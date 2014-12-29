Ekranda navigasyon bilgisini gösterebilen akıllı kask projesi ön sipariş alımına başladı





Akıllı sistemlerin hayatımızın her alanına girmeye başladığı bu günlerde bir adım da Rus Livemap grubundan geldi. Motosiklet kullanıcılarının daha fazla ilgisini çekecek teknoloji kaskları akıllı hale getirmeyi amaçlıyor. Motosikletlerde navigasyon kullanımının zor olmasına dikkat çeken bu teknolojide ise yol bilgisi sürücünün kaskındaki görüş alanına yansıtılarak gideceği yolu kolayca görebilmesini sağlıyor.

Kaskın içinde 2 adet 3000mAh batarya, navigasyondan sesli olarak faydalanmayı sağlayacak kulaklık, ışık sensörü gibi bileşenler bulunuyor. Projenin tamamlanması için kurulan sitede (www.livemap.info) 300 bin dolarlık hedef koyulmuş durumda. 1500 dolar ödeyen kullanıcılar ise kaska sahip olabilecekler. 100 dolar karşılığında ise kullanıcılar Avrupanın bazı şehirlerinde yapılacak test sürüşü ile kaskı deneyimleyebilecekler. Açıklamaya göre projenin tamamlanmasının ardından ürün ilk olarak yaz aylarında Amerika'da satışa sunulacak.