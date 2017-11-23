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Elektrikli araç satışları %63 oranında arttı

Yayınlanan yeni bir rapora göre elektrikli araç satışları son çeyrekte 287.000 adetin üzerine çıkarak %63'lük bir artış gösterdi. Küresel satışların yarısından fazlası Çin'de gerçekleşmiş durumda.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrikli araç satışları 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 287.000 adetin üzerine çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre %63'lük bir artış gösterdi. Ayrıca bu yılın ikinci çeyreğine göre %23 oranında bir artış da söz konusu.
Üçüncü çeyrekteki küresel satışların yarısından fazlası Çin'de gerçekleşirken, Avrupa ikinci büyük elektrikli araç pazarı olarak bu ükeyi takip etti. Kuzey Amerika'nın ise üçüncü sırada yer aldığını belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Tesla sonunda elektrikli tırının beklenen fiyatını açıkladı"
BNEF analisti Aleksandra O'Donovan "Çin hükümeti elektrikli araç satışlarını arttırmaya odaklandı. Bunun birinci nedeni şehirlerdeki hava kirliliği ikincisi ise Çin'in bu pazarda uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi için yerli kahramanlar çıkarmasıdır" dedi.

Devlet teşvikleri son derece önemli

O'Donovan aynı zamanda, elektrikli otomobilleri normal içten yanmalı araçlara göre %40'a kadar daha ucuz hale getiren  devlet teşviklerinin de Çin'de büyük bir rol oynadığını söyledi.
BNEF'ye göre tam elektrikli ve fişli hibrit otomobil satışları, şarj altyapılarının geliştirilmesi ve araçların artık daha uzun menzil sunması nedeniyle ilk kez bu yıl 1 milyonun üzerine çıkabilir.
Çin, gelecekte benzinli ve dizel araçları yasaklama konusunu hala düşünüyor olsa da Fransa ve İngiltere gibi ülkeler 2040 yılına kadar bu tür araçları yasaklayacaklarını açıkladılar. Hollanda ise bu yasağı 2030 yılında uygulamayı hedefleyerek daha iddialı bir hamle yaptı.

https://cleantechnica.com/2017/11/22/bnef-reports-electric-car-sales-63-third-quarter/ Yorum Yaz
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thinkfloyd 1 yıl en beğenilen
Yerli araba elektrikli olmazsa işe yaramaz.petrollü de pazar yok.
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cem1907 1 yıl
bizim ulkemizde ciddi oranda ragbet gorse elektirik faturalarina guzel bi guncelleme yaparlar
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Rindaman 1 yıl
Enerji sektöründe esamemiz okunmuyor petrolden elektriğe dönünce ne halt edeceğiz acaba?
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volkan3156 1 yıl
Bizim millet elektrikli polo, golf, passat çıkana kadar bu işe soğuk bakar
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haberelectro 1 yıl
Emisyon skandallariyla gundemden dusmeyen avrupalilar amerikalilardan daha cok elektrikli otomobil aliyor...
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haberelectro 1 yıl
Piyasa belli bir doyuma ulasinca bu artis oranlari hayal olacak.
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kadirirdem 1 yıl
Tesla bize bir gelse,yerli araçlarda Elektrikli olsa bizde de bayağı fark eder.
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cem1907 1 yıl
bizim ulkemizde ciddi oranda ragbet gorse elektirik faturalarina guzel bi guncelleme yaparlar
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BekirTemel 1 yıl
tesla isminde var bir şey, bilim adamı ayrı markası ayrı devrim.
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thinkfloyd 1 yıl en beğenilen
Yerli araba elektrikli olmazsa işe yaramaz.petrollü de pazar yok.
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TheCaliph_ 1 yıl thinkfloyd
thinkfloyd
Yerli araba elektrikli olmazsa işe yaramaz.petrollü de pazar yok.

Ya kardeşim madem bir şey bilmiyorsun niye yorum yapma ihtiyacı duyuyorsun ki ?
Petrollünün pazarı yok diyor. Her ülke Norveç mi ? Dünya'da kaç ülke var biliyor musun ? Elektriğin zarar vereceği onlarca ülke var.
Türkiye bile elektriğin %50sini fosil kaynaklardan elde ediyor. Ha elektriğin zararı ha petrolün zararı . Bazı ülkeler var ki elektrikli araçlar daha çok çevreye zarar veriyor. Çin gibi bilmem kaç dönümlük solar enerji panelleri kuracaksın yoksa Çin'in elektriğinin çoğunluğu fosil kaynak.
Lütfen saçma sapan yorum yapmayın şu otomotiv konularında.
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ufuk-34JD58 1 yıl
petrolden kaç termik santrallere koş
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SayınOzi 1 yıl ufuk-34JD58
Petrolü çıkarmak için de savaşlar çıkartıp milyonlarca insanı öldürüyorlar. Bu karşılaştırma uzar da gider...
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