Ekran kartı pazarında son çeyrek sonuçları; Nvidia pazar payını arttırdı, AMD düşüş yaşadı

Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının son çeyrek performansına ilişkin yeni raporunu yayınladı. Dr. Jon Peddie tarafından yönetilen şirketin son çalışmasına göre, Ekim-Kasım-Aralık dönemlerini kapsayan dördüncü çeyrekte, ekran kartı pazarının büyüklüğü 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AMD'nin Radeon HD 6800 serisini, Nvidia'nın ise GeForce GTX 580 modelini pazara sürdüğü dördüncü çeyreğe ilişkin dikkat çekici sonuçları bulunuyor. Üçüncü çeyrek ile kıyaslandığında AMD'nin pazar payı %40.9'dan %38.8'e düşerken, Nvidia'nın pazar payı ise %58.7'den %60.8'e yükseldi.

2009'un aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmada ise Nvidia'nın %6.2 kayıp ile %64.8'den %60.8'e gerilirken, AMD'nin pazar apyı ise %34.5'den %38.8'e yükseldi. Öte taraftan ekonomik sıkıntılar (resesyon) ile geçen 2009 ile kıyaslandığında 2010 yılında ekran kartı satışlarının düşüş yaşadığı ve 75.3 milyondan 72.8 milyona gerilediği belirtildi.