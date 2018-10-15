Enflasyonla mücadele kapsamında internet fiyatlarına ve iletişim hizmetlerine indirim geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na ilk olarak Turkcell’in katıldığı haberi gelmişti. Vodafone ve Türk Telekom da kendi paketlerini hazırlıyor.

Yüzde 10 indirim yapılıyor

AA tarafından edinilen bilgiye göre Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulama kararı alındı. Önümüzdeki haftadan itibaren bu yeni tarifelerin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Vodafone Türkiye de bazı tarifelerde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldı. Hangi tarifelerde indirim yapılacağı ise yine haftaya açıklanıyor. Bu iki operatörün kampanyalarının yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Turkcell ise program kapsamında internet kotalarını ikiye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar Turkcell aboneleri aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca BiP, TV+, Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli kotalar da 2 katına çıkarıldı.