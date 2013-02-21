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Elde video çekimi sırasında oluşan titreşimleri en aza indirmenin yeni yolu,"SteadyWhell"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,1b
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Elde video çekimi sırasında oluşan titreşimleri en aza indirmenin yeni yolu,

Elde video çekimleri çoğu zaman oluşan titreşimler nedeniyle problem haline gelmiştir. Kullanılan cihazlar üzerinde titreşim önleme ya da azaltma sistemleri olsa da çoğu zaman istenmeyen titreşimler meydana gelebilir. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan SteadyWhell, titreşim sorunlarını en aza indirebiliyor.
Kickstarter üzerinde WildIron tarafından başlatılan bir proje olan SteadyWhell, video kameralar, cep telefonları, DSLR fotoğraf makineleri ve aksiyon kameraları için geliştirilmiş bir kamera sabitleme aparatı. Elde video çekimlerinde meydana gelen ve istenmeyen titreşimleri azaltmak için geliştirilmiş bir ürün olan aparat, oldukça kompakt boyutları sayesinde kişisel çantalar da bile taşınabiliyor. Piyasadaki benzer ürünlerin çok büyük ve pahalı olmasından dolayı geliştirilmeye başlanan SteadyWhell, sağlam ABS plastik ve paslanmaz çelikten hazırlanmış bir malzeme kalitesine sahip. 
 
Elde video çekimi sırasında oluşan titreşimleri en aza indirmenin yeni yolu,
Örnek gösterimler doğrultusunda elde yapılan çekimlere göre çok daha iyi performans verebilen SteadyWhell, proje başarılı olursa 100$'ın altında bir fiyata satılacak. Şuan için Kickstarter üzerinde 50$'lık bağış ile temmuz ayında elde edilebilen ürün, site üzerinde konan 27,000$'lık hedefin 24 gün kala 4,000$'lık kısmını 74 bağış ile toplamış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz. 


http://www.kickstarter.com/projects/1570438604/the-steadywheel-camera-stabilizer Yorum Yaz
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xvso 6 yıl en beğenilen
hemen tornacıda yaptırak bi tane :D
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla gördüğüm en gereksiz proje ama işe yaradığı da ortada.
En gereksiz ama yararlı Zihni Sinir Projesi olarak ilan ediyorum.
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mesincır 6 yıl
İnsanları kazıklamaktan başka hiç bir özelliği yok. Zaten aralara sokuşturulmuş gereksiz paslanmaz çelik parçalardan belli.
Değerli bir şey hissi yaratmak için yapılmış numaralar.
Size bir kısa hikaye;
Padişahın biri mücevherle süslenmiş altından bir saban yaptırmış. Vezirleri çağırmış sormuş nasıl olmuş diye. Hepsi kırk türlü övgü düzmüş. Tam size layık filan, falan ....
Padişah demiş olmadı gidin İncili Çavuşu çağırın bakalım. O ne diyecek.
İncili Çavuş gelmiş bakmış, bakmış.. Padişahım çok güzel olmuş maşallah güle güle kullan lakin demiş Bir yıl daha kuraklık olursa
sapını alır g***ne sokarsın

Gerçek bir şey istiyorsanız:

Adamın yüklediği diğer videolara göz atmayı unutmayın
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DH Misafiri 6 yıl
Aklına otobüs direksiyonu gelen bir tek ben miyim ?
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ezimuse 6 yıl
aparat iyi güzel iş de görür ama dslr makinalar için fokus olayını nasıl yapmayı düşünmüşler acaba ? yurtdışında türklerin tasarladığı ürünler satılmakta halihazırda. Ayrıca daha gelişmiş aparatlar ve follow fokus çok rahat yapılabiliyor.
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Umutcan 6 yıl
Titreşim azaltır mı bilemem ama aracına spor direksiyon taktırmak isteyenler için güzel bir aksesuar olmuş.
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face1tr 6 yıl
mevcut tasarımı son kullanıcı ürünleri için adapte etmişler, anacak son kullanıcı bununlar çekim yapmaktan çekinecektir.
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L30N 6 yıl
Son kullanıcıya ''DELİ'' damgası
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THESTER 6 yıl
Biri bu aparatı tasarlayan mühendise lumia 920'yi tanıtsın...
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MxFxOx 6 yıl
aksiyon amaçlı kullanacaksam elde taşımak çok mantıksız ayrıca kullanışsız bir ürün ve bir özelliği yok.
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zazian_12 6 yıl
Zaten vardı bunun gibi ürünler. Türkiye'de de bulmak mümkün. Proje(!) sahipleri neyin kafasını yaşıyor acaba.
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fuckulteli 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Mahallenin delisi muamelesi görmeyelim sonra!
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FERFEROS 6 yıl
Buna benzer çözümler uzun zamandır kullanılmıyor mu? Arkadaşın dediği gibi Freddiew ve Coridor Digital'ın videolarında defalarca gördüm.
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Lazeran 6 yıl
Bu ne la saçma sapan bir şey bu projeye bağış yapanın beynine
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