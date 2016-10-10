Elektriğe %5 indirim geliyor

Haber Müdürü
Anlık olarak değişen elektrik ihtiyacını dengelemek adına en önemli kaynak doğalgaz. Ülkemizde de doğalgazın elektrik üretimindeki etkisi bir hayli yüksek. Özellikle anlık zamandaki ihtiyacı tolore etmek adına önemli rol üstlenen doğalgaz santralleri, ülkemizde genel bazda da üretilen elektriğin %30’dan fazlasını sağlıyor.
Geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki düşüşün buradan hareketle elektrik fiyatlarına yansıması da şaşırtıcı değil. Beklentiler, doğalgazdaki %10’luk indirimin elektrik faturası yükünü ortalamada maksimum %5 aşağı çekeceği yönünde. İndirimin %3’ün altında olmayacağı tahmin ediliyor. Sürecin tamamlanıp yürürlüğe girmesi ile faturalara yansımasının yıl sonundan önce olması beklenmiyor.
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Türkiye’de Elektrik Üretiminde Dağılım Ne Şekilde?
Ülkemizde yaklaşık 40 milyon elektrik abonesi var. Ekim 2016 itibariyle üretilen elektriğin kaynaklara göre dağılımı şu şekilde:
- Doğalgaz: %34
- İthal Kömür: %23
- Hidroelektrik Santraller: %19
- Taş Kömürü ve Linyit: %17
- Rüzgar: %3
- Jeotermal: %2
- Diğer: %2
Ülkemizde ayda 20 terawatt üzerinde elektrik üretimi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında 25.7 terawatt üretim gerçekleşmiş. Tam rakam ise 25 milyar 720 milyon 639 bin 230 kilowatt/saate tekabül ediyor. 2016 yılında ise şu ana kadar güneş enerjisinden 500 gigawatt saatin üzerinde bir elektrik üretimi gerçekleşmiş.
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Akaryakıta yapılan zammı haber yapmayan donanımhaber elektriğe yapılan indirimi neden haber yapıyor.
Burası teknoloji haberi yapan bir site değil mi?
Mesela bayramdan önce 9 Eylül tarihinde benzinin ÖTV'si yüzde 9.2, motorinin ÖTV'si yüzde 12.5 ve LPG'nin ÖTV'si de yüzde 12.67 oranında zamlandı.
Aynı şekilde mesela daha 4 gün önce akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litre fiyatına 14 kuruş, motorinin litre fiyatına da 12 kuruş zam yaptı. Benzin fiyatları İstanbul'da 4,72 liradan 4,86 liraya Ankara'da 4,75 liradan 4,89 liraya İzmir'de 4,72 liradan 4,86 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 4,03 liradan 4,15 liraya, Ankara'da 4,09 liradan 4,21 liraya, İzmir'de ise 4,06 liradan 4,18 liraya çıktı.
Düzeltme: Örnek veriler eklenmiştir.
Güncel fiyatlar için bakınız: opet.com.tr/...