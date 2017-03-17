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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ejder Yalçın 4x4'ten ilk ihracat başarısı

Nurol Makina tarafından üretilen ve özellikle dış görünüşle büyük hayranlık uyandıran Ejder Yalçın 4x4'ün bir Kuzey Afrika ülkesine satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,4b
1
37
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Ejder Yalçın 4x4'ten ilk ihracat başarısı
Nurol Makina tarafından üretilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde de bulunan Ejder Yalçın 4x4 zırhlı personel taşıyıcı aracın ilk ihracat başarısı da açıklandı.
Gizlilik nedeniyle ismi açıklanmayan bir Kuzey Afrika ülkesine ihraç edilen Ejder Yalçın 4x4, Emniyet teşkilatında da görev yapıyor. 
Saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen araç, 11 kişi taşıma kapasitesine sahip. 600 kilometre hareket menzili bulunan araç, %30 yan eğim ve %70 dik eğimi kolayca geçebiliyor. 7.5 metre dönüş yarıçapına sahip olan Ejder Yalçın 4x4'e, 7.62 mm, 12.7 mm, 25 mm ve 40 mmlik farklı tiplerde mühimmat atabilen silahlar entegre edilebiliyor. El yapımı patlayıcılara karşı özel korumaya sahip olan Ejder Yalçın 4x4, mayın saldırılarında etkiyi en aza indiren koltuklar ile personele koruma sağlıyor. 
Ejder Yalçın 4x4, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da rüştünü ispatlamıştı. Gölbaşı'ndaki Nurol tesislerinde teslimata hazır olarak bekleyen 10 adet Ejder Yalçın 4x4, Emniyet'in acil isteği üzerine hazırlanıp teslim edilerek darbecilerle mücadelede polislere hizmet etmişti. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı'nın darbecilerin elinden alınmasında en önemli rolü üstlenen
Ejder Yalçın 4x4'ün Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki sayısının artması bekleniyor.

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ERIKCI 2 yıl en beğenilen
MOTORU DA YERLİ MİYMİŞ? diyenler gelmeden TEBRİKLER
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napolyon94 2 yıl
Tek merakım DH/Ekşi grubunun bu haberide nasıl referanduma bağlayacakları yönünde.
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genpoker 2 yıl ERIKCI
ERIKCI
MOTORU DA YERLİ MİYMİŞ? diyenler gelmeden TEBRİKLER

Tabiki bunlar guzel gelismeler. Fakat daha iyisini daha yerlisini hedeflemek ne zamandan beri kotu bisey oldu?
ERIKCIMOTORU DA YERLİ MİYMİŞ? diyenler gelmeden TEBRİKLERTabiki bunlar guzel gelismeler. Fakat daha iyisini daha yerlisini he...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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DH Misafiri 2 yıl
İhracat yapmışız:)))ya güldürmeyin Allah aşkına,bu araç motoruda dahil olmak üzere Amerika'da swat timleri başta olmak üzere birçok özel harekat bölümlerinde kullanılan spartan markalı aracın bire bir aynısı.yerli yapimmis.komiksiniz komik...rengi değiş,iki parça ekle,biz yaptık....yok yaaa
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Bluflame 2 yıl
ben bu haberin doğruluğunu 2. kaynaklarda bulamadım,
-satış yapılan ülke gizli (tamam bunu anladık)
-kaç tane araç satılmış ?
-kaç milyon dolarlık satış yapılmış ?
yaw arkadaş bir satışında her şeyi gizli olursa millet şüpheleniyor o satıştan.
ha bide satılan araçlar çok stratejik ürün falan değiller, kullanan ülkenin sokaklarında görülecek bir gün.
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Ferrari 2 yıl
Yanlış bilmiyorsam Tunus'a satıyoruz bu araçtan.
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Guest-84CA19B46 2 yıl
Harbiden güzel araba sivil versiyonu çıkarmı ki acaba
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AnadoluEfes 2 yıl Guest-84CA19B46
hydra1
Harbiden güzel araba sivil versiyonu çıkarmı ki acaba

Ford f650
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WB 2 yıl
Zoruna gidenin...
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revere 2 yıl
lastikler bile yurtdışından ithal :D
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axaxa 2 yıl
Güzel araç.
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Argat 2 yıl
Bu haberin altındaki haber de çok iyi denk gelmiş. Biz tenekeleri kaynatmayı başarı sayıyoruz Adamlar program yazmış satmamış kiralamışlar 1 yılda bilmem kaç milyar kar etmişler :) Sadece kar milyarlar
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homebird 2 yıl Argat
Argat
Bu haberin altındaki haber de çok iyi denk gelmiş. Biz tenekeleri kaynatmayı başarı sayıyoruz Adamlar program yazmış satmamış kiralamışlar 1 yılda bilmem kaç milyar kar etmişler :) Sadece kar milyarlar

Söylediğiniz şeyler önemli. Ancak ortadoğuda yaşıyorsan, içte dışta savaş halinde isen; para ve yazılım seni kurtarmaz. Silah için elin oğluna avuç açıp, dil dökmek zorunda kalırsın. O sana ne verirse onunla yetinirsin.
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun , Hayırlı Olsun...
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tropik17 2 yıl
Haber zerre umrumda değil. Yorum okumaya geldim. Fakat o da sıktı. 2 saat süren yerli dizileri gibi savunma sanayi haberleri de sıkmaya başladı. Yeni bir heyecan lazım!
Biraz heyecan olsun diye bahis açalım bir sonraki savunma sanayi haberi tank haberi olacak diyenler 1, uçak diyenler 2, gemi diyenler 3 mühimmat(roket vb)4 diğeri diyenler 5 yazsın.
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Hasegawa 2 yıl tropik17
tropik17

Haber zerre umrumda değil. Yorum okumaya geldim. Fakat o da sıktı. 2 saat süren yerli dizileri gibi savunma sanayi haberleri de sıkmaya başladı. Yeni bir heyecan lazım!

Biraz heyecan olsun diye bahis açalım bir sonraki savunma sanayi haberi tank haberi olacak diyenler 1, uçak diyenler 2, gemi diyenler 3 mühimmat(roket vb)4 diğeri diyenler 5 yazsın.

5 Diger hakkimi kullanip denizalti diyorum.
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