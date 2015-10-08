Ekran kalemi destekli HP Envy Note 8 duyuruldu

Bu hafta iddialı dizüstü modellerini ve oyuncu bilgisayarlarını lanse eden HP’nin mobil tarafta da yeni bir ürünü bulunuyor. Ekran kalemi ve klavye aksesuarı ile desteklenen Envy Note 8 ofis kullanımına iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor.





8 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Envy Note 8, kutu içerisinde bir ekran kalemi barındırıyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden bağlanarak cihazı dik veya yatay konumda kullanmanızı sağlayan touchpad destekli bir de tam boy klavye aksesuarı mevcut.





1.84GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom x5 Z8300 yongasetinin güç verdiği tablet 7.7mm kalınlığa sahip ve arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor. Bang&Olufsen markalı mikrofon ve hoparlöre yer veren cihaz 6 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.





Notes Hub, Instant Note gibi çeşitli yazılımlarla desteklenen HP Envy Note 8, ekran kalemi ile birlikte 329$ fiyat etiketine sahip olacak. Klavye dahil seçenekli paket ise 429$ civarında. Modelin satışına Kasım ayında başlanacak.