10$ civari olacaktir ne yazikki.
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TeufeL-07 6 yıl
O değilde monitorler de tv ler gibi sallama hertz uygulamaya başladı.Philips 144 hz lik teknolojisini yok şöyle zor oldu , yok böyle zor oldu diye anlatmıştı. Eizo nunki yazılımsal ve işlemci tarafından yapılan hızlandırmalar. Buda pc de oyun için kullanacakların işine yaramadığı gibi olmaması daha iyi.
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IceRulez 6 yıl en beğenilen
herşeye çöp diyen insanlar şakamısınız ? size giren çıkan mı var teknolojinin gelişmesinden ?
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The Tenth Doctor 6 yıl
Fake and Çöp
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