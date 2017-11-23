Elektrikli araç satışları %63 oranında arttı

Elektrikli araç satışları 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 287.000 adetin üzerine çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre %63'lük bir artış gösterdi. Ayrıca bu yılın ikinci çeyreğine göre %23 oranında bir artış da söz konusu.

Üçüncü çeyrekteki küresel satışların yarısından fazlası Çin'de gerçekleşirken, Avrupa ikinci büyük elektrikli araç pazarı olarak bu ükeyi takip etti. Kuzey Amerika'nın ise üçüncü sırada yer aldığını belirtelim.

Ayrıca Bkz.

"Tesla sonunda elektrikli tırının beklenen fiyatını açıkladı"

BNEF analisti Aleksandra O'Donovan "Çin hükümeti elektrikli araç satışlarını arttırmaya odaklandı. Bunun birinci nedeni şehirlerdeki hava kirliliği ikincisi ise Çin'in bu pazarda uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi için yerli kahramanlar çıkarmasıdır" dedi.

Devlet teşvikleri son derece önemli

O'Donovan aynı zamanda, elektrikli otomobilleri normal içten yanmalı araçlara göre %40'a kadar daha ucuz hale getiren devlet teşviklerinin de Çin'de büyük bir rol oynadığını söyledi.

BNEF'ye göre tam elektrikli ve fişli hibrit otomobil satışları, şarj altyapılarının geliştirilmesi ve araçların artık daha uzun menzil sunması nedeniyle ilk kez bu yıl 1 milyonun üzerine çıkabilir.

Çin, gelecekte benzinli ve dizel araçları yasaklama konusunu hala düşünüyor olsa da Fransa ve İngiltere gibi ülkeler 2040 yılına kadar bu tür araçları yasaklayacaklarını açıkladılar. Hollanda ise bu yasağı 2030 yılında uygulamayı hedefleyerek daha iddialı bir hamle yaptı.

https://cleantechnica.com/2017/11/22/bnef-reports-electric-car-sales-63-third-quarter/