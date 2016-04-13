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Ekran devleri, TADF OLED teknolojisine yatırım yapıyor

Apple’ın gelecekteki iPhone modellerinde OLED ekrana geçiş yapacağı iddiaları tazeliğini korurken, OLED teknolojisi üzerindeki verimlilik çalışmaları da devam ediyor.
3 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Halen oldukça yüksek maliyetlere sahip OLED teknolojisinin daha alınabilir fiyat seviyelerine inmesi ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar devam ediyor. Son dönemin en gözde teknolojisi ise TADF.

TADF OLED

Termal Olarak Aktive Edilmiş Geciken Floresan şeklinde bir isimlendirmeye sahip olan TADF OLED teknolojisi, Kyulux firması tarafından geliştiriliyor. Japonya’nın en eski eğitim kurumlarından birisi olan Kyushu Üniversitesi iştiraki Kyulux, bu sayede 50 civarında OLED ile ilgili patenti bünyesinde barındırıyor. 2012 yılından bu yana geliştirilen TADF OLED teknolojisi için, önemli yatırımlar yapılıyor.

TADF OLED teknolojisi, kısaca standart OLED teknolojilerinin akımı en verimli şekilde ışığa dönüştürmek için kullandığı ağır metallere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Böylece üretimde maliyetler düşüyor ve enerji verimliliği de artırılıyor. Bununla birlikte, ilk aşamalar olduğu için teknolojinin verimliliği biraz düşük.

Ayrıca Bkz. "Samsung, bir milyondan fazla kavisli monitör sattı"

Gelen bilgilere göre; Samsung, LG, Japan Display, JOLED gibi devlerden oluşan bir ortaklık, Kyulux firmasına 13.9 milyon dolar civarında bir yatırım yaptı. Ortaklık, TADF teknolojisinin daha hızlı geliştirilmesine destek olacak. Ayrıca pek çok önemli detayı da kendi OLED çalışmalarına aktaracak.

Apple’ın gelecekte OLED ekranlara geçiş yapacağına dair iddialar hatırlandığında, TADF OLED yatırımları oldukça anlamlı geliyor. Zararlı metallerden arınmış ve yüksek verimlilik seviyesindeki OLED ekranlar, elbette Apple’ın birinci tercihi olacaktır. Foxconn iştiraki Sharp’ın da yakın zamanda bu teknolojiye destek vermesi bekleniyor. 

 

http://pulsenews.co.kr/view.php?no=265671&year=2016 Yorum Yaz
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bircancan 3 yıl
apple şimdiki yarı yeşil yarı kırmızı olan amoled ekranları kullanıp kullanıcılarını üzecegini zannetmiyorum,bu işin icinde bir bit piresi var ki apple oled e geçis yapacak.pil lerde gelişme olmayınca firmalar tamamen az enerji tüketen ekranlara yöneldi.
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kadirirdem 3 yıl
rekabet iyidir ama samsung'u orada geçeçeklerini sanmıyorum..
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Neyinkafasi 3 yıl
Birisi 0 ms demiş diğerleride artılamış bu neyin kafası? 1 ms dese anlarımda( ki zaten aradaki farkı anlayacak kapasite lucyde bile yok) fizik kurallarının geçerli olduğu evrenimizde 0ms ile iletim yapacak bir materyal,denetleyici vs. olmadığına göre saçmalamayı bırakın.ekran 0 ms gösterse kime ne yazar en kaliteli dokunmatik paneller bile 60ms den az gecikme yapamıyor farkı anlıyormusunuz sanki?forum kullanıcı kitlesinin kalitesi gün geçtikçe düşüyor ya hayırlısı bakalım.
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simbolmina 3 yıl
Benim anlamadığım ne teknolojinin ilk icadında, ne üretiminde, ne geliştirme çalışmalarında yer almayan Apple, nasıl oluyor da bu haberde kendine yer bulabiliyor? Bir şey iyiyse kesin apple getirir diye bir kural mı var? Kaldı ki telefonlarındaki donanımın kalitesi ortada. Yani Ekrem, hiç sevmiyorum sana olur olmadık laf söyleyenleri ama bu nedir ya!!!
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V4LKyR 3 yıl
0quz28
memoplayer
jovenTepkime süreleri 0 ms olan oledler bekliyoruz
Kardeşim, ışık dahi 300.000 km/s ile hareket ederken bir ekrandan 0 msde görüntü aktarmasını nasıl bekleriz?[:]
şuan söylüceğim şeyle farklı konular bunlar farklı ölçüm değerleri üzerinden olabiliyor olabilir ama aklıma şu geldi bir adam google fiber testi yaparken nadirde olsa 0ms ping aldı genelde 1ms alıyordu ama nadirde olsa 0ms de aldığını görmüştüm acaba bir bağlantısı varmı

0 ms ping alamaz.
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0quz28 3 yıl
memoplayer
jovenTepkime süreleri 0 ms olan oledler bekliyoruz
Kardeşim, ışık dahi 300.000 km/s ile hareket ederken bir ekrandan 0 msde görüntü aktarmasını nasıl bekleriz?[:]

şuan söylüceğim şeyle farklı konular bunlar farklı ölçüm değerleri üzerinden olabiliyor olabilir ama aklıma şu geldi bir adam google fiber testi yaparken nadirde olsa 0ms ping aldı genelde 1ms alıyordu ama nadirde olsa 0ms de aldığını görmüştüm acaba bir bağlantısı varmı
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serafon 3 yıl
Japonlar işi yine floresana çevirmişler :D
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