Eldar Murtazin: Vertu telefonlar da Windows Phone 7 işletim sistemine kavuşacak

Goldvish, Mobiado ve Gresso firmalarıyla benzer şekilde tamamen üst gelir grubuna hitap eden lüks cep telefonlarıyla dikkat çeken Vertu, bilindiği üzere Nokia'ya ait bir kuruluş. Vertu'nun ürettiği bazı modellerde (örn: Costellation Quest) Symbian işletim sistemine daha önce rastlamıştık. Peki Microsoft'un Windows Phone Mango platformuna ağırlık vermeyi planlayan Nokia'nın izlediği yeni strateji Vertu'yu nasıl etkileyecekti? Vertu'nun lüks cep telefonlarında Symbian ile mi yola devam edilecekti yoksa Windows Phone 7'ye mi geçiş yapılacaktı?

İşte bu sorunun cevabını merak eden Unwiredview editörü Staska, Twitter aracılığıyla Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin ile gerçekleştirdiği yazışmada Vertu cep telefonlarının Windows Phone 7 ile geleceği şekilde cevap almış.

Windows Phone 7 platformuna geçişin Vertu satışlarını ne yönde etkileyeceğini şimdiden merak etmiyor değiliz.

