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Ekran kartı pazarında ilk çeyreğin kaybedeni Nvidia oldu, işte detaylar!

8 yıl
15,7b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jon Peddie Research araştırma firması, ekran kartı pazarının birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hazıralanan rapora göre birinci çeyrekte, geride bıraktığımız yılın son çeyreğine kıyasla %10.3 oranında daha fazla ekran kartı satıldı. Entegre grafik işlemcili yonga setleri ve entegre grafik özelliğine sahip yeni nesil işlemciler de dahil olmak üzere pazarda 125 milyon adetlik satış gerçekleştirilirken, Ocak ayında pazara sunduğu Sandy Bridge platformu ile Intel'in pozisyon kazandığını görüyoruz. Yeni işlemcilerindeki HD 2000 ve HD 3000 entegre grafik birimleriyle temel bilgisayar kullanımına yönelik ihtiyaçları karşılayan ve hatta AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartlarına görece yakın performans sergileyen Turbo Boost destekli yeni grafik birimleriyle Intel'in bir önceki çeyrekte %52.5 olan pazar payı son çeyrekte :%54.4'e yükselmiş durumda.

AMD-Nvidia rekabetinde ise kazanının AMD olduğunu görüyoruz. Arka arkaya sunduğu yeni ekran kartlarına ek olarak netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'lar için hazırladığı Fusion tabanlı Brazos platformu ile ilk çeyrekte üç milyon adetlik satış gerçekleştiren AMD'nin pazar payını arttırdığını görüyoruız. Jon Peddie Research'ün sonuçlarına göre 2010 yılının son çeyreğini %24.2 pazar payı ile kapatan AMD, geride bıraktığımız çeyrekte pazar payını %24.8'e çıkartmayı başardı. Diğer iki isme nazaran pazarın ilk çeyrekte kaybeden tarafının Nvidia olduğunu görüyoruz. Firmanın entegre grafik özellikli masaüstü işlemciler olmasa da Tegra 2 platformu ile dikkat çekici satış rakamlarına ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak Tegra 2'nin akıllı telefon ve tabletlerdeki sıçramasına rağmen Nvidia'nın pazar payının %22.5 seviyesinden %20'ye gerilediği belirtiliyor.

Ekran kartı pazarının en küçük oyuncularında ise ciddi bir değişiklik bulunmuyor. Sembolik yerlerini koruyan firmalardan daha iddialı olan VIA/S3'ün %0.7, Matrox'un ,se %0,05 pazar payına sahip olduğu bildiriliyor. Ekran kartı pazarındaki dengelerin yılın ikinci yarısı ile birlikte yavaş yavaş değişmeye başlaması bekleniyor. AMD, L1ano kod adını verdiği yeni Fusion işlemcilerinde, işlemci modeline göre 160 ile 400 arasında değişen sayıda paralel işlemciye sahip fentegre grafik tasarımlarına yer verecek. En hızlı model olan Radeon HD 6550'nin Fusion A8 işlemcileriyle geleceğini belirten firma, Radeon HD 6670 ile paralel kullanımda 880x paralel işlemcili güçlü bir paket elde edilebileceğini söylüyor. Öte taraftan Intel de Sandy Bridge tabanlı yeni Pentium işlemcilerini duyurmayı ve entegre grafik özellikli işlemci sayısını giderek arttırmayı planladığı dile getiriyor.


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manyakurt 8 yıl en beğenilen
AMD'nin fusion ile ciddi anlamda başarı yakaladığı kanatindeyim, her ne kadar diğer başlıkta bulldozer için hayal kırıklığı yaşayan arkadaşlar olsada, bulldozer ve fusion ile, genel anlamda AMD AR-Ge'nin adam akıllı çalışmaya başladığı düşünüyorum. Mühendisleri sıfırdan yenilediler mi, ne yaptılar :D
AMD'nin fusion ile ciddi anlamda başarı yakaladığı kanatindeyim, her ne kadar diğer başlıkta bulldozer için hayal kırıklığı yaşayan arkadaşlar olsada, bulldozer...
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dreamblue35 8 yıl
son gülen iyi güler
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heartwork 8 yıl
sapphire de giriş seviyesi kartların artık anlamsızlaşacağını kabul etti. demek ki nvidia nın idiia ettiği gibi devir inovasyon değil entegrasyon devriymiş. daha fusionlar desktoplar için piyasaya sürülmedi. ileride bu tablo nvidianın aleyhine değişmeye devam edecektir
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OverClocK1ng 8 yıl
Yazık şu Matrox a be. O kadar kaliteli görüntü sun. Ama performans olarak bi şey yapama. Bari nVidia veya AMD satın alsa da teknolojilerini kullanıp görüntü kalitesini arttırsa. Hiç olmazsa bir işe yarar...
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Necessa®i 8 yıl
hiç şaşırmadım nvidianın kaybetmesine aynı oranda da AMD nin başarı sağlaması şaşırtmadı
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manyakurt 8 yıl en beğenilen
AMD'nin fusion ile ciddi anlamda başarı yakaladığı kanatindeyim, her ne kadar diğer başlıkta bulldozer için hayal kırıklığı yaşayan arkadaşlar olsada, bulldozer ve fusion ile, genel anlamda AMD AR-Ge'nin adam akıllı çalışmaya başladığı düşünüyorum. Mühendisleri sıfırdan yenilediler mi, ne yaptılar :D
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