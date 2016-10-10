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Elektriğe %5 indirim geliyor

Doğalgaza yapılan indirimin ardından gözler elektrik fiyatlarına çevrildi. Gazdaki %10’luk indirimin etkisi ile elektrik fiyatlarında %5’lik düşüş yaşanması bekleniyor. İşte detaylar:
2 yıl
2,7b
1
38
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Anlık olarak değişen elektrik ihtiyacını dengelemek adına en önemli kaynak doğalgaz. Ülkemizde de doğalgazın elektrik üretimindeki etkisi bir hayli yüksek. Özellikle anlık zamandaki ihtiyacı tolore etmek adına önemli rol üstlenen doğalgaz santralleri, ülkemizde genel bazda da üretilen elektriğin %30’dan fazlasını sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki düşüşün buradan hareketle elektrik fiyatlarına yansıması da şaşırtıcı değil. Beklentiler, doğalgazdaki %10’luk indirimin elektrik faturası yükünü ortalamada maksimum %5 aşağı çekeceği yönünde. İndirimin %3’ün altında olmayacağı tahmin ediliyor. Sürecin tamamlanıp yürürlüğe girmesi ile faturalara yansımasının yıl sonundan önce olması beklenmiyor.


Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 satışları yeniden yasaklanıyor"

Türkiye’de Elektrik Üretiminde Dağılım Ne Şekilde?

Ülkemizde yaklaşık 40 milyon elektrik abonesi var. Ekim 2016 itibariyle üretilen elektriğin kaynaklara göre dağılımı şu şekilde:

  • Doğalgaz: %34
  • İthal Kömür: %23
  • Hidroelektrik Santraller: %19
  • Taş Kömürü ve Linyit: %17
  • Rüzgar: %3
  • Jeotermal: %2
  • Diğer: %2
Ülkemizde ayda 20 terawatt üzerinde elektrik üretimi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında 25.7 terawatt üretim gerçekleşmiş. Tam rakam ise 25 milyar 720 milyon 639 bin 230 kilowatt/saate tekabül ediyor. 2016 yılında ise şu ana kadar güneş enerjisinden 500 gigawatt saatin üzerinde bir elektrik üretimi gerçekleşmiş.

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idris 2 yıl en beğenilen
Merak ettiğim bir şey var.

Akaryakıta yapılan zammı haber yapmayan donanımhaber elektriğe yapılan indirimi neden haber yapıyor.

Burası teknoloji haberi yapan bir site değil mi?

Mesela bayramdan önce 9 Eylül tarihinde benzinin ÖTV'si yüzde 9.2, motorinin ÖTV'si yüzde 12.5 ve LPG'nin ÖTV'si de yüzde 12.67 oranında zamlandı.
Aynı şekilde mesela daha 4 gün önce akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litre fiyatına 14 kuruş, motorinin litre fiyatına da 12 kuruş zam yaptı. Benzin fiyatları İstanbul'da 4,72 liradan 4,86 liraya Ankara'da 4,75 liradan 4,89 liraya İzmir'de 4,72 liradan 4,86 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 4,03 liradan 4,15 liraya, Ankara'da 4,09 liradan 4,21 liraya, İzmir'de ise 4,06 liradan 4,18 liraya çıktı.

Düzeltme: Örnek veriler eklenmiştir.

Güncel fiyatlar için bakınız: opet.com.tr/...
Merak ettiğim bir şey var.Akaryakıta yapılan zammı haber yapmayan donanımhaber elektriğe yapılan indirimi neden haber yapıyor.Burası tekn...
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2 Yanıt Yanıtla +71
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trakyAli-1986 2 yıl idris
Bu site de birilerini iyi gösterecek şeyler haber olur halkın hakkını yiyen halkın cebinindeki parayı çatır çatır alanların haberi yapılmaz.
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TheCapedCrusader 2 yıl
Farklı bir kanaldan alırlar merak etmeyin :)
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selmand 2 yıl
Benzine zam yola devam
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Quard 2 yıl
İndirimler başladı sıra bindirimler de sanırım o da Ocak 2017 de başlar:D
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Antares 2 yıl
Uzun zamandır kendimce bir tahmin yapıyorum. Hükümeti öven ya da o eğimde olan bir haber başlığı görünce editörü ahmet. tir diyorum. Şuana kadar hiç şaşmadı. Donanımhaber'de farklı haberler görmekten memnunum fakat bu tarz direkt saf belirten haberler çok itici gelmeye başladı. Çok yakın zamanda yapılan yüksek zamlar haber bile edilmedi ama %5 kadar küçük bir indirime 1 sayfa yazı yazmışsınız.
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FatihAsl 2 yıl Antares
Antares

Uzun zamandır kendimce bir tahmin yapıyorum. Hükümeti öven ya da o eğimde olan bir haber başlığı görünce editörü ahmet. tir diyorum. Şuana kadar hiç şaşmadı. Donanımhaber'de farklı haberler görmekten memnunum fakat bu tarz direkt saf belirten haberler çok itici gelmeye başladı. Çok yakın zamanda yapılan yüksek zamlar haber bile edilmedi ama %5 kadar küçük bir indirime 1 sayfa yazı yazmışsınız.

Köpeğin insanı ısırması haber değildir. insanın köpeği ısırması haberdir. zam her zaman yapılıyor. indirim tabi ki haber olacak
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Akone 2 yıl
Elektriğe indirim gelirse suya zam gelir
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kadirirdem 2 yıl
iyi haber ama geri %10 zam gelmezse iyidir.
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astralll 2 yıl
Güzel haber. Elektrik herşeyin temelidir...
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mhmtfrt. 2 yıl
elektrik indirimi değilde üretim oranı paragrafı için teşekkürler
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silversmith 2 yıl
-Elektriğe indirim gelmiş duydun mu?
-Duydum duydum. Çok iyi olmuş. Dur şurdan benzin (4.88TL.) alayım da hep birlikte seviniriz.
-Filmin koptuğu yer! :D
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mavizaman 2 yıl
100 gelen faturamız artık 95 gelecek.
o zaman dans!
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alex59 2 yıl
Bana beş para etmeyecek indirim şovları yapmayın. Bana rızam dışında alınan kayıp kaçak bedelini geri verin bunun önüne geçin bu bana yeter.
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indirim, güneş enerjisi ve
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