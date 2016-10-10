Elektriğe %5 indirim geliyor





Anlık olarak değişen elektrik ihtiyacını dengelemek adına en önemli kaynak doğalgaz. Ülkemizde de doğalgazın elektrik üretimindeki etkisi bir hayli yüksek. Özellikle anlık zamandaki ihtiyacı tolore etmek adına önemli rol üstlenen doğalgaz santralleri, ülkemizde genel bazda da üretilen elektriğin %30’dan fazlasını sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki düşüşün buradan hareketle elektrik fiyatlarına yansıması da şaşırtıcı değil. Beklentiler, doğalgazdaki %10’luk indirimin elektrik faturası yükünü ortalamada maksimum %5 aşağı çekeceği yönünde. İndirimin %3’ün altında olmayacağı tahmin ediliyor. Sürecin tamamlanıp yürürlüğe girmesi ile faturalara yansımasının yıl sonundan önce olması beklenmiyor.





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Türkiye’de Elektrik Üretiminde Dağılım Ne Şekilde?

Ülkemizde yaklaşık 40 milyon elektrik abonesi var. Ekim 2016 itibariyle üretilen elektriğin kaynaklara göre dağılımı şu şekilde:

Doğalgaz: %34

İthal Kömür: %23

Hidroelektrik Santraller: %19

Taş Kömürü ve Linyit: %17

Rüzgar: %3

Jeotermal: %2

Diğer: %2

Ülkemizde ayda 20 terawatt üzerinde elektrik üretimi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında 25.7 terawatt üretim gerçekleşmiş. Tam rakam ise 25 milyar 720 milyon 639 bin 230 kilowatt/saate tekabül ediyor. 2016 yılında ise şu ana kadar güneş enerjisinden 500 gigawatt saatin üzerinde bir elektrik üretimi gerçekleşmiş.