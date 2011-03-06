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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ekran kartı pazarında son çeyrek sonuçları; Nvidia pazar payını arttırdı, AMD düşüş yaşadı

8 yıl
21,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı pazarında son çeyrek sonuçları; Nvidia pazar payını arttırdı, AMD düşüş yaşadı
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Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının son çeyrek performansına ilişkin yeni raporunu yayınladı. Dr. Jon Peddie tarafından yönetilen şirketin son çalışmasına göre, Ekim-Kasım-Aralık dönemlerini kapsayan dördüncü çeyrekte, ekran kartı pazarının büyüklüğü 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AMD'nin Radeon HD 6800 serisini, Nvidia'nın ise GeForce GTX 580 modelini pazara sürdüğü dördüncü çeyreğe ilişkin dikkat çekici sonuçları bulunuyor. Üçüncü çeyrek ile kıyaslandığında AMD'nin pazar payı %40.9'dan %38.8'e düşerken, Nvidia'nın pazar payı ise %58.7'den %60.8'e yükseldi.

2009'un aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmada ise Nvidia'nın %6.2 kayıp ile %64.8'den %60.8'e gerilirken, AMD'nin pazar apyı ise %34.5'den %38.8'e yükseldi. Öte taraftan ekonomik sıkıntılar (resesyon) ile geçen 2009 ile kıyaslandığında 2010 yılında ekran kartı satışlarının düşüş yaşadığı ve 75.3 milyondan 72.8 milyona gerilediği belirtildi.

Ekran kartı pazarında son çeyrek sonuçları; Nvidia pazar payını arttırdı, AMD düşüş yaşadı
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Lordinarius 8 yıl en beğenilen

yerroner

Bilişim ve bireysel çağda yaşıyoruz. İnsanlar yanlız. Televizyonlar ve bilgisayarlar çoğu kişi için en önemli yatırımlarından. Bunlarda birkaç dolar tasarruf etmek mi , kaliteli oturmuş bir marka almak mı önemli? Benim için ikincisi daha önemli.

İstatistiklere göre de öyle. Hem de dünya çapındaki genel kullanım istatistiği değil, enthusiast ve oyuncu kesime göre, ağır taraf basan belli.

AMD, hiçbir zaman Nvidia'nın marka değerine ulaşamadı. Bu yüzden her ürünü daha ucuz karşılaştırma olarak. Nvidia logosunun bir maliyeti var, tıpkı her sağlam markada olduğu gibi.

AMD DX11'e 6 ay erkenden ve çok güçlü girdi ve yüzde 35lerden 40lara geldi toplam payda. Şu an ise düşüş içerisinde, zira Nvidia özellikle 2. nesil sağlam ürünleri geç de olsa çıkardı ve insanlar yine iyi bildiği markadan, Nvidia'dan şaşmamaya çalışıyorlar.

Olay sadece tek başına F/P değil. 250 liraya bana en çok kim performans veriyorsa onu alırım ise hiç değil. Öyle olsaydı çok daha farklı sonuçlar görürdük bugün. Maalesef ülkemizde hala bu anlayış hakim, ve insanlar 50 lira fazladan satılan ürüne ve markaya düşman olacak kadar cahil.

amd kullanan kesimi cahillik ile nitelendiriyorsun. bak bakalım 2 yıl önceçıkan kartı geçebilmişmi senin nvidia
eğer f/p ürünü alıp cahil oluyorsam sizi aşağıdaki videoyu izlemeye davet ediyorum

yerronerBilişim ve bireysel çağda yaşıyoruz. İnsanlar yanlız. Televizyonlar ve bilgisayarlar çoğu kişi için en önemli yatırımlarınd...
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Malkavian 8 yıl
TURK SITH


X-FI

boş laf konuşmayaın arkadşalr kanıtlar önümüzde zaten


İnsanlar konuşarak anlaşır...

