Ekim ayında Netflix'e neler eklenecek?

Ekim ayında Netflix Türkiye'ye neler eklenecek?
MeatEater 3. sezon – 2 Ekim
Steven Rinella’nın başrolde olduğu doğada avcılık belgesi MeatEater’ın 3. sezonu ayın hemen başında Netflix Türkiye’deki yerini alacak.
Joe Rogan: Strange Times – 2 Ekim
Sert dilli komedyen Joe Rogan’ın Boston’daki standup gösterisi Netflix’te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak.
Operation Finale – 3 Ekim
Gerçek olaydan uyarlanan Operation Finale, 1960 yılında İsrailli casusların Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann’ı yakalama girişimini ele alıyor. Türkçe Dublaj seçeneği de bulunacak.
Şarkını Söyle – 5 Ekim
Şarkını Söyle (Sing) isimli animasyonda şarkı yarışması için hayvanların mücadelesini izleyeceğiz.
Müebbet Kuşları – 5 Ekim
Bir soygunun ardından suçlu olarak gösterildiği için haksız yere hapse giren ve aynı hücrede kalan iki adamın hapishane yaşamını anlatıyor.
Ayı Teddy – 5 Ekim
Eğlencede sınırları zorlayan oyuncak Ayı Teddy, en yakın dostu John’un evlenmesini önlemeye çalışıyor.
Big Mouth 2. Sezon – 5 Ekim
Elite 1. sezon – 5 Ekim
İspanyol dizisi Elite, işçi sınıfından gelen üç gencin İspanya’daki özel bir okula kaydolmasının ardından yaşanan çatışmayı ve cinayeti ele alıyor.
Private Life – 5 Ekim
Kısırlık ile başa çıkmakta olan bir çift, evliliklerini yardımlı üreme ve evlat edinme dünyasında dolaşırken ayakta tutmak için uğraşır.
Kayıp Şarkı 1. sezon – 5 Ekim
Bu animede şarkı gücüyle kutsanan iki genç kadının dramasını izliyoruz.
Terrace House: Opening New Doors 4. sezon – 9 Ekim
Tepedeki Ev 1. sezon – 12 Ekim
Korku türündeki bu dizinin ana unsurları perili bir ev ve sorunlu bir aile.
Havari - 12 Ekim
1905 yılında bir serseri, kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir işe kalkışır ve ücra bir adadaki uğursuz bir dini tarikatla mücadele eder.
Patron Bebek: Yine İş Başında 2. Sezon – 12 Ekim
Gizli Pencere – 15 Ekim
Marvel's Daredevil 3. Sezon – 19 Ekim
Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York'un Hell's Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.
Making a Murderer 2. Sezon – 19 Ekim
Steven Avery ve Brendan Dassey, Making a Murderer’da yayınladıktan sonra ulusal bir profil ve yeni destekle birlikte, muafiyet için savaşmaya devam ediyor.
Haunted – 19 Ekim
Bu insanlar, eskiden yaşadıkları ve onları rahatsız etmeye devam eden korkunç olayları aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Anlatılan olaylar yeniden canlandırılıyor.
The Chilling Adventures of Sabrina – 26 Ekim
16. yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlandı.
Shirkers – 26 Ekim
25 yıl önce çektiği filmin çalınan makarlarını yeniden ele geçiren roman yazarı Sandi Tan, kayıtları araklayan esrarengiz adamla geçirdiği zamana tekrar göz atıyor.
Castlevania 2. sezon – 26 Ekim
Kabuktaki Hayalet (Ghost in The Shell) – 26 Ekim
SUITS 6. sezon – 26 Ekim
How To Get Away With Murder 4. sezon - 29 Ekim
Spotlight – 30 Ekim
Spotlight, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor.
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Lan bir tane çizgi filmde sansür var onun da açıklaması yapildi ötüp duruyorsunuz