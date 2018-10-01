Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın fragmanı yayınlandı

Teknoloji Editörü
Uzun bir süre önce duyurulan ve Netflix'in Türkiye'deki ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ertelendiği haberleri dolaşmaya başlamıştı. Dizinin bugün yayınlanan tanıtım fragmanı ise adeta bu haberleri yalanlar nitelikte.
İstanbul'u korumakla görevlendirilen Hakan'ın maceralarıHakan: Muhafız dizisi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatıyor. 15 milyonluk İstanbul'da sıradan bir genç olarak yaşamını sürdüren Hakan'ın sıradışı maceralarını izleyeceğimiz dizinin başrol oyuncusu ise Çağatay Ulusoy.
Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi ünlü oyuncularında yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz bir tarih verilmiş değil.
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Zaten ilk sezonunu resmen çöpe atıp baştan çektiler .
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