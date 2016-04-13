Ekran devleri, TADF OLED teknolojisine yatırım yapıyor

Halen oldukça yüksek maliyetlere sahip OLED teknolojisinin daha alınabilir fiyat seviyelerine inmesi ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar devam ediyor. Son dönemin en gözde teknolojisi ise TADF.

TADF OLED

Termal Olarak Aktive Edilmiş Geciken Floresan şeklinde bir isimlendirmeye sahip olan TADF OLED teknolojisi, Kyulux firması tarafından geliştiriliyor. Japonya’nın en eski eğitim kurumlarından birisi olan Kyushu Üniversitesi iştiraki Kyulux, bu sayede 50 civarında OLED ile ilgili patenti bünyesinde barındırıyor. 2012 yılından bu yana geliştirilen TADF OLED teknolojisi için, önemli yatırımlar yapılıyor.

TADF OLED teknolojisi, kısaca standart OLED teknolojilerinin akımı en verimli şekilde ışığa dönüştürmek için kullandığı ağır metallere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Böylece üretimde maliyetler düşüyor ve enerji verimliliği de artırılıyor. Bununla birlikte, ilk aşamalar olduğu için teknolojinin verimliliği biraz düşük.

Ayrıca Bkz.

"Samsung, bir milyondan fazla kavisli monitör sattı"

Gelen bilgilere göre; Samsung, LG, Japan Display, JOLED gibi devlerden oluşan bir ortaklık, Kyulux firmasına 13.9 milyon dolar civarında bir yatırım yaptı. Ortaklık, TADF teknolojisinin daha hızlı geliştirilmesine destek olacak. Ayrıca pek çok önemli detayı da kendi OLED çalışmalarına aktaracak.

Apple’ın gelecekte OLED ekranlara geçiş yapacağına dair iddialar hatırlandığında, TADF OLED yatırımları oldukça anlamlı geliyor. Zararlı metallerden arınmış ve yüksek verimlilik seviyesindeki OLED ekranlar, elbette Apple’ın birinci tercihi olacaktır. Foxconn iştiraki Sharp’ın da yakın zamanda bu teknolojiye destek vermesi bekleniyor.