Kanıt dediğin, marka imajıyla satış yapan kapitalist bir şirketin gereksiz başarısı (bu rakamların doğru olduğunu kabul edersek)...



amd sosyalist bir şirket zaten :D

bugün nvidia ve amd adına bilinen herşeyi tersine cevir ve yer değiştir (sahibinden caycısına kadar xD ) .. senin yazacağın şey yine aynı olucak ama bu sefer amd ye sövüyor olucaksın =) dsafasdsfsa

merak ettiğim bakalım daha ne kadar gerçeği görmeden ve anlayamadan devam edicek bu geyikler =)
TURK SITHX-FIboş laf konuşmayaın arkadşalr kanıtlar önümüzde zatenİnsanlar kon...
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar, ben 3d modelleme ve render işleri yapan biri olarak bu konu hakkındaki görüşlerimi söylemek istiyorum. Kullandığım ekran kartları Tesla c2070 ve GTX 590. Nvidia tercih etmemim tek sebebi Cuda gibi bir yazılımının olması ve kullandığım render programlarının bu altyapıda çalışması. Ne işe yarıyor diye merak edenleriniz vardır düşüncesiyle şöyle bir örnek vermek istiyorum. Render işlemi çok ağır bir hesaplama işlemidir ve işlemci gücü çok önemlidir. Bilgisayarımdaki CPU hızı
8 thread x 3.4Ghz olduğunu düşünürsek 27,2Ghz işlemci gücü eder.
Ekran kartlarımdaki GPU nun rakamlarıda şöyle:
Tesla 448 core x 1.15Ghz (515.2GHz) ve
590 GTX 1024 core x 650Mhz (665.6Ghz)
yani 2 ekran kartı toplamı 1180.8 Ghz ediyor.
Cuda, ekran kartının işlemci gücünü CPU da olduğu gibi kullanmamı sağladı için, normalde Cpu ile 43 saat süren bir render süresini yaklaşık 1 saate indirmemi sağlıyor. İşte CUDA yazılımının faydası budur. Render hesaplamasının dışında günümüzde süper bilgisayarlarda bu teknoloji kullanıyor. Sonuçta yukarıda bahsettiğim mevzu benim gibi kullanıcıların bakış açısını yansıtıyor, oyuncu kullanıcıları tercih konusunda AMD'yi tercih edebilir fakat CUDA gibi bir yazılımın getirdiği avantajlar olmadığı sürece benim tercihim Nvidia olacak.
Saygılar
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setek01 8 yıl
Kapitalizmi sosyalizmi bırakalım da hangi fiyata bugün DX11 destekli AMD GPU'lu bir kartı alayım ve bu kart aynı performansı verirken daha ucuz ya da aynı fiyat olsun. Daha az kapitalist olan AMD Dresden'deki fabrikalarını Global Foundries'e %30 ortak olmak için bir nebze ayni sermaye gibi koymuştur. Bu Global Foundries'in
%70'i de ATIC adlı Müslüman sosyalist İsrailli olmayan (ya gülüyorum ben bunlara)
Abu Dhabi hükümetinden 10 milyar sosyalist USD Arap sermayeli bir firmaya aittir.
Bu oluşumun arkasında Sosyalist IBM öncülüğünde NEC Toshiba gibi Japon sosyalistleri de bulunmaktadır. Burada hedef rakip Kapitalist İntel ve Tayvanlı iletkenciler birliği(TMSC) bulunmaktadır.
Gelelim teknik kısma:
GTX560 ile HD6950 arasında ne kadar performans ve fiyat farkı vardır. ya da performans kadar mı fiyat uygulanır.
Bir sene 850 TL'den satılan HD5870 bir ay önce 390 TL sıfır fiyatla nasıl satılır? Zararına mı satıldı?
Ben 7 ay önce sattığım GTX260'ın forumda fiyatını hala korurken 4870'in düşüşüne sosyalist açıdan mı bakmalıyım? Ben kaybederken toplum kazandı yani.
7 ay önce aldığım ve deneyimli kullanıcı olarak yararlandığım GTX460'ı 50 TL altına satıp başka bir kartı finanse edebiliyorsam kapitalisT miyim. Ya da 560 yerine HD6950 alırsam biraz da ılımlı kapitalist olabilirmiyim?
41 yaşındayım 18 yıldır da finans piyasında çaliışmaktayım bugün tek bir şey söyleyeyim krizden önce bir dönem saat 15.30'da ABD haftalık issizlik verilerinde yükseliş varsa yani, 10 bin kişi daha işşiz kaldığında buna piyasa olumlu tepki verebiliyorsa:
İKTİSAT KİTABI DA ARTIK YANLIŞTIR YENİDEN YAZILMALIDIR.
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laserion 8 yıl
Zevkler ve Renkler Tartışılmaz herkes ne istiyorsa onu alır onu kullanır burada yapılan sadece boşa zaman harcamaktır.
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fth-bsky 8 yıl
amd daha iyisini cıkarana kadar en iyisi bu hd6950@6970


