Ekranında şarkı sözleri akan şeffaf hoparlör ile tanışın!

Sevdiğiniz şarkılardan biri çalmaya başladığında, sözleri bazen aklınıza gelmez. Bu durumu düşünen bir Japon işe el attı ve bir hoparlör tasarladı. Adı Cotodama. Görünümü ve işlevleri gayet iyi olan hoparlörün dramatik yanıysa aşırı pahalı olması. 4.500 dolarlık ürünün nasıl çalıştığını videodan izleyebilirsiniz.

Cotodama el yapımı ve 22 inçlik akrilik LCD ekrana sahip. Bu şeffaf ekranda iki adet 20 watt'lık hoparlör yer alıyor. Cotodama'dan ayda sadece 15 tane üretiliyor. Kullanıcı dinlemek istediği müziği akıllı telefonundan (Android - iOS) veya bilgisayarından seçebiliyor. Kablosuz internet ile bağlanan ve bir uygulamayla yönetilen hoparlör, şarkıyı çalmaya başlıyor. Eğer seçilen şarkı, PetitLyrics'in sürekli genişleyen çevrimiçi veri tabanında bulunuyorsa, altyazı ekrandan akmaya başlıyor. Şimdilik sadece İngilizce ve Japonca destekleniyor ve iki milyondan fazla şarkı sözü yer alıyor.

Seçilen şarkı bir altyazıyla eşleştiğinde, sözler indirilir. Çalan şarkıyla uyumlu bir şekilde ekranda akmaya başlar. Cihazdaki algoritmalar sözlerin ekranda nasıl hareket edeceğini belirlemek için, şarkının içeriğini ve temposunu analiz eder. Ürün ilk olarak 2016'da tanıtılsa da Amerikan ve Avrupalı alıcılara ulaşması zaman aldı. Eylül ayında cihazın yeni bir versiyonunun üretilmesi bekleniyor.

satın alabilirsiniz. Hoparlör pahalı olsa da el yapımı ve tasarımı hoş. Eğer para sizin için sorun değilse ve tam da böyle bir ürün arıyordum diyorsanız, buraya tıklayarak onu

https://newatlas.com/cotodama-lyric-speaker/55644/