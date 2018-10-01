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Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın fragmanı yayınlandı

Netflix'in başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve merakla beklenen ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı.
7 ay
19,1b
1
25
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uzun bir süre önce duyurulan ve Netflix'in Türkiye'deki ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ertelendiği haberleri dolaşmaya başlamıştı. Dizinin bugün yayınlanan tanıtım fragmanı ise adeta bu haberleri yalanlar nitelikte.

İstanbul'u korumakla görevlendirilen Hakan'ın maceraları

Hakan: Muhafız dizisi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatıyor. 15 milyonluk İstanbul'da sıradan bir genç olarak yaşamını sürdüren Hakan'ın sıradışı maceralarını izleyeceğimiz dizinin başrol oyuncusu ise Çağatay Ulusoy.

Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş,  Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi ünlü oyuncularında yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz bir tarih verilmiş değil.

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bypangea 7 ay en beğenilen Guest-1F9BF2C01
Netflix güzel yapımları var yok değil ama genel olarak değerlendirirsek yapımları çok vasat kalıyor. Tüketim toplumu için diziler yapıyor ve çoğu da sanatsal anlamda boş işler. Amaç sadece para kırmak, bu da sinemanın doğasına zarar veriyor. Sırf para kazanmak için aynı senaryolar üzerinde oynama yapıp farklı dizi olarak yayınlıyorlar.
Netflix güzel yapımları var yok değil ama genel olarak değerlendirirsek yapımları çok vasat kalıyor. Tüketim toplumu için diziler yapıyor ve çoğu da sanatsal a...
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SilentHunterHD 7 ay
mermiyi taşla vurmayacak değil mi ?
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0quz28 7 ay
dizi ile ilgili her şeyi geçtim bir kaç sahnede görülen görsel efektleri ilk defa bir türk dizisinde bu kadar kaliteli gördüm bakalım ne olacak ortalama bir dizi çıkacak gibi geliyor benim içimden
dizi ile ilgili her şeyi geçtim bir kaç sahnede görülen görsel efektleri ilk defa bir türk dizisinde bu kadar kaliteli gördüm bakalım ne olacak ortalama bir diz...
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Markizo 6 ay
Türk dizilerinde gördüğüm hiçbir efekte benzemiyor bunlar. Kim bilir ne kadar bütçe ayırdılar
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TncyKrmn 6 ay
La casa de papel gibi saçma sapan diziyi yere göğe sığdıramayız kendi dizimiz olunca itin poposuna sokup çıkartmak için fırsat kollarız. Bizim insanınızın beyin göçüne ihtiyacı var kesinlikle. Pardon beyin göç ettirssk bile bu adamların beyin koyacak yerleri yok.
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aulkem 7 ay
Ben Çağatay Ulusoy'un skandalından sonra dizi hiç geri dönmez diye düşünüyordum. Çoğu yorumla aynı fikirde olmakla birlikte bu diziyi türklerden çok diğer ülkeler izleyecek diye düşünüyorum. Sonuçta La Casa de Papel'in en çok izlendiği ülke İspanya değildir herhalde? Ben bu diziye biraz ülkenin ve türk oyuncuların PR'ı, biraz Netflix'in istihdam sağlaması ve yatırım yapması olarak düşünüyorum. Dizi hakkında nötr olmakla birlikte dizinin çekilmesi konusunda pozitifim
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DH Misafiri 7 ay
netflix de kurtarmadı dedim belki ama olmadı yine kötü tırt türk dizisi işte
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fthkn 7 ay
Marvel görsel efekt kavramının ırzına geçtiğinden beri bilim kurgudan soğudum. Hem dizi hem türk dizisi olunca iki kat soğudum. Matrix, gibi filmlerin yapıldığı 90'lara hapsedin beni hiç sıkılmadan yaşarım.
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The Ace of Spades 7 ay
Çağatay TV'ye geri dönmeli .. Fazla tutmaz bu dizi .(Çağatay'ın seviyesine oranla diyorum)
Zaten ilk sezonunu resmen çöpe atıp baştan çektiler .
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drjacob 7 ay
şöyle temiz bir bilim kurgu geleydi iyiydi
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Dalette 7 ay
Umarım zengin kız fakir oğlana aşık olmaz?
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Koks34 7 ay
assassin's creede benzeten bir tek benmiyim
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