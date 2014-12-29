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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ekranda navigasyon bilgisini gösterebilen akıllı kask projesi ön sipariş alımına başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Ekranda navigasyon bilgisini gösterebilen akıllı kask projesi ön sipariş alımına başladı

Akıllı sistemlerin hayatımızın her alanına girmeye başladığı bu günlerde bir adım da Rus Livemap grubundan geldi. Motosiklet kullanıcılarının daha fazla ilgisini çekecek teknoloji kaskları akıllı hale getirmeyi amaçlıyor. Motosikletlerde navigasyon kullanımının zor olmasına dikkat çeken bu teknolojide ise yol bilgisi sürücünün kaskındaki görüş alanına yansıtılarak gideceği yolu kolayca görebilmesini sağlıyor.

Kaskın içinde 2 adet 3000mAh batarya, navigasyondan sesli olarak faydalanmayı sağlayacak kulaklık, ışık sensörü gibi bileşenler bulunuyor. Projenin tamamlanması için kurulan sitede (www.livemap.info) 300 bin dolarlık hedef koyulmuş durumda. 1500 dolar ödeyen kullanıcılar ise kaska sahip olabilecekler. 100 dolar karşılığında ise kullanıcılar Avrupanın bazı şehirlerinde yapılacak test sürüşü ile kaskı deneyimleyebilecekler. Açıklamaya göre projenin tamamlanmasının ardından ürün ilk olarak yaz aylarında Amerika'da satışa sunulacak.

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OverClocK1ng 4 yıl
Aaaah. Deli bunlar. Scully Helmet diye bir şey duymamışlar sanırım...
indiegogo.com/...
skullysystems.com/...
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experienced 4 yıl
Ellerinde gösterim yaptıkları düzgün bir prototip yok, fiber olacak diye düşüncesinde bulundukları kaskı 3d çıktı alıp içine skoch bride sünger doldurmuşlar kask yapma işinin maliyetinin farkındalar mı acaba ve hud ekranı olarak ta doğru düzgün bir yazılım da geliştirmemişler, ellerin sunum yapabildikleri hiç bir şey yok, hayret ettim her şey sahte bile olabilir, bu şekilde nasıl bağış topluyorlar merak içindeyim, aklıma çakma sci tanıtımlar geldi.
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Leipold 4 yıl
Rusyada yasiyorum son 3 senedir. Inanilmaz bir milletler. En dandik, paranin satin alabilecegi en kulustur arabada bile touch screen navigator var ve on cam kamerasi var. On cam kamerasini sigorta sirketleri zorunlu tutuyor genelde malum rus polisi parasi olani hakli cikartiyor. Ancak navigasyon kullanma konusunu hala cozebilmis degilim. Bu alet motor kullanicilari icin dizayn edilmis, bunun google glass gibi bir versiyonunu google'dan daha iyi hale getirebilirlerse yok satar rusyada. Ya da boyle on cama yansitan bir sistem gelistirebilirler.
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Morphinz 4 yıl
Güzel düşünce hatta geç kalınmış bir düşünce ki bunu 5-6 yıl önce dizayn etmiştim. Kendi adıma'da motor ile kullandığım sistem arasında earphone zaten var ek olarak bir navigasyon için 1500 dolar vermeye gerek varmı? tartışılır. Bataryaların patladığı bu günlerde 2 tane 3k Mah bataryayı kafamda taşımak çok mantıklı değil bana göre. Allah korusun 1 tanesine birşey olsa %60-70 ölüsün, ölmezsende intihar edecek hale getirir seni.
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doctor_bey 4 yıl
Etrafta Robocop gibi gezecekler şimdi
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gralcan 4 yıl
Bir de skully var seri üretime başladı adamlar.
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Neyinkafasi 4 yıl
Bu hud ekran teknolojisini amma kullanmaya başladılar.
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RoadSing3r 4 yıl
Rusları tebrik edelim.
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