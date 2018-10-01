Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın fragmanı yayınlandı

Uzun bir süre önce duyurulan ve Netflix'in Türkiye'deki ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ertelendiği haberleri dolaşmaya başlamıştı. Dizinin bugün yayınlanan tanıtım fragmanı ise adeta bu haberleri yalanlar nitelikte.

İstanbul'u korumakla görevlendirilen Hakan'ın maceraları

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dizisi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevlezorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olananlatıyor. 15 milyonluk İstanbul'da sıradan bir genç olarak yaşamını sürdüren Hakan'ın sıradışı maceralarını izleyeceğimiz dizinin başrol oyuncusu isevegibi ünlü oyuncularında yer aldığı dizininise henüz bir tarih verilmiş değil.