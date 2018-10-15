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Enflasyonla mücadele kapsamında internet fiyatlarına ve iletişim hizmetlerine indirim geliyor

Turkcell’in ardından Vodafone Türkiye ve Türk Telekom operatörleri de Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na katılıyor. Tarifelerde yüzde 10 indirim uygulanacak.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na ilk olarak Turkcell’in katıldığı haberi gelmişti. Vodafone ve Türk Telekom da kendi paketlerini hazırlıyor.

Yüzde 10 indirim yapılıyor

AA tarafından edinilen bilgiye göre Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulama kararı alındı. Önümüzdeki haftadan itibaren bu yeni tarifelerin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Vodafone Türkiye de bazı tarifelerde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldı. Hangi tarifelerde indirim yapılacağı ise yine haftaya açıklanıyor. Bu iki operatörün kampanyalarının yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Turkcell ise program kapsamında internet kotalarını ikiye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar Turkcell aboneleri aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca BiP, TV+, Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli kotalar da 2 katına çıkarıldı.

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/gsm-sirketlerinden-enflasyonla-mucadeleye-destek/1281776 Yorum Yaz
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12 Angry Men 7 ay en beğenilen
Yılbaşına kadar enflasyonu düşük gösterip maaşlara az zam yapmak için yapıyorlar bu indirimleri. Yılbaşından sonra her şeye zam gelecek ama maaşlara az zam gelmiş olacak.
Yılbaşına kadar enflasyonu düşük gösterip maaşlara az zam yapmak için yapıyorlar bu indirimleri. Yılbaşından sonra her şeye zam gelecek ama maaşlara az zam gelm...
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4 Yanıt Yanıtla +196
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infom@n 7 ay
Yeni tarifilere :D Arkadaş zaten yeni tarifenin fiyatını kimse bilmiyor ki.
Yalakalık, göz boyama, yalan
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Witcher3 7 ay
Ülkede iğneden ipliğe %50 zam gelmiş şimdi %10 yapsan ne olur yapmasan olur
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abdul81 6 ay
49 tl olan tarife 75 tl olmuş maşallah iyi enflasyonla mücadelede turkcellde var yoksa ne yapardık
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yafess_ 6 ay
beyler kımı ovuyoruz şimdi turkcell i değil mi ?


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Mobidik 6 ay
Enflasyonla mücadele lafını satış taktiğine çevirdi firmalar. 4.5G kullanıcaksın diye alıyorsun LTE kullandıran öncelik veriyorlar sana. Radyo dinlerken bile internet kesilebiliyor.
Hikaye hepsi. Fasa fiso.
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Saint Ralph 6 ay
Benim 1000 dakika.
1000 sms.
8 gb internet.
Faturalıya geçtim diye haftada iki gün 2 gb.
Ttnet liyim diye sokakta wifi 2 gb.
Toplam 12 gb internet 28 TL.
Her hafta kazandığım dakika, internet vs hariç.

Versin bu fiyattan o zaman görelim enflasyonla mücadeleyi.
Herşeye %100 e varan zamlar yapın sonrada %10 indirim diye milleti yiyin.
Buna ancak malumlar inanır.
Bu ülkede hiçbir şeyin fiyatı düşmez.
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Umutcan 6 ay
Niye yıl sonuna kadar? 2018'den sonra enflasyon yok mu? Neden çıkıp da bu indirimden sonra hiç zam yapmayacağız diyemiyorlar? Hayatları yalan.
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Soner898 6 ay
önce bindir sonra indir
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qeceninprensi 6 ay
Her zaman demişimdir;
Güzel keriz kekliyorlar :)
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Jakosez 7 ay
24 GB'a 45 TL veriyorum, söylemeye utanıyorum ama TT kullanıyorum


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Jakosez 6 ay Jakosez
Artık kullanmıyorum. BATSIN verdikleri hizmet, ÇEKMİYOR ÇEKMİYOR ÇEKMİYOR..[:\-]
Hattı kapattım 45 TL kâr yaptım.
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Jakosez 7 ay
katladım, katladın, katladık.. HOPPA
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meco 7 ay
sanırsın ki yılbaşı 50 sene sonra
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