fiyat performans kralı
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DH Misafiri 8 yıl
tabii ki Nvidia :D
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Lordinarius 8 yıl
@hsyn2802 üretici dostu derken neyi kastettiğimizi anlamamışsın
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hsyn2802 8 yıl
bakıyorumda bir köşede amd'ciler diğer köşede nvidia'cılar misali millet birbirine girmiş. Kusura bakmayın arkdaşlar lakin siz ne yada neler yapmak için uğraşıyorsunuz. Şunu aklınıza sokmanızda faide görüyorum, hiç bir üretici kullanıcı dostu değildir. Örnek verin alnından öpecem onu. Üreticilerin tek bir amacı vardır vede herzaman bunu dile getirmişimdir para para para. Güzel ülkemin güzel insanları sırf bu üreticiler yüzünden birbirini boğazlayacak nerdeyse.yapmayın vallaha ayıptır arkdaşlar. kim ne istiyorsa gitsin onu alsın yok o önde yok bu önde boş verin siz bunları. Siz sizin kesenize zevkinize göre hangisi iyiyse onu alın arkadaşlar kalkıpta üretici firmaların avukatlığı gibi şeylere soyunmayın, kendinize yazık etmiş olursunuz. vizyon sahibi olan ileride olabilecek durumları gören kişi kişiler yada firmalar ona göre hareket eder ve bu onlara daha çok para olarak geri döner. Ne amd nede Nvidia albirini vur ötekisine ikiside danışıklı döğüş misali baksanıza bi nvida bi amd önde gibi görüntüler çıkıyor. lakin Teknolojinin geldiği nokta artık sadece ekran kartı olmaktan çımıştır. Artık teknoloji arkadaşlarımızın dediği gibi çok yönlü olmaktadır. Biz kendimiz olarak yani tüketiciler olarak daha bilinçli davranmalıyız. Davranmalıyiz ki üreticilerin ürettikleri ürünleri onların istediği değil bizim alabileceğimiz fiyattan satmalarını sağlamak. Her çıkan yeni teknolojiyi lap diye hemen alıp ondan sonraki gün bir üst modeli çıkıp gene onu almak bu iş değil kim alınırsa alınsın bu şekilde tüketicilik değil görmemişlik ukalalık olur.arkadaşlar aklınızı başınıza devşirin üreticilerin oyunlarına gelmeyin gelmeyinki onlara ders olsun. Onlara yok öle yağma diyebilelim. Acaba bu üreticiler çıkartıkları üründen hiç yada çok az satılsa ne olur bir düşünün.??
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M@U 8 yıl
Tartışmalara baktım da dikkati mi çekti? Nvidia'nın marka değeri tartışılmış. PC'den anlamayan kesim marka değeri sebebiyle Nvidia alır denmiş. AMD'nin marka değeri düşük, onun için daha ucuz fiyatlar çekmek zorunda kalıyor denmiş vs vs...

Tek sorum var: Marka değeri nasıl oluşur?

Mantıklı cevap verecekler olanların yazacağı her şeyi okumaya hazırım.




Buarada ufak bir dipnot düşelim: Marka değeri olarak daha avantajlı olan Nvidia'nın kurumsal ve yapısal anlamda AMD'den daha küçük ve genç olduğunu bilelim. Hatta Jen-Sen amcanın da bir zamanlar AMD'de çalışıyor olduğunu ve oradan ayrıldıktan sonra Nvidia'yı kurduğunu, buna bağlı olarak Nvidia'nın marka değeri olarak daha geride olması gerekirken aksine daha önde olduğunu düşünerek cevaplarsanız sevinirim.
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TURK SITH 8 yıl
M@U

Tartışmalara baktım da dikkati mi çekti? Nvidia'nın marka değeri tartışılmış. PC'den anlamayan kesim marka değeri sebebiyle Nvidia alır denmiş.


Neden pc 'den anlamayan olsun? Ekran kartı bölümünü yüzeysel takip eden biri bile "ekran kartı tavsiyesi ama nvidia olsun" yada " ekran kartı alacağım ama ATI olmasın" gençlerini bilir...

AMD'nin marka değeri düşük, onun için daha ucuz fiyatlar çekmek zorunda kalıyor denmiş vs vs...


Evet, ben yukarıda AMD'nin kapitalist olmadığını söylemedim, özetle, marka değeri dolayısıyla pazar payı düşük, AMD'yi destekleyelim, pazar payları yakın olursa tüketici kazanır demek istedim, bu da Nasyonal Sosyalist bir düşüncedir...

Tek sorum var: Marka değeri nasıl oluşur?

Mantıklı cevap verecekler olanların yazacağı her şeyi okumaya hazırım.


Marka değerinin oluşması kapitalizmin üstün taraflarından birinin sonucudur, kapitalizm denen rezil sistemin bile üstün tarafı vardır, zaten olmasa bu kadar populer olmazdı (populer olmasının en önemli sebebi empoze edilmesi, kimler tarafından neden empoze edildiğine girmiyorum, yazı silinip 5.uyarıyı almayalım)
Özet geçiyorum, ilk önce bir serbest girişimci bir alanda çalışarak, yeteneğiyle ve zekasıyla o alana yeni bir ürün sunar yada o ürününde bariz bir yenilik vardır, yenilik sihirli kelime, nvidia'nın(çok sevdiğiniz çekik gözlü) gpu'su gibi, microsoft'un mouse kontrollu pencereleri gibi yada apple, coca cola, adidas vb., bu yenilikçi firma doğal olarak büyür ve iyi satar, sonra fazla para yani kapitalizm sevgisi ağır basar, firma markayı aşırı reklamla şişirmeye, medyaya para yedirmeye, sık sık bir önceki seriden pek farkı olmayan ürünler piyasaya sürmeye başlar; windows küsür, iphone herhangibir sayı, samsung a-b-c-d vs. işte marka imajı oluştu, burada durum çoktan tüketici aleyhine dönmüştür, daha sonra kapitalizmin vahşi tarafı(discovery channel gibi) işler, nvidia'nın 3dfx'i yutması, AMD'nin ati'yi yutması, nvidia'nın phsyx'i yutması vb.
Artık firmanın tek bir amacı vardır, yenilik bulmak mı? hayır,daha kaliteli mal üretmek mi? hayır, uzun süre dayanan mallar üretmek mi?, hayır kullanıcıların memnuniyeti mi? hayır, kullanıcıların verdiklerinin karşılığını almaları mı? hayır,insanlığı ve medeniyeti ileri götürmek mi? hayır vb..
Tek amaçları (tahmin ettiğiniz gibi): Daha çok satmak yani para kazanmaktır.
Bu arada master of puppets pardon malum millet ve elçileri boş durmamış, dünyadaki devletlerde ekonomik, siyasi ve askeri güçlerini, ayrıca çoğu zaman kirli yolları da kullanarak (darbe, suikast, medyayı satın alma vs) demokratik(sözde) liberal(yalan) yönetimler oluşturmuşlardır, ekonomik sistemleri? tahmin edeceğiniz gibi kapitalizm, bu sistemde zayıfların tek bir amacı vardır: TÜKETMEK (ama hangi marka:)...

Eğer kapitalizm zehirse, ki bence öyledir, panzehir Nasyonal Sosyalizm'dir, bu yüzden yasaktır, sözde özgür avrupada satanist olarak dolaşabilirsiniz ama Nasyonal Sosyalist olarak dolaşamazsınız.

88
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ezimuse 8 yıl
bu sohbet uzarrrr giderrr :D şimdi ben amdciyim desem ortalık kızışır yorum yapmaya gerek yok araştırma şirketleri her zaman doğru sonuçlar vermeyebiliyor bide bu cep telefonuda değil.hangi marka hangi işletim sistemini kullanıyo bilinebilir ama ekran kartında böle bişi yok market satışlarına fln bakmakla olmaz
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yerroner 8 yıl
Hangi işletim sistemini kullandığınla hangi ekran kartına sahip olduğunun bilgisi hemen hemen aynı yerde zaten, registryde :)
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alpa07 8 yıl
hangisinin servisi sağlam ise o en iyidir
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sadtneverdie 8 yıl
Bakıyorum bazıları rakipsiz amd nin üretim sıkıntısı bahanesiyle kartlara zam yapmasını çabucak unutmuş?
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mhamadko 8 yıl

sadtneverdie

Bakıyorum bazıları rakipsiz amd nin üretim sıkıntısı bahanesiyle kartlara zam yapmasını çabucak unutmuş?


evet ya 400$lik karta 10$lik zam yapmak cok fazla dimi, ama nVidia 'uretim maliyeti fazla' bahanesiyle 8800gtx'i gtx 280-285'i 600$-615$ dolardan satmadi dimi, sonra da 48xx serisi cikinca 250$ indirim yapip gtx285'in fiyatini 350$ dolara cekmedi

isinize gelince 10$lik zami hatirliyorsunuz ama isinize gelmeyince 250$lik ve intelin her 2-3 ay'da bir yaptigi %50 indirimleri hatirlamiyorsunuz, nvidia ve Intel de bu yuzden sizi seviyor, sevmeye devam edece
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ozkan_tpc 8 yıl
Evet herkes estirmiş yine, ben de bişeyler söyliyim.
Gerçek şu ki dx11 de amd kolay kolay elde edemeyeceği bir başarıya imza attı ve nvidia nın elinden pazar payı kaptı. 6 ay erken girmek demek rakibi yere sermek demektir benim gözümde ama malesef bunu başaramadı ki hala satışlar yarı yarıya, sanırım 5xx serisinden sonra nvidia yine öne geçti.
amd gece gündüz demeden yeni kart çıkarıp dururken allayıp pullayıp önünüze sürerken, nvidia çok farklı hesaplar peşindeydi. Pazarda o kadar can alıcı bir noktayı yakaladı ki, bu onu dx 11 kartları üretmede aylarca ileriye atsa da bunu göze aldı ve farklı bir stratejiyi uyguladı. O da mobil arenadaki geleceği çok keskin görebilmekti. Bunu başardı ve amd nin gözlerinin tamamen kapalı olduğu bir kulvarda lider haline geldi. Amd nin dx11 rüyası bir kabusa dönüştü ve nvidianın çok iyi saptayarak sektörü eline aldığı akıllı telefon pazarında varlığını bile gösteremedi. Bu nedenle tepe yöeticileri kovuldu acil önlemler alındı vesaire.
Siz belki yıllar sonra dx20 çıkınca hala amd nvidia tartışması yapacaksınız ama dinamikler sürekli değişiyor ve teknoloji mütemadiyen şekil değiştiriyor. Masaüstünün ölmeye yüz tuttuğu bir sektörde hala kimin lider olduğunu tartışmak, lcd televizyonların üretildiği günümüzde tüplü tv de kimin bir numara olduğunu tartışmak gibidir. Artık devir notebook, netbook, akıllı telefon ve hatta dokunmatik pad devridir. Daha pratik, daha ergonomik, daha tasarruflu, daha kullanışlı, ve artık uygun fiyatlı, ve çok daha mobilite. Eğer hala masaüstü sistemlere para yatırıyorsanız, çok değil 1-2 seneye bunun pişmanlığını duyacaksınız. (Ev kullanıcıları için geçerli diyim ama artık işyerlerinde de üst kademeden alt kademeye doğru yavaş yavaş mobil ürünlere geçişler var)
Tabi yine herzamanki gibi tercih meselesi.
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