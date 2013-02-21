Elde video çekimi sırasında oluşan titreşimleri en aza indirmenin yeni yolu,"SteadyWhell"





Elde video çekimleri çoğu zaman oluşan titreşimler nedeniyle problem haline gelmiştir. Kullanılan cihazlar üzerinde titreşim önleme ya da azaltma sistemleri olsa da çoğu zaman istenmeyen titreşimler meydana gelebilir. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan SteadyWhell, titreşim sorunlarını en aza indirebiliyor.

Kickstarter üzerinde WildIron tarafından başlatılan bir proje olan SteadyWhell, video kameralar, cep telefonları, DSLR fotoğraf makineleri ve aksiyon kameraları için geliştirilmiş bir kamera sabitleme aparatı. Elde video çekimlerinde meydana gelen ve istenmeyen titreşimleri azaltmak için geliştirilmiş bir ürün olan aparat, oldukça kompakt boyutları sayesinde kişisel çantalar da bile taşınabiliyor. Piyasadaki benzer ürünlerin çok büyük ve pahalı olmasından dolayı geliştirilmeye başlanan SteadyWhell, sağlam ABS plastik ve paslanmaz çelikten hazırlanmış bir malzeme kalitesine sahip.

Örnek gösterimler doğrultusunda elde yapılan çekimlere göre çok daha iyi performans verebilen SteadyWhell, proje başarılı olursa 100$'ın altında bir fiyata satılacak. Şuan için Kickstarter üzerinde 50$'lık bağış ile temmuz ayında elde edilebilen ürün, site üzerinde konan 27,000$'lık hedefin 24 gün kala 4,000$'lık kısmını 74 bağış ile toplamış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/1570438604/the-steadywheel-camera-stabilizer