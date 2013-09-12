Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modeli: DuraVision FDF2405W

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Daha çok profesyonel tasarımcılar, fotoğrafçılar ve sağlık kurumları için üst seviye ekranlar hazırlayan dünyaca ünlü Eizo, DuraVision FDF2405W isimli 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı.
İçerisinde barındırdığı "Blur Reduction" teknolojisi ile 120 Hz giriş sinyallerini 240 Hz seviyesine dönüştürebilen ve sonuç olarak çok daha keskin, hareketten oluşan bulanıklık ya da gölgelenme sorunlarından uzak kaliteli sonuçlar ortaya koyabilen DuraVision FDF2405W, teknik olarak 23.5-inç LED arka aydınlatmalı VA panel ile geliyor ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunabiliyor. Ayrıca 176 derecelik görüş açısı, 5000: 1 kontrast değeri, 350 cd/m2 parlaklık, 5 MS tepki süresi ve 10 bit 1.07 milyar renk gösterebilme gibi diğer teknik ayrıntılara sahip olan ürün, üzerinde DisplayPort, USB 2.0 ve DVI-D gibi bağlantı portlarını taşıyor ve özel ayak yapısı sayesinde dikey (Pivot) konumunda da kullanılabiliyor.
Eizo tarafından tanıtılan ve yüksek tazeleme oranıyla dikkat çeken DuraVision FDF2405W ekran modelini resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik açıklanmış değil.
http://www.techpowerup.com/189783/eizo-releases-duravision-fdf2405w-monitor-with-240-hz-refresh-rate.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu noktada ellerinde sadece fiyat kozu kalıyor, derhal toparlanmazlarsa masaüstü kullanıcılarının büyük bir kısmı ihtiyacını Led TV'lerle gidermeye başlıyacaktır.
Dostum gerçek 240 hertz değil. Televizyonlardakine benzer , yazılımsal ve işlemsel iyileştirme. Daha dikkatli okursan görürsün. "120 HZ Olan giriş sinyallerini 240 hz ye çeviriyor" diyor .
Su durumda 144hz gercekse eger yakinda yazilimla 288Hz lik monitorlerde gorebiliriz.Bu arada dikkat ettiyseniz eger VA panel deniyor ki buda sanirim piyasadaki ilk gercek 120 yazilimsal 240hz ye sahip VA panel oluyor.Darisi 120 ve 240hz lik IPS ekranlarin basina.
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