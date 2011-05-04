Ekran kartı pazarında ilk çeyreğin kaybedeni Nvidia oldu, işte detaylar!

Jon Peddie Research araştırma firması, ekran kartı pazarının birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hazıralanan rapora göre birinci çeyrekte, geride bıraktığımız yılın son çeyreğine kıyasla %10.3 oranında daha fazla ekran kartı satıldı. Entegre grafik işlemcili yonga setleri ve entegre grafik özelliğine sahip yeni nesil işlemciler de dahil olmak üzere pazarda 125 milyon adetlik satış gerçekleştirilirken, Ocak ayında pazara sunduğu Sandy Bridge platformu ile Intel'in pozisyon kazandığını görüyoruz. Yeni işlemcilerindeki HD 2000 ve HD 3000 entegre grafik birimleriyle temel bilgisayar kullanımına yönelik ihtiyaçları karşılayan ve hatta AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartlarına görece yakın performans sergileyen Turbo Boost destekli yeni grafik birimleriyle Intel'in bir önceki çeyrekte %52.5 olan pazar payı son çeyrekte :%54.4'e yükselmiş durumda.

AMD-Nvidia rekabetinde ise kazanının AMD olduğunu görüyoruz. Arka arkaya sunduğu yeni ekran kartlarına ek olarak netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'lar için hazırladığı Fusion tabanlı Brazos platformu ile ilk çeyrekte üç milyon adetlik satış gerçekleştiren AMD'nin pazar payını arttırdığını görüyoruız. Jon Peddie Research'ün sonuçlarına göre 2010 yılının son çeyreğini %24.2 pazar payı ile kapatan AMD, geride bıraktığımız çeyrekte pazar payını %24.8'e çıkartmayı başardı. Diğer iki isme nazaran pazarın ilk çeyrekte kaybeden tarafının Nvidia olduğunu görüyoruz. Firmanın entegre grafik özellikli masaüstü işlemciler olmasa da Tegra 2 platformu ile dikkat çekici satış rakamlarına ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak Tegra 2'nin akıllı telefon ve tabletlerdeki sıçramasına rağmen Nvidia'nın pazar payının %22.5 seviyesinden %20'ye gerilediği belirtiliyor.

Ekran kartı pazarının en küçük oyuncularında ise ciddi bir değişiklik bulunmuyor. Sembolik yerlerini koruyan firmalardan daha iddialı olan VIA/S3'ün %0.7, Matrox'un ,se %0,05 pazar payına sahip olduğu bildiriliyor. Ekran kartı pazarındaki dengelerin yılın ikinci yarısı ile birlikte yavaş yavaş değişmeye başlaması bekleniyor. AMD, L1ano kod adını verdiği yeni Fusion işlemcilerinde, işlemci modeline göre 160 ile 400 arasında değişen sayıda paralel işlemciye sahip fentegre grafik tasarımlarına yer verecek. En hızlı model olan Radeon HD 6550'nin Fusion A8 işlemcileriyle geleceğini belirten firma, Radeon HD 6670 ile paralel kullanımda 880x paralel işlemcili güçlü bir paket elde edilebileceğini söylüyor. Öte taraftan Intel de Sandy Bridge tabanlı yeni Pentium işlemcilerini duyurmayı ve entegre grafik özellikli işlemci sayısını giderek arttırmayı planladığı dile getiriyor.