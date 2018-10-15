Elektrik faturaları üçe bölünüyor

Elektrik faturalarında üçlü sınıflandırmaya geçiş yapıldı. Faturaya yansıyan bedellerin daha iyi anlaşılması için “enerji-dağıtım bedeli, vergi ve fonlar” şeklinde sınıflandırma yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulanan bedellerin basitleştirilmesinin faturaların daha iyi anlaşılmasına, tedarikçilerin sözleşmelerini daha kolay karşılaştırmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Bakan Dönmez, faturalarda yeni sistemdeki enerji, dağıtım, vergi-fonlar şeklindeki üçlü sınıflandırmanın Eurostats (Avrupa İstatistik Kurumu) sınıflandırması ile benzer şekilde olduğunu bildirdi. Önümüzdeki dönemlerde basılacak faturalar, güncel sınıflandırma modeline göre hazırlanacak.



Dağıtım bedeli'nin fazla tutarda olmasının nedeni ne?

Elektrik faturalarındaki "dağıtım bedeli", fatura tutarının büyük bölümünü kapsıyor. Vatandaşlar dağıtım bedellinin, harcanan enerji bedelinin neredeyse yarısından fazla olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, eleştirilere yanıt verdi. Dönmez, dağıtım bedeli altında alınan tutarda sadece dağıtım değil iletim, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin de aynı kalem altında tahsil edildiğini ifade etti.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/10/15/85-milyon-aboneyi-ilgilendiriyor-elektrik-faturasinda-yeni-donem