Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modeli: DuraVision FDF2405W

Daha çok profesyonel tasarımcılar, fotoğrafçılar ve sağlık kurumları için üst seviye ekranlar hazırlayan dünyaca ünlü Eizo, DuraVision FDF2405W isimli 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni ekran modelini tanıttı.

İçerisinde barındırdığı "Blur Reduction" teknolojisi ile 120 Hz giriş sinyallerini 240 Hz seviyesine dönüştürebilen ve sonuç olarak çok daha keskin, hareketten oluşan bulanıklık ya da gölgelenme sorunlarından uzak kaliteli sonuçlar ortaya koyabilen DuraVision FDF2405W, teknik olarak 23.5-inç LED arka aydınlatmalı VA panel ile geliyor ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunabiliyor. Ayrıca 176 derecelik görüş açısı, 5000: 1 kontrast değeri, 350 cd/m2 parlaklık, 5 MS tepki süresi ve 10 bit 1.07 milyar renk gösterebilme gibi diğer teknik ayrıntılara sahip olan ürün, üzerinde DisplayPort, USB 2.0 ve DVI-D gibi bağlantı portlarını taşıyor ve özel ayak yapısı sayesinde dikey (Pivot) konumunda da kullanılabiliyor.

Eizo tarafından tanıtılan ve yüksek tazeleme oranıyla dikkat çeken DuraVision FDF2405W ekran modelini resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik açıklanmış değil.

http://www.techpowerup.com/189783/eizo-releases-duravision-fdf2405w-monitor-with-240-hz-refresh-rate.html