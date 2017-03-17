Ejder Yalçın 4x4'ten ilk ihracat başarısı

Nurol Makina tarafından üretilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde de bulunan Ejder Yalçın 4x4 zırhlı personel taşıyıcı aracın ilk ihracat başarısı da açıklandı.

Gizlilik nedeniyle ismi açıklanmayan bir Kuzey Afrika ülkesine ihraç edilen Ejder Yalçın 4x4, Emniyet teşkilatında da görev yapıyor.

Saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen araç, 11 kişi taşıma kapasitesine sahip. 600 kilometre hareket menzili bulunan araç, %30 yan eğim ve %70 dik eğimi kolayca geçebiliyor. 7.5 metre dönüş yarıçapına sahip olan Ejder Yalçın 4x4'e, 7.62 mm, 12.7 mm, 25 mm ve 40 mmlik farklı tiplerde mühimmat atabilen silahlar entegre edilebiliyor. El yapımı patlayıcılara karşı özel korumaya sahip olan Ejder Yalçın 4x4, mayın saldırılarında etkiyi en aza indiren koltuklar ile personele koruma sağlıyor.

Ejder Yalçın 4x4, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da rüştünü ispatlamıştı. Gölbaşı'ndaki Nurol tesislerinde teslimata hazır olarak bekleyen 10 adet Ejder Yalçın 4x4, Emniyet'in acil isteği üzerine hazırlanıp teslim edilerek darbecilerle mücadelede polislere hizmet etmişti. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı'nın darbecilerin elinden alınmasında en önemli rolü üstlenen

Ejder Yalçın 4x4'ün Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki sayısının artması bekleniyor.