Elde video çekimi sırasında oluşan titreşimleri en aza indirmenin yeni yolu,"SteadyWhell"

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Elde video çekimleri çoğu zaman oluşan titreşimler nedeniyle problem haline gelmiştir. Kullanılan cihazlar üzerinde titreşim önleme ya da azaltma sistemleri olsa da çoğu zaman istenmeyen titreşimler meydana gelebilir. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan SteadyWhell, titreşim sorunlarını en aza indirebiliyor.
Kickstarter üzerinde WildIron tarafından başlatılan bir proje olan SteadyWhell, video kameralar, cep telefonları, DSLR fotoğraf makineleri ve aksiyon kameraları için geliştirilmiş bir kamera sabitleme aparatı. Elde video çekimlerinde meydana gelen ve istenmeyen titreşimleri azaltmak için geliştirilmiş bir ürün olan aparat, oldukça kompakt boyutları sayesinde kişisel çantalar da bile taşınabiliyor. Piyasadaki benzer ürünlerin çok büyük ve pahalı olmasından dolayı geliştirilmeye başlanan SteadyWhell, sağlam ABS plastik ve paslanmaz çelikten hazırlanmış bir malzeme kalitesine sahip.
Örnek gösterimler doğrultusunda elde yapılan çekimlere göre çok daha iyi performans verebilen SteadyWhell, proje başarılı olursa 100$'ın altında bir fiyata satılacak. Şuan için Kickstarter üzerinde 50$'lık bağış ile temmuz ayında elde edilebilen ürün, site üzerinde konan 27,000$'lık hedefin 24 gün kala 4,000$'lık kısmını 74 bağış ile toplamış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/1570438604/the-steadywheel-camera-stabilizer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En gereksiz ama yararlı Zihni Sinir Projesi olarak ilan ediyorum.
Değerli bir şey hissi yaratmak için yapılmış numaralar.
Size bir kısa hikaye;
Padişahın biri mücevherle süslenmiş altından bir saban yaptırmış. Vezirleri çağırmış sormuş nasıl olmuş diye. Hepsi kırk türlü övgü düzmüş. Tam size layık filan, falan ....
Padişah demiş olmadı gidin İncili Çavuşu çağırın bakalım. O ne diyecek.
İncili Çavuş gelmiş bakmış, bakmış.. Padişahım çok güzel olmuş maşallah güle güle kullan lakin demiş Bir yıl daha kuraklık olursa
sapını alır g***ne sokarsın
Gerçek bir şey istiyorsanız:
Adamın yüklediği diğer videolara göz atmayı unutmayın
Mahallenin delisi muamelesi görmeyelim sonra!
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