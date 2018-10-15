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Elektrik faturaları üçe bölünüyor

Elektrik faturalarında enerji ve enerji dışındaki bedellerin sınıflandırılmasında değişikliğe gidildi. Eurostats sınıflandırmasına benzer şekilde sınıflandırma yapılacak.
7 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Elektrik faturalarında üçlü sınıflandırmaya geçiş yapıldı. Faturaya yansıyan bedellerin daha iyi anlaşılması için “enerji-dağıtım bedeli, vergi ve fonlar” şeklinde sınıflandırma yapılacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulanan bedellerin basitleştirilmesinin faturaların daha iyi anlaşılmasına, tedarikçilerin sözleşmelerini daha kolay karşılaştırmasına katkı sunduğunu ifade etti.
Bakan Dönmez, faturalarda yeni sistemdeki enerji, dağıtım, vergi-fonlar şeklindeki üçlü sınıflandırmanın Eurostats (Avrupa İstatistik Kurumu) sınıflandırması ile benzer şekilde olduğunu bildirdi. Önümüzdeki dönemlerde basılacak faturalar, güncel sınıflandırma modeline göre hazırlanacak.
 

Dağıtım bedeli'nin fazla tutarda olmasının nedeni ne?

Elektrik faturalarındaki "dağıtım bedeli", fatura tutarının büyük bölümünü kapsıyor. Vatandaşlar dağıtım bedellinin, harcanan enerji bedelinin neredeyse yarısından fazla olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyor.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, eleştirilere yanıt verdi. Dönmez, dağıtım bedeli altında alınan tutarda sadece dağıtım değil iletim, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin de aynı kalem altında tahsil edildiğini ifade etti.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/10/15/85-milyon-aboneyi-ilgilendiriyor-elektrik-faturasinda-yeni-donem Yorum Yaz
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shockwave error 7 ay en beğenilen
Sayaç okuma bedeli en garip olanı.
Bu bedeli ödemezsem gelip sayacımı okumayacaklar sanırım? Bana fatura çıkarabilmek için, okuması gereken sayacın masrafını da bana ödetiyor.
Sayaç okuma bedeli en garip olanı.Bu bedeli ödemezsem gelip sayacımı okumayacaklar sanırım? Bana fatura çıkarabilmek için, okuması gereken sayacın masrafını...
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1 Yanıt Yanıtla +123
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OsbourneReynolds 7 ay
Gece nasıl rahat uyuyabiliyorlar acaba?
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OverClocK1ng 7 ay
Dağıtım bedeli o kadar fazla kiiiii, sanırsın ki elektriği arabayla dağıtıyorlar da benzin yakıyorlar...
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DH Misafiri 7 ay
Bir arkadaşımız yazmış. "TC Devleti kaçak elektrik kullananları bulamıyor mu." Bulur bulmasına da. iktidarın değişmez oy potansiyeli bu kaçak oy kullananlar. son günlerde kaçak elektrik oranları na göre iller listesi sosyal medyada dolaşıyor. Bir o listeye bakın bir de o illerin seçimlerde kullandıkları oyların partilere dağılımına bakın. Neden kayıp kaçağın üzerine gidilmediğini anlarsınız.
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DH Misafiri 7 ay
avrupada yıllık ödüyor insanlar kimse gelip okumuyor bi önceki yıl ne yakmış ödüyor mahsuplaşıyor az yada çok yakarsa
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-erna- 7 ay
Ayda tek posta yetmiyor arkayı üçlemek istiyorlar.
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firat_kilic 7 ay
ÖTV içinde ses çıkartın. Çünkü o geçici deprem vergisiydi adını değiştirip kalıcı ötv yaptılar. Hukukmuş. Adaletmiş. Hiç bir şey kendiliğinden olmuyor ses çıkarmadan da düzelmiyor. Bunlar dipteki insanı bağlar işyerleri patronlar vergi iade edebilenleri bağlamaz. Yani gel diyince gelen git diyince giden kovuldun yarın iş başı yap denen adam varya hani... işte onu etkileyen vergi... çünkü iş yeri 0 noktasını oynar bakkal çakkal vs. alır-verir 0'a çıkar. Ondan bir şey çıkmaz. işyerleri bir nevi devletin uzatmasıdır. İşte kardeşim bu seni ilgilendiriyor. Sen işte sen bunu değiştireceksin. Diğerleri her şekilde yaşar. Sivrisineklere kan kaptırma. Senden aldığı/kan/benzinle uçuyorlar. Bataklığı kurutma vakti.
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mavizaman 7 ay
bu ay tek zamanlı sayaçta 28kr birim fiyattan 68tl yakmışız ödediiğimiz fatura 126tl.
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mavizaman 7 ay
millet cazırdıyor diye kayıp kaçak bedelini dağıtım bedeli altında topluyorlar.
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Rindaman 7 ay
100 liralık tüketim 190 liraya fırlıyor!
yüzde 8 vergi
gerisi zaten arap saçı!
bir de verginin kdvsi var.
çevir bari son kez bi öpücük yap kdvsini gideri ve diğer hepsini topla ona vergi kes bir daha ücretlendir..
faturasepşın madness.
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holiganx61 7 ay
Bu hukumet adam olmaz
Akp ye artik zerre saygim yok eskiden sovup tutanlara engel oluyordum ama artik atis serbest
Dunya ya rezil olduk HER KONUDA
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0110engin 7 ay
bu gene iyi. yeni gördüğüm birşey var. fazla kullanım bedeli diye. serasında elektrik kullanan çiftçilere gelicek bu ay. neymiş normalde kullanması gerekenden daha fazla elektrik tüketmişmiş. adam bugün 2bin tl ye yakın ceza gelebilir dedi. çiftçi gözümün önünde elektrikçiyi boğazlıcaktı az kalsın
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bentürküm 7 ay 0110engin
elektrik enerjisi atmosferden elde edildiği için birim elektrik tesisinin sağlayabileceği elektrik miktarı sınırlı. O sınırı zorlayacak fazla kullanımı karşılayacak elektrik üretilemediği için fazla kullanım bedelini yüksek yapıyorlar. Elektrik enerjisi jeneratörle d.gaz veya petrolden üretiliyor olsaydı,fazla kullananlar için biraz daha d.gaz harcayıp karşılayabilirlerdi, ancak elektrik enerjisi d.gaz veya petrolden üretilmiyor.
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