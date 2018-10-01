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Ekim ayında Netflix'e neler eklenecek?

Netflix Türkiye'ye Ekim ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Ekim ayında Netflix Türkiye'ye eklenecek diziler, filmler, belgeseller ve çizgi filmler bu listede:
7 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix Türkiye'nin Ekim ayı takvimi belli oldu. Ekim ayında bizleri bekleyen dizileri, filmleri ve belgeselleri aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

Ekim ayında Netflix Türkiye'ye neler eklenecek?

MeatEater 3. sezon – 2 Ekim

Steven Rinella’nın başrolde olduğu doğada avcılık belgesi MeatEater’ın 3. sezonu ayın hemen başında Netflix Türkiye’deki yerini alacak.

Joe Rogan: Strange Times – 2 Ekim

Sert dilli komedyen Joe Rogan’ın Boston’daki standup gösterisi Netflix’te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak.

Operation Finale – 3 Ekim

Gerçek olaydan uyarlanan Operation Finale, 1960 yılında İsrailli casusların Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann’ı yakalama girişimini ele alıyor. Türkçe Dublaj seçeneği de bulunacak.

Şarkını Söyle – 5 Ekim

Şarkını Söyle (Sing) isimli animasyonda şarkı yarışması için hayvanların mücadelesini izleyeceğiz.

Müebbet Kuşları – 5 Ekim

Bir soygunun ardından suçlu olarak gösterildiği için haksız yere hapse giren ve aynı hücrede kalan iki adamın hapishane yaşamını anlatıyor.

Ayı Teddy – 5 Ekim

Eğlencede sınırları zorlayan oyuncak Ayı Teddy, en yakın dostu John’un evlenmesini önlemeye çalışıyor.

Big Mouth 2. Sezon – 5 Ekim

Elite 1. sezon – 5 Ekim

İspanyol dizisi Elite, işçi sınıfından gelen üç gencin İspanya’daki özel bir okula kaydolmasının ardından yaşanan çatışmayı ve cinayeti ele alıyor.

Private Life – 5 Ekim

Kısırlık ile başa çıkmakta olan bir çift, evliliklerini yardımlı üreme ve evlat edinme dünyasında dolaşırken ayakta tutmak için uğraşır.

Kayıp Şarkı 1. sezon – 5 Ekim

Bu animede şarkı gücüyle kutsanan iki genç kadının dramasını izliyoruz.

Terrace House: Opening New Doors 4. sezon – 9 Ekim

Tepedeki Ev 1. sezon – 12 Ekim

Korku türündeki bu dizinin ana unsurları perili bir ev ve sorunlu bir aile.

Havari - 12 Ekim

1905 yılında bir serseri, kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir işe kalkışır ve ücra bir adadaki uğursuz bir dini tarikatla mücadele eder.

Patron Bebek: Yine İş Başında 2. Sezon – 12 Ekim

Gizli Pencere – 15 Ekim

Marvel's Daredevil 3. Sezon – 19 Ekim

Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York'un Hell's Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.

Making a Murderer 2. Sezon – 19 Ekim

Steven Avery ve Brendan Dassey, Making a Murderer’da yayınladıktan sonra ulusal bir profil ve yeni destekle birlikte, muafiyet için savaşmaya devam ediyor.

Haunted – 19 Ekim

Bu insanlar, eskiden yaşadıkları ve onları rahatsız etmeye devam eden korkunç olayları aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Anlatılan olaylar yeniden canlandırılıyor.

The Chilling Adventures of Sabrina – 26 Ekim

16. yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlandı.

Shirkers – 26 Ekim

25 yıl önce çektiği filmin çalınan makarlarını yeniden ele geçiren roman yazarı Sandi Tan, kayıtları araklayan esrarengiz adamla geçirdiği zamana tekrar göz atıyor.

Castlevania 2. sezon – 26 Ekim

Kabuktaki Hayalet (Ghost in The Shell) – 26 Ekim

SUITS 6. sezon – 26 Ekim

How To Get Away With Murder 4. sezon -  29 Ekim

Spotlight – 30 Ekim

Spotlight, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor.

 

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Rachsuchtig 7 ay en beğenilen game07
game07
Sansür

Lan bir tane çizgi filmde sansür var onun da açıklaması yapildi ötüp duruyorsunuz
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Dodge 7 ay
Soyle bir bakiyorum da ne izlenir diye Ghost in Shell dikkattimi cekti bir tek.

Birde Daredevil'a bakarim.
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nemoberk 7 ay
tepedeki evi, daredevil i, castlavania yı ve sabrina yı bekliyorum.
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napolyon94 7 ay
Castlevania geliyor sonunda. Bu ay tek ilgimi cekenin bu olmasi üzdü.
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0quz28 7 ay
daredevil sezon 3, Castlevania sezon 2 geliyormuş, heyecanla bekliyorum film olarak da ghost in the shell izlenir gibi
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nty35 7 ay
daredevil sezon 3
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game07 7 ay
Sansür
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Rachsuchtig 7 ay game07
game07
Sansür

Lan bir tane çizgi filmde sansür var onun da açıklaması yapildi ötüp duruyorsunuz
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Tugrul_512bit 7 ay
game of thrones yoksa boş iş
1 Yanıt Yanıtla +2
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0quz28 7 ay Tugrul_512bit
Bu hbo ile netflix büyük rakipler yurtdışı netflixininde got var mı bilmem ama burada hakları dijitürkte olduğunu biliyorum bu yüzden netflixde yok bluetvde olduğunu görmüştüm ama oda sezon 4 veya 5 e kadardı sanırım böyle gelecekse yine gerek yok gelmesin aynı gün gelecekse yabancı yayın tarihi ile o zaman etkisi olabilir keza dijitürkte dünya ile aynı anda yayınlanıyor